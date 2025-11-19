Эта экскурсия — шанс увидеть Гавану такой, какая она есть на самом деле. Живую, со своими контрастами и особым обаянием.
Вы познакомитесь с не всегда простыми кубинскими буднями и увидите величественную и завораживающе красивую Гавану глазами местных.
Мы подстроимся под ваш ритм и настроение, а если захотите — дополним прогулку поездкой на ярком ретрокабриолете!
Описание экскурсии
Пешеходная часть
Мы прогуляемся по историческому центру и посмотрим:
- площадь святого Франциска Ассизкого с президентским поездом
- Оружейную площадь с Дворцом испанских губернаторов и местом основания Гаваны
- первую крепость Гаваны
- бульвар Обиспо с отелем «Амбос Мундос», где долгое время проживал Эрнест Хемингуэй
- Старую и Кафедральную площади с Кафедральным собором
- любимый бар Хемингуэя «Бодегита дель Медио», где писатель частенько пил мохито
- здание семьи Бакарди
- знаменитый театр имени Алисии Алонсо
- Центральный парк с припаркованными рядом кабриолетами всех цветов радуги
- бар «Флоридита» — ещё один фаворит Хемингуэя, где он наслаждался дайкири
А ещё:
- посетим нетуристические улочки, зайдём во внутренние дворики колониальных домов, почувствуем, чем живут простые кубинцы
- заглянем в кубинские магазины, на местный фруктовый рынок, в сувенирные лавочки
- побываем в доме табака и рома — покупка рома и сигар по желанию
- пообедаем в местном ресторанчике, который выберем согласно вашим предпочтениям
Поездка на ретрокабриолете (2 часа, за доплату)
Если вы захотите — запрыгнем в красивый автомобиль и отправимся знакомится с отдалёнными достопримечательностями столицы.
Вы увидите:
- знаменитую площадь Революции
- впечатляющую статую Гаванского Христа
- крепость Эль-Морро с панорамным видом на город
- сказочный лес Альмендарес
- живописную набережную Малекон
- районы Ведадо и Мирамар — противоположность Старой Гаваны
И конечно, сделаем фото на фоне стильного ретрокабриолета и достопримечательностей.
Организационные детали
- По желанию за доплату можно организовать трансфер из Варадеро или с островов Кайо — детали узнавайте в переписке
- Очерёдность посещения достопримечательностей может быть изменена в зависимости от времени начала экскурсии, погоды и других факторов
Дополнительные расходы
- Аренда ретрокабриолета — $80 за 2 часа за всех
- Питание — в среднем $10–15 с чел. и напитки — около $3–5
- Входные билеты в выбранные музеи по желанию — около $1–5 за музей с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или в Старой Гаване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсниэль — ваш гид в Гаване
Друзья, наша русско-кубинская семья (Светлана и Юсниэль) приветствует вас! Юсниэль учился в Москве, поэтому свободно говорит на русском языке. Наша цель — показать вам настоящую Кубу, такую прекрасную и в то
Входит в следующие категории Гаваны
