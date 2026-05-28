Едем в Гавану — туда, где дворцы соседствуют с полуразрушенными колоритными кварталами, а вечерами улицы наполняются кубинскими ритмами. Мы покажем вам главные достопримечательности, расскажем историю города, а вечером проводим на зажигательное шоу «Тропикана» — поможем заранее купить билеты на лучшие места.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В Гаване вы увидите:

крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья и Лос-Трес-Рейес-дель-Мор, которые защищали город от пиратов и англичан

гостиницу «Националь», построенную на средства Аль Капоне

площадь Революции и Президентский дворец

набережную Малекон — излюбленное место для свиданий

площадь Оружия — место основания города в 1519 году

площадь Сан-Франциск де Асис, где когда-то был мужской монастырь, а сегодня — концертный зал и религиозный музей

А ещё вы:

подниметесь на смотровую площадку со статуей Христа и оцените вид на бухту

загадаете желание в туннеле

зайдёте в бар «Флоридита», где любил проводить время Хемингуэй

окажетесь там, где с середины 18 века жили самые богатые люди города

Вечером — шоу «Тропикана»

Красочное, зажигательное и наполненное кубинским колоритом! С живой музыкой, красивыми костюмами и невероятными артистами. Впервые шоу открыло двери для посетителей в 1939 году — и теперь вы можете стать частью этого зрелища.

На шоу допускаются посетители только старше 16 лет. Ещё нужно соблюсти дресс-код — в шортах, майках и пляжной обуви не пустят.

Примерный тайминг

11:00 — выезд из отеля

13:30 — прибытие в Гавану и экскурсия по городу в вашем темпе

21:00 — начало шоу «Тропикана»

2:00 — возвращение в ваш отель в Варадеро

Организационные детали