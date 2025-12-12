Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Варадеро на русском языке, цены от €103. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Сокровища провинции Матансас Лучшие биосферные заповедники и лазурные пляжи Карибского моря €103 за всё до 4 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 10 чел. В гости к розовым фламинго Знакомство с богатой флорой и фауной кубинских заповедников от €156 за всё до 10 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 10 чел. Тринидад и заповедник Топес де Койантес Природа, история и культура центральной части Кубы Начало: У отеля €155 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Варадеро

