Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по набережной Малекон на закате
Погрузитесь в атмосферу Гаваны на закате, прогуливаясь по знаменитой набережной Малекон. Откройте для себя дух города и его живописные виды
Начало: Встреча в Центральном Парке
«Крепость Сан Сальвадор дэ ла Пунта – точка, откуда начинается городская набережная, главная достопримечательнось Гаваны и один из самых длинных “малеконов” в Америке»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё про Гавану
Увидеть настоящую Кубу - неидеальную, красивую, противоречивую - и очень притягательную
Начало: У вашего отеля или в Старой Гаване
Завтра в 09:00
13 сен в 08:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Гаване
Колониальный вайб, модерн, социализм и вечный праздник
«А также на нашем маршруте: руины первой городской стены — Большой театр — Капитолий — Набережная Малекон и многое другое»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €375 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гаване в категории «Набережная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гаване
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гаване
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Гаване в сентябре 2025
Сейчас в Гаване в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 375.
Прогуляйтесь по набережной в Гаване, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Гаваны. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кубы на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025