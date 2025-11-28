Мои заказы

Обзорная экскурсия по Гаване

Колониальный вайб, модерн, социализм и вечный праздник
Гавана — это не только колониальная архитектура и ностальгия по прошлому, но и живой, энергичный город, где виртуозно перемешаны эпохи и стили. Мы проедем от руин древних стен и старинных соборов до современных зелёных кварталов. Вы увидите популярные и секретные локации, а мы поделимся гастрономической картой города.
Описание экскурсии

Исторически город очень логично спланирован, несколько районов вытянуты вдоль береговой линии. Вы узнаете особенности каждого из них и увидите главные достопримечательности:

Старая Гавана

Это самый крупный в Латинской Америке колониальный центр. Два столетия он оставался без внимания, а сегодня постепенно реставрируется. Испанская архитектура оживлена пышной зеленью и тропическим солнцем. Время здесь как будто остановилось, однако район совсем не похож на музей — жизнь здесь бьёт ключом.

Центральная Гавана

Напоминает обнищавшего аристократа. Его лохмотья контрастируют с благородной внешностью, которая говорит о блистательном прошлом. Этому району редко уделяют внимание, однако его переулки весьма интересны — в компании знатока.

Престижный жилой район и культурный центр Ведадо

Стал бурно развиваться в конце 19 — начале 20 века. Сегодня в историческом квартале помимо садов, парков, старых домов с пышными и гордыми колониальными фасадами появилось множество отелей, ресторанов, театров.

Аристократичный и роскошный район Мирамар

До революции здесь жили только богачи, да и сегодня жизнь тут вращается вокруг Пятой авеню — скоростного проспекта, который больше напоминает ботанический сад, благодаря ландшафтному дизайну. Полюбуемся виллами начала 20 века, где расположены посольства и штаб-квартиры международных организаций.

А также на нашем маршруте: руины первой городской стены — Большой театр — Капитолий — Набережная Малекон и многое другое!

По пути мы просто и увлекательно расскажем:

  • об истории развития города и региона
  • истории производства сахара
  • современном политическом контексте
  • особенностях местной кухни и развлечениях

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на Mercedes A200, B180, GLA180, C (детские кресла на Кубе не ставят)
  • Входные билеты в музеи входят в стоимость
  • Дополнительно оплачивается обед или перекус (по желанию). Средний чек — €20–50 за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Юрий
Юрий — ваша команда гидов в Гаване
Провели экскурсии для 3 туристов
Я автор и организатор путешествий и экскурсий, на Кубе и в Латинской Америке, член РГО, руководитель Клуба Путешествий Revolution. Наши туры для любознательных, живущих жадно, юных душой, авантюристов, умеющих восхищаться, ищущих смысл, любящих обильные застолья и хорошенько потусить! Добро пожаловать в команду, Движемся!

