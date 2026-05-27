Вас ждёт встреча с достоянием человечества — все три города из нашего маршрута внесены в список ЮНЕСКО. Мы поговорим об их прошлом и настоящем.
Отдельно вспомним Кубинскую революцию и её лидеров — обсудим, как переворот повлиял на жизнь местных.
Описание экскурсии
Санта-Клара
Город основан в 1689 году в центральной части Кубы — далеко от моря, поэтому он долго был защищён от пиратских набегов. Здесь многое связано с революцией, а вот исторический центр напоминает о колониальном прошлом.
Мы посетим мемориал и музей Че Гевары (выходной день — понедельник), где хранятся личные вещи команданте и его соратников. Останки лидера революции в 1997 году перевезли из Боливии и захоронили здесь.
Сьенфуэгос
Город был основан французами в 1819 году, он поражает изяществом неоклассического стиля. Мы пройдём по аккуратным улочкам и площадям, вы увидите парк Хосе Марти, театр Томаса Терри, дворец Валье в мавританском стиле и главную магистраль — Пасео-дель-Прадо.
Тринидад
Здесь время будто остановилось — город возвращает нас в начало 16 века. Вы увидите множество колониальных дворцов, исторический музей (посетим по желанию). А со смотровой площадки мы полюбуемся панорамой всего города.
Примерный тайминг
6:00 — выезд из отеля
4–4,5 ч — дорога до Санта-Клары. Можно сделать остановку для завтрака
1,5 ч — Санта-Клара
1 ч — дорога до Тринидада
2 ч — Тринидад. Обед по согласованию с гидом
30–40 мин — дорога до Сьенфуэгоса
1 ч — Сьенфуэгос
17:00–17:30 — выезд из Сьенфуэгоса
21:00–21:30 — возвращение в отель
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые хотят познакомиться с архитектурой старинных кубинских городов. Тем, кто интересуется историей Кубинской революции и хочет посетить мемориал и музей Че Гевары.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном седане (до 3 человек), минивэне (до 5 чел.) или микроавтобусе (до 9 чел., детали уточняйте в переписке). Детские кресла на Кубе не применяются
- Не рекомендуем поездку детям до 3 лет, так как путь далёкий и утомительный для них. Но ограничений по возрасту и физической подготовке нет, всё на ваше усмотрение
- Экскурсию можно организовать и с выездом из Гаваны (детали уточняйте в переписке)
- С вами будет русскоговорящий профессиональный гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед (по желанию) — от $20 за чел.
- Кофе (по желанию) — от $5 за чел.
- Билет в исторический музей Тринидада — $5 за чел. (цена может меняться)