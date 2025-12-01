Мы отправимся изучать Гавану внутри и за пределами обзорных маршрутов — рассмотрим исторические здания, малоизвестные уголки и детали архитектуры, поговорим об отношениях Кубы и СССР, прошлом города и его настоящем.
Побываем там, где начиналась застройка, увидим места, где отдыхал Хемингуэй, и даже окажемся в диких тропиках.
Описание экскурсии
По дороге в Гавану остановимся на мосту Бакунаягуа — со смотровой площадки открывается прекрасный вид на долину Юмури.
По Гаване — на авто и пешком
- Крепость Лос Трес Рейес дель Морро — защита города от пиратов и корсаров в 16–18 веках
- Крепость Сан Карлос де ла Кабанья — здесь хранится 90-метровая сигара — самая длинная сигара в мире
- Статуя Христа — покровителя города
- Бухта Гаваны — проезд через тоннель, где можно загадать желание
- Набережная Малекон — место для свиданий и прогулок
- Площадь Революции — здесь я расскажу о переломном моменте в истории Кубы
- Гостиница «Националь», построенная на средства Аль Капоне
- Бар «Флоридита» — любимое место Эрнеста Хемингуэя
- И другие интересные места
Пешком по Колониальной Гаване
- Старая площадь — центр города с 18 века, где жили богачи
- Площадь оружия — место основания Гаваны в 1519 году
- Площадь Святого Франциска Ассизского — бывший мужской монастырь, а ныне — концертный зал и религиозный музей
- Кафедральная площадь в стиле барокко, где был открыт первый акведук Нового Света
- Кафедральный собор. Легенда гласит,что здесь могут быть захоронены останки Колумба
- Бар «Бодегита дель Медио» — ещё одно любимое место Хемингуэя.
- Гаванский лес (парк Альмендарес) с удивительной тропической природой
- Кладбище Колон — музей под открытым небом (зайдём по желанию — вход стоит €5 за чел.)
- Улица Фустер (Фустерляндия) — уникальный район в стиле Гауди с домами, стенами, скамейками и заборами, которые расписал художник Хосе Фустера
Про транспорт
- Едем на ретроавтомобиле и современном авто — €200 за компанию до 4 чел.
- Можем поехать на кабриолете — €50 за 1 ч
- Если вас будет больше, мы организуем минивэн — €270. Детали уточняйте в переписке
Примерный тайминг
- Время в пути от Варадеро до Гаваны — 2,5 ч
- Выезжаем в 8:00, в 20:00 вернёмся обратно
- На каждой локации проводим от 15 до 30 мин
- Обед — в удобное для вас время
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Варадеро
Я кубинка, училась в России в Волгоградском университете, на Кубе окончила курсы русских гидов. Работаю гидом с 2010 года — и это занятие доставляет мне огромное удовольствие. Люблю работать с русскими
