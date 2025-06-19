Трансфер от жд вокзала Симферополя с одним из лучших экскурсоводов,самым известным гидом Крыма - Иваном Коваленко.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание трансферПриехав в Крым на поезде, почти все туристы заказывают трансфер. Водителем в 99% бывают местные таксисты, которые могут быть прекрасными профессионалами вождения, но совершено далеки от знаний истории, природы, культуры края. Я предлагаю Вам эксклюзив - встречу на жд вокзале Симферополя и сопровождения в отель от Ивана Коваленко - самого известного экскурсовода Крыма. Я встречу и отвезу Вас на своем комфортабельном авто - Land Rover Discoverу (4 мест), По дороге я познакомлю Вас со столицей Крыма - Симферополем, если Вы не сильно устанете с дороги, то мы совершим небольшую прогулку по историческому центру столицы. Далее поедем в Ваш отель. По пути я расскажу основную информацию о Крыме, его истории, природе, современности, культуре, гастрономии, вине, об основных достопримечательностях. Конечно же, покажу основные достопримечательности по трассе. Отвечу на любые вопросы касательно особенностей отдыха на полуострове.
По предварительному согласованию с туристом
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Что включено
- Индивидуальная экскурсия с трансфером
Где начинаем и завершаем?
Начало: Симферополь, жд вокзал, у вагона поезда
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По предварительному согласованию с туристом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Симферополя
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