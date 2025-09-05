Индивидуальная
до 3 чел.
История колониальной Гаваны
Пешеходный тур по колониальной Гаване раскрывает тайны первых поселений Нового света и архитектурные сокровища, оставленные испанскими завоевателями
Начало: Встреча в Парке Сентраль
5 сен в 16:00
6 сен в 10:00
€163 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная прогулка по Гаване
Прогулка по улочкам старого города окунёт вас в жизнь Гаваны прошлых веков. Увидите знаменитые площади и здания, которые расскажут о богатой истории города
Начало: Встреча в Парке Сентраль
6 сен в 10:00
7 сен в 10:00
€163 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по набережной Малекон на закате
Погрузитесь в атмосферу Гаваны на закате, прогуливаясь по знаменитой набережной Малекон. Откройте для себя дух города и его живописные виды
Начало: Встреча в Центральном Парке
Сегодня в 19:30
Завтра в 17:00
€75 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гаване в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гаване
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гаване
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Гаване в сентябре 2025
Сейчас в Гаване в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 163.
Экскурсии на русском языке в Гаване (Куба 🇨🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Самое главное», цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кубы. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь