3 отзыва оставили туристы

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Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады

Открыть удивительный мир Зеленогорья в окрестностях Симферополя и пройти по местам силы

5
3 отзыва
Наташа
Наташа – представитель из Симферополя
Зеленогорье — одно из самых таинственных и живописных мест в окрестностях Симферополя.

Здесь найдут что-то важное для себя и ценители природы Крыма, и фанаты фотосъемки, и коллекционеры местных легенд.

За один день мы прогуляемся к каскаду водопадов в ущелье Арпат, заглянем вглубь Зеленого озера и даже сможем дождаться первых звезд на его берегу.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 9 100 ₽ за экскурсию

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Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады
Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады

Что вас ожидает

Фантастическое Зеленое озеро
В этом месте вам покажется, что кто-то резко увеличил насыщенность окружающих пейзажей или просто тайком подкрасил озеро. Но нет — ярко-зеленый цвет здешней воды совершенно натурален. Мы прогуляемся вдоль берега озера в поисках самых эффектный ракурсов, затем поднимемся по тропе, чтобы полюбоваться космическим водоемом с высоты. А если захотите, мы обязательно вернемся сюда после заката, чтобы попрактиковаться в ночной пейзажной съемке, когда над Зеленым озером, между горных зубцов, засияют россыпи звезд.

Водопады урочища Панагия
После прогулки у Зеленого озера мы вернемся к машине, перекусим и отправимся исследовать ущелье русла реки Арпат. Здесь, в урочище Панагия, вас встретит каскад водопадов — мы будем подниматься по тропе всё выше, пока не доберемся до самого высокого и мощного из них. Кроме того, по дороге вы услышите крымские легенды, пройдете по местам силы и поймете, почему урочище издавна чтили и тавры, и татары, и христиане. Все сходились в том, что Панагия — место непростое: да вы и сами это почувствуете.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Ценителям природы Крыма и охотникам за идеальными кадрами.

Организационные детали

  • Фототур привязан к рассветным и закатным часам, поэтому время выезда и возвращения будет корректироваться, о чем мы вас обязательно предупредим.
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
  • Трансфер и питание на маршруте (чай/кофе с бутербродами, конфетами и фруктами) включены в стоимость экскурсии 🧭. Если у вас есть какие-то особенные ограничения или предпочтения в еде, вы можете дополнительно взять с собой перекус.
  • Также мы будем фотографировать участников на тропе, так что на память у вас останутся красивые 🤩 снимки

В сентябре экскурсия также проходит в групповом формате по пятницам в 13:00 (стоимость участия 4000 руб. с человека).

Начало и место завершения
🚩 в Алуште
Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады
Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады
Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады
Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады
Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады
Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады
Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады
Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады
Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады
Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады
Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады
Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады
Другой Крым: Зеленое озеро и Арпатские водопады

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наташа
Наташа
Команда гидов, объединенных одной идеей: делать туры интересными, необычными, запоминающимися. В нашем небольшом коллективе все ведущие — это пейзажные фотографы. Мы знаем места, в которые вас приглашаем, со всех сторон, и понимаем, в какое время и по какому маршруту идти, чтобы получить максимум того, что может предложить нам уникальный по красоте горный Крым. В турах мы внимательно следим за состоянием участников и всегда идем в том темпе, который комфортен именно вам. Не кривя душой, скажем, что на наших маршрутах всегда устанавливается теплая и приятная, по-настоящему дружественная атмосфера. А фантастические пейзажи — награда всем участникам приключения.
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3 отзыва оставили туристы

27 сентября 2020
Алексей и Наталья - замечательный дуэт, увлеченный своим делом. Могу смело рекомендовать для активного и интересного, неординарного приключения.
3 сентября 2020
Интересная экскурсия с индивидуальным подходом. Красивое место, советую посетить всем любителям природы, гор и приятного общения) Еще спасибо ребятам за фотографии и восход Луны на озере - впечатляющее зрелище! П. С. Если местами будет страшно, вам помогут))
26 августа 2020
Отличная экскурсия для любителей ходить по горам. Алексей и Наталья - просто молодцы !

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