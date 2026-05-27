Путешествие вглубь Острова свободы: три старинных города из Варадеро

Оценить шарм и колорит Сьенфуэгоса, Санта-Клары и Тринидада
В дороге мы полюбуемся природой и насладимся утренней свежестью.

Вас ждёт встреча с достоянием человечества — все три города из нашего маршрута внесены в список ЮНЕСКО. Мы поговорим об их прошлом и настоящем.

Отдельно вспомним Кубинскую революцию и её лидеров — обсудим, как переворот повлиял на жизнь местных.
Описание экскурсии

Санта-Клара

Город основан в 1689 году в центральной части Кубы — далеко от моря, поэтому он долго был защищён от пиратских набегов. Здесь многое связано с революцией, а вот исторический центр напоминает о колониальном прошлом.

Мы посетим мемориал и музей Че Гевары (выходной день — понедельник), где хранятся личные вещи команданте и его соратников. Останки лидера революции в 1997 году перевезли из Боливии и захоронили здесь.

Сьенфуэгос

Город был основан французами в 1819 году, он поражает изяществом неоклассического стиля. Мы пройдём по аккуратным улочкам и площадям, вы увидите парк Хосе Марти, театр Томаса Терри, дворец Валье в мавританском стиле и главную магистраль — Пасео-дель-Прадо.

Тринидад

Здесь время будто остановилось — город возвращает нас в начало 16 века. Вы увидите множество колониальных дворцов, исторический музей (посетим по желанию). А со смотровой площадки мы полюбуемся панорамой всего города.

Примерный тайминг

6:00 — выезд из отеля
4–4,5 ч — дорога до Санта-Клары. Можно сделать остановку для завтрака
1,5 ч — Санта-Клара
1 ч — дорога до Тринидада
2 ч — Тринидад. Обед по согласованию с гидом
30–40 мин — дорога до Сьенфуэгоса
1 ч — Сьенфуэгос
17:00–17:30 — выезд из Сьенфуэгоса
21:00–21:30 — возвращение в отель

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться с архитектурой старинных кубинских городов. Тем, кто интересуется историей Кубинской революции и хочет посетить мемориал и музей Че Гевары.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном седане (до 3 человек), минивэне (до 5 чел.) или микроавтобусе (до 9 чел., детали уточняйте в переписке). Детские кресла на Кубе не применяются
  • Не рекомендуем поездку детям до 3 лет, так как путь далёкий и утомительный для них. Но ограничений по возрасту и физической подготовке нет, всё на ваше усмотрение
  • Экскурсию можно организовать и с выездом из Гаваны (детали уточняйте в переписке)
  • С вами будет русскоговорящий профессиональный гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед (по желанию) — от $20 за чел.
  • Кофе (по желанию) — от $5 за чел.
  • Билет в исторический музей Тринидада — $5 за чел. (цена может меняться)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Варадеро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 68 туристов
Я кубинка, училась в России в Волгоградском университете, на Кубе окончила курсы русских гидов. Работаю гидом с 2010 года — и это занятие доставляет мне огромное удовольствие. Люблю работать с русскими
путешественниками. На каждой встрече, в каждой экскурсии я отдаю частичку своего сердца для того, чтобы у вас остались самые яркие и незабываемые впечатления о моей Родине. Экскурсии провожу я и мои коллеги, горячо любящие свою работу.

