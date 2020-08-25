1 отзыв оставили туристы

Путешествие к центру земли Не каждый турист знает, что кроме оборудованных пещер на плато Чатыр-Даг есть и горизонтальные пещеры и изящные гроты. Мы посетим великолепную пещеру Эмине-Баир-Хосар горизонтального сложения и пройдемся по Озёрному залу, Залу идолов и Сокровищнице, поговорим о мамонтах и заглянем в местный минералогический музей 🖼. Осматривая подземные галереи пещер, вы познакомитесь с местной флорой и фауной, услышите интересные факты из истории 📖 и узнаете о работе спелеологов: экскурсовод расскажет об обнаружении памятника и его уникальности, принесшей мировую известность.
Закат над плато Мы пройдем на западные обрывы плато, с которого открывается удивительный вид на долину. На смотровой площадке с фантастическими скальными выходами мы выпьем чай и понаблюдаем за тем, как солнце ☀️ прячется за каменными великанами.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В программу входит посещение как оборудованных, так и не оборудованных пещер
Вам потребуется комплект теплой одежды, налобный фонарик, шапка и перчатки (можно использовать строительные)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Команда гидов, объединенных одной идеей: делать туры интересными, необычными, запоминающимися. В нашем небольшом коллективе все ведущие — это пейзажные фотографы. Мы знаем места, в которые вас приглашаем, со всех сторон, и понимаем, в какое время и по какому маршруту идти, чтобы получить максимум того, что может предложить нам уникальный по красоте горный Крым. В турах мы внимательно следим за состоянием участников и всегда идем в том темпе, который комфортен именно вам. Не кривя душой, скажем, что на наших маршрутах всегда устанавливается теплая и приятная, по-настоящему дружественная атмосфера. А фантастические пейзажи — награда всем участникам приключения.
Огромная благодарность Наталье и Алексею за отличную поездку. Замечательная пара грамотных специалистов и просто очень хороших людей. Посмотрели красивейшие пещеры, сходили в необорудованную пещеру, получили море удовольствия. Шикарная поездка для тех, кто любит пещеры. Отдельное Спасибо за общение и вкусную еду ))