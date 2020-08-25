1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Путешествие к центру земли

Не каждый турист знает, что кроме оборудованных пещер на плато Чатыр-Даг есть и горизонтальные пещеры и изящные гроты. Мы посетим великолепную пещеру Эмине-Баир-Хосар горизонтального сложения и пройдемся по Озёрному залу, Залу идолов и Сокровищнице, поговорим о мамонтах и заглянем в местный минералогический музей 🖼. Осматривая подземные галереи пещер, вы познакомитесь с местной флорой и фауной, услышите интересные факты из истории 📖 и узнаете о работе спелеологов: экскурсовод расскажет об обнаружении памятника и его уникальности, принесшей мировую известность.

Закат над плато

Мы пройдем на западные обрывы плато, с которого открывается удивительный вид на долину. На смотровой площадке с фантастическими скальными выходами мы выпьем чай и понаблюдаем за тем, как солнце ☀️ прячется за каменными великанами.

Организационные детали