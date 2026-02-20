Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вглубь Острова свободы: три старинных города из Варадеро
Оценить шарм и колорит Сьенфуэгоса, Санта-Клары и Тринидада
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
€580 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана для ценителей
Путешествие по истории, культуре и атмосфере столицы - из Варадеро (авто оплачивается отдельно)
Завтра в 08:00
22 фев в 08:00
€103 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Варадеро - в вечернюю Гавану
Старый город, нескучные истории и кубинская страсть на шоу «Тропикана»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€480 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Варадеро в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варадеро
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Варадеро
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Варадеро в феврале 2026
Сейчас в Варадеро в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 103 до 580.
Экскурсии на русском языке в Варадеро (Куба 🇨🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Популярные места», цены от €103. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кубы. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель