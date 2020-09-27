3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Фантастическое Зеленое озеро

В этом месте вам покажется, что кто-то резко увеличил насыщенность окружающих пейзажей или просто тайком подкрасил озеро. Но нет — ярко-зеленый цвет здешней воды совершенно натурален. Мы прогуляемся вдоль берега озера в поисках самых эффектный ракурсов, затем поднимемся по тропе, чтобы полюбоваться космическим водоемом с высоты. А если захотите, мы обязательно вернемся сюда после заката, чтобы попрактиковаться в ночной пейзажной съемке, когда над Зеленым озером, между горных зубцов, засияют россыпи звезд.

Водопады урочища Панагия

После прогулки у Зеленого озера мы вернемся к машине, перекусим и отправимся исследовать ущелье русла реки Арпат. Здесь, в урочище Панагия, вас встретит каскад водопадов — мы будем подниматься по тропе всё выше, пока не доберемся до самого высокого и мощного из них. Кроме того, по дороге вы услышите крымские легенды, пройдете по местам силы и поймете, почему урочище издавна чтили и тавры, и татары, и христиане. Все сходились в том, что Панагия — место непростое: да вы и сами это почувствуете.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Ценителям природы Крыма и охотникам за идеальными кадрами.

Организационные детали

Фототур привязан к рассветным и закатным часам, поэтому время выезда и возвращения будет корректироваться, о чем мы вас обязательно предупредим.

Экскурсию проведет один из гидов нашей команды

Трансфер и питание на маршруте (чай/кофе с бутербродами, конфетами и фруктами) включены в стоимость экскурсии 🧭. Если у вас есть какие-то особенные ограничения или предпочтения в еде, вы можете дополнительно взять с собой перекус.

Также мы будем фотографировать участников на тропе, так что на память у вас останутся красивые 🤩 снимки

В сентябре экскурсия также проходит в групповом формате по пятницам в 13:00 (стоимость участия 4000 руб. с человека).