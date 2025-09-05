Найдено 3 экскурсии в категории « Самое главное » в Гаване на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 6 часов Индивидуальная до 3 чел. История колониальной Гаваны Пешеходный тур по колониальной Гаване раскрывает тайны первых поселений Нового света и архитектурные сокровища, оставленные испанскими завоевателями Начало: Встреча в Парке Сентраль €163 за всё до 3 чел. Пешая 4 часа Индивидуальная до 3 чел. Индивидуальная прогулка по Гаване Прогулка по улочкам старого города окунёт вас в жизнь Гаваны прошлых веков. Увидите знаменитые площади и здания, которые расскажут о богатой истории города Начало: Встреча в Парке Сентраль €163 за всё до 3 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Прогулка по набережной Малекон на закате Погрузитесь в атмосферу Гаваны на закате, прогуливаясь по знаменитой набережной Малекон. Откройте для себя дух города и его живописные виды Начало: Встреча в Центральном Парке €75 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Гаваны

