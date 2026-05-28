Едем в Гавану — туда, где дворцы соседствуют с полуразрушенными колоритными кварталами, а вечерами улицы наполняются кубинскими ритмами.
Мы покажем вам главные достопримечательности, расскажем историю города, а вечером проводим на зажигательное шоу «Тропикана» — поможем заранее купить билеты на лучшие места.
Описание экскурсии
В Гаване вы увидите:
- крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья и Лос-Трес-Рейес-дель-Мор, которые защищали город от пиратов и англичан
- гостиницу «Националь», построенную на средства Аль Капоне
- площадь Революции и Президентский дворец
- набережную Малекон — излюбленное место для свиданий
- площадь Оружия — место основания города в 1519 году
- площадь Сан-Франциск де Асис, где когда-то был мужской монастырь, а сегодня — концертный зал и религиозный музей
А ещё вы:
- подниметесь на смотровую площадку со статуей Христа и оцените вид на бухту
- загадаете желание в туннеле
- зайдёте в бар «Флоридита», где любил проводить время Хемингуэй
- окажетесь там, где с середины 18 века жили самые богатые люди города
Вечером — шоу «Тропикана»
Красочное, зажигательное и наполненное кубинским колоритом! С живой музыкой, красивыми костюмами и невероятными артистами. Впервые шоу открыло двери для посетителей в 1939 году — и теперь вы можете стать частью этого зрелища.
На шоу допускаются посетители только старше 16 лет. Ещё нужно соблюсти дресс-код — в шортах, майках и пляжной обуви не пустят.
Примерный тайминг
11:00 — выезд из отеля
13:30 — прибытие в Гавану и экскурсия по городу в вашем темпе
21:00 — начало шоу «Тропикана»
2:00 — возвращение в ваш отель в Варадеро
Организационные детали
- Едем на ретроавтомобиле или минивэне
- Дополнительные расходы: билеты на шоу (с включёнными закусками и ромом) — €75–95 за чел., цена зависит от места в зале. Мы забронируем для вас билеты заранее
- Обед — по вашему желанию в удобное время, оплачивается дополнительно
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваша команда гидов в Варадеро
Провели экскурсии для 68 туристов
Я кубинка, училась в России в Волгоградском университете, на Кубе окончила курсы русских гидов. Работаю гидом с 2010 года — и это занятие доставляет мне огромное удовольствие. Люблю работать с русскими
Входит в следующие категории Варадеро
