Гавана — это не только колониальная архитектура и ностальгия по прошлому, но и живой, энергичный город, где виртуозно перемешаны эпохи и стили. Мы проедем от руин древних стен и старинных соборов до современных зелёных кварталов. Вы увидите популярные и секретные локации, а мы поделимся гастрономической картой города.

Описание экскурсии

Исторически город очень логично спланирован, несколько районов вытянуты вдоль береговой линии. Вы узнаете особенности каждого из них и увидите главные достопримечательности:

Старая Гавана

Это самый крупный в Латинской Америке колониальный центр. Два столетия он оставался без внимания, а сегодня постепенно реставрируется. Испанская архитектура оживлена пышной зеленью и тропическим солнцем. Время здесь как будто остановилось, однако район совсем не похож на музей — жизнь здесь бьёт ключом.

Центральная Гавана

Напоминает обнищавшего аристократа. Его лохмотья контрастируют с благородной внешностью, которая говорит о блистательном прошлом. Этому району редко уделяют внимание, однако его переулки весьма интересны — в компании знатока.

Престижный жилой район и культурный центр Ведадо

Стал бурно развиваться в конце 19 — начале 20 века. Сегодня в историческом квартале помимо садов, парков, старых домов с пышными и гордыми колониальными фасадами появилось множество отелей, ресторанов, театров.

Аристократичный и роскошный район Мирамар

До революции здесь жили только богачи, да и сегодня жизнь тут вращается вокруг Пятой авеню — скоростного проспекта, который больше напоминает ботанический сад, благодаря ландшафтному дизайну. Полюбуемся виллами начала 20 века, где расположены посольства и штаб-квартиры международных организаций.

А также на нашем маршруте: руины первой городской стены — Большой театр — Капитолий — Набережная Малекон и многое другое!

По пути мы просто и увлекательно расскажем:

об истории развития города и региона

истории производства сахара

современном политическом контексте

особенностях местной кухни и развлечениях

Организационные детали