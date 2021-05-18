Всё о Медельине

Полезная информация о Медельине

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Местное время в Медельине
13:1211
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇴 Колумбия
Название городаМедельин
По-английскиMedellin
Столица регионаМедельин является столицей региона
Население города1 999 979 чел.
АэропортыХосе Мария Кордова MDE, Энрике Олая Эррера EOH
Часовой поясAmerica/Bogota
Средняя высота1 500 м. от уровня моря

Где находится Медельин на карте

Медельин фото города
Медельин

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