Полезная информация о Медельине
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Местное время в Медельине
13:1211
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇴 Колумбия
|Название города
|Медельин
|По-английски
|Medellin
|Столица региона
|Медельин является столицей региона
|Население города
|1 999 979 чел.
|Аэропорты
|Хосе Мария Кордова MDE, Энрике Олая Эррера EOH
|Часовой пояс
|America/Bogota
|Средняя высота
|1 500 м. от уровня моря
Где находится Медельин на карте
Медельин
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