Еще несколько необычных экскурсий в Феодосии

  1. Экскурсии

В Керчь на внедорожнике!

Познакомиться с древнейшим городом страны и узнать о его прошлом и настоящем

Владимир
Владимир – представитель из Феодосии
Керчь — настоящий кладезь античной, средневековой и современной истории 📖.

Вы погуляете по руинам греческого города Пантикапей и посетите Царский курган с усыпальницами IV века до нашей эры.

А также полюбуетесь панорамой города с высоты и отыщете следы русско-немецких сражений в Аджимушкайских каменоломнях.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 1500013 500 ₽ за экскурсиюскидка10%

    Заказать экскурсию
В Керчь на внедорожнике!
В Керчь на внедорожнике!

Что вас ожидает

Городище Пантикапей и храм Святого Иоанна
Вы подниметесь на автомобиле 🚘 на гору Митридат и насладитесь прекрасным панорамным видом на Керчь. Далее отправитесь исследовать городище Пантикапей: узнаете, кто и когда его основал, и осмотрите руины храмов Аполлона и Афродиты. Спустившись по Митридатской лестнице на центральную набережную, увидите храм Святого Иоанна, возведенный в VIII веке.

Царский курган и подземные каменоломни
Погрузиться в мир далекого прошлого вам поможет Царский курган. Вы услышите о быте и обычаях древних скифов и увидите царские усыпальницы, не уступающие по масштабам египетским пирамидам. В завершение посетите подземные Аджимушкайские каменоломни, где по сей день можно найти артефакты Великой Отечественной войны: немецкие гильзы и остатки одежды солдат.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортабельном подготовленном внедорожнике
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Царский курган — 120 рублей, дети до 16 лет бесплатно, Аджимушкайские каменоломни — 400 рублей, детям до 6 лет вход запрещен. Оплата только наличными.
В Керчь на внедорожнике!
В Керчь на внедорожнике!
В Керчь на внедорожнике!
В Керчь на внедорожнике!
В Керчь на внедорожнике!
В Керчь на внедорожнике!
В Керчь на внедорожнике!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Привет! Мы любители активного туризма, путешествий и приключений на любом виде транспорта: автомобиле, снегоходе, квадроцикле и катере. Всегда ищем что-то новое, добираемся в труднодоступные места, ставим амбициозные цели и выполняем их. С радостью покажем главные достопримечательности и тайные уголки Крыма — региона с богатой историей, удивительной природой и необыкновенным воздухом.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Феодосии

Феодосия сквозь века
4 550
4 часа
Феодосия сквозь века
34 отзыва
Увидеть главные места приморского города и узнать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Мозаика Феодосии
3 900
3.5 часа
Мозаика Феодосии
17 отзывов
Сложить цельный и яркий образ города и проникнуться его многогранной историей на обзорной прогулке
Семь чудес Киммерии
4 950
8 часов
Семь чудес Киммерии
13 отзывов
Исследовать из Феодосии самые интересные места Крыма с эстетических и исторических ракурсов