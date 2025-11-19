Малекон в Гаване - это семикилометровая набережная, где каждый вечер превращается в уникальное зрелище.
Здесь вы увидите крепость Сан Сальвадор дэ ла Пунта, район Центр Гаваны с его контрастной архитектурой, а также монумент Генералу Масэо. Прогулка завершается в районе Ведадо, где можно насладиться атмосферой ночной жизни. Это идеальное место для романтического вечера или отдыха с друзьями
Здесь вы увидите крепость Сан Сальвадор дэ ла Пунта, район Центр Гаваны с его контрастной архитектурой, а также монумент Генералу Масэо. Прогулка завершается в районе Ведадо, где можно насладиться атмосферой ночной жизни. Это идеальное место для романтического вечера или отдыха с друзьями
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Неповторимый закат
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🏙️ Атмосфера Гаваны
- 🍹 Возможность дегустации коктейлей
- 🎶 Живая ночная жизнь
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки по Малекону - с ноября по апрель, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В это время вы сможете насладиться закатом без лишней суеты. Май и октябрь также подходят, но возможны кратковременные дожди. Летом, с июня по сентябрь, бывает жарко и влажно, но вечерняя прогулка все равно принесет удовольствие благодаря прохладному бризу.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Крепость Сан Сальвадор дэ ла Пунта
- Национальный Госпиталь Братьев Амехейрас
- Монумент Генералу Масэо
- Район Ведадо
- 23 улица и Малекон
Описание экскурсии
- Крепость Сан Сальвадор дэ ла Пунта – точка, откуда начинается городская набережная, главная достопримечательнось Гаваны и один из самых длинных “малеконов” в Америке.
- 14-кварталов района Центр Гаваны, контраст небрежной архитектуры, гармонично сливающейся с более современными постройками.
- Национальный Госпиталь Братьев Амехейрас, одно из знаковых зданий, выделяющееся своей высотой (31 этаж)
- Монумент Генералу Масэо, в народе его называли “Бронзовый Титан”.
- Район Ведадо, сегодня – центральный район города, в 30-х гг – привилегированный район, где находятся самые известные отели эпохи 50-х гг.
- 23 улица и Малекон, зона WI-FI, сюда приходят шумными компаниями в тёплые вечера и здесь находятся самые популярные места отдыха ночной жизни Гаваны. Это конечная остановка нашего променада.
- Прогулку можно продлить поздним ужином в ресторане на набережной или в кафе с дегустацией знаменитых коктелей: мохито, дайкири, куба либре, пиньа колада и др.
Транспорт
Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.
- кабриолет – до 50€ в час
- ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€
- современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€
- микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Встреча в Центральном Парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната — ваша команда гидов в Гаване
Провели экскурсии для 1600 туристов
Куба — мой дом с 1990 года, а Гавана — моя пристань, источник вдохновения и точка притяжения. Создаю авторские маршруты по острову. В 2009 году начала изучать историю, архитектуру, религии,
Входит в следующие категории Гаваны
Похожие экскурсии из Гаваны
Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана - любовь с первого взгляда
Начало: По договоренности с гидом-координатором
Расписание: Ежедневно, начало экскурсий с 8:00 до 13:00
19 ноя в 09:00
20 ноя в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
История колониальной Гаваны
История освоения Кубы, аристократия и рабство Нового света, архитектурное наследие тех времен
Начало: Встреча в Парке Сентраль
19 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
€163 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гавана вдоль и поперек
Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване
Начало: Встреча в Парке Сентраль
19 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
€103 за всё до 3 чел.