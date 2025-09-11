Найдено 3 экскурсии в категории « Набережная » в Гаване на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Прогулка по набережной Малекон на закате Погрузитесь в атмосферу Гаваны на закате, прогуливаясь по знаменитой набережной Малекон. Откройте для себя дух города и его живописные виды Начало: Встреча в Центральном Парке «Крепость Сан Сальвадор дэ ла Пунта – точка, откуда начинается городская набережная, главная достопримечательнось Гаваны и один из самых длинных “малеконов” в Америке» €75 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Всё про Гавану Увидеть настоящую Кубу - неидеальную, красивую, противоречивую - и очень притягательную Начало: У вашего отеля или в Старой Гаване €155 за всё до 4 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 6 чел. Обзорная экскурсия по Гаване Колониальный вайб, модерн, социализм и вечный праздник «А также на нашем маршруте: руины первой городской стены — Большой театр — Капитолий — Набережная Малекон и многое другое» от €375 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Гаваны

Ответы на вопросы от путешественников по Гаване в категории «Набережная»

Прогуляйтесь по набережной в Гаване, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Гаваны. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кубы на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025