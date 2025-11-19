Малекон в Гаване - это семикилометровая набережная, где каждый вечер превращается в уникальное зрелище.



Здесь вы увидите крепость Сан Сальвадор дэ ла Пунта, район Центр Гаваны с его контрастной архитектурой, а также монумент Генералу Масэо. Прогулка завершается в районе Ведадо, где можно насладиться атмосферой ночной жизни. Это идеальное место для романтического вечера или отдыха с друзьями

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по Малекону - с ноября по апрель, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В это время вы сможете насладиться закатом без лишней суеты. Май и октябрь также подходят, но возможны кратковременные дожди. Летом, с июня по сентябрь, бывает жарко и влажно, но вечерняя прогулка все равно принесет удовольствие благодаря прохладному бризу.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.