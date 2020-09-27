3 отзыва оставили туристы

Фантастическое Зеленое озеро
В этом месте вам покажется, что кто-то резко увеличил насыщенность окружающих пейзажей или просто тайком подкрасил озеро. Но нет — ярко-зеленый цвет здешней воды совершенно натурален. Мы прогуляемся вдоль берега озера в поисках самых эффектный ракурсов, затем поднимемся по тропе, чтобы полюбоваться космическим водоемом с высоты. А если захотите, мы обязательно вернемся сюда после заката, чтобы попрактиковаться в ночной пейзажной съемке, когда над Зеленым озером, между горных зубцов, засияют россыпи звезд.
Водопады урочища Панагия
После прогулки у Зеленого озера мы вернемся к машине, перекусим и отправимся исследовать ущелье русла реки Арпат. Здесь, в урочище Панагия, вас встретит каскад водопадов — мы будем подниматься по тропе всё выше, пока не доберемся до самого высокого и мощного из них. Кроме того, по дороге вы услышите крымские легенды, пройдете по местам силы и поймете, почему урочище издавна чтили и тавры, и татары, и христиане. Все сходились в том, что Панагия — место непростое: да вы и сами это почувствуете.
Ценителям природы Крыма и охотникам за идеальными кадрами.
В сентябре экскурсия также проходит в групповом формате по пятницам в 13:00 (стоимость участия 4000 руб. с человека).