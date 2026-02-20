Найдено 3 экскурсии в категории « Популярные места » в Варадеро на русском языке, цены от €103. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Путешествие вглубь Острова свободы: три старинных города из Варадеро Оценить шарм и колорит Сьенфуэгоса, Санта-Клары и Тринидада Начало: У вашего отеля €580 за всё до 4 чел. На машине 12 часов Индивидуальная до 4 чел. Гавана для ценителей Путешествие по истории, культуре и атмосфере столицы - из Варадеро (авто оплачивается отдельно) €103 за всё до 4 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Варадеро - в вечернюю Гавану Старый город, нескучные истории и кубинская страсть на шоу «Тропикана» Начало: У вашего отеля €480 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Варадеро

