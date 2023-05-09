Пешие экскурсии-прогулки во Вьентьяне с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» во Вьентьяне на русском языке, цены от $175. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Классический Вьентьян: узнать и понять Лаос
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Классический Вьентьян: узнать и понять Лаос
Глубокое и интересное знакомство с культурой, историей, главными символами и настоящей жизнью города
Начало: По договорённости
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$175 за всё до 6 чел.
Вьентьян - врата в Лаос
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Вьентьян - врата в Лаос
Посмотреть на город глазами коренных жителей и проникнуться лаосской культурой на обзорной прогулке
Начало: У храма Ват Симыанг
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$175 за всё до 5 чел.
Храмы и легенды Вьентьяна
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Храмы и легенды Вьентьяна
Начало: Ресторан Khop Chai Deu во Вьентьяне
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$175 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    DMITRY
    9 мая 2023
    Классический Вьентьян: узнать и понять Лаос
    Никита -очень знающий профессиональный гид и очень интересный человек. Рекомендую
  • В
    Виктор
    7 марта 2023
    Вьентьян - врата в Лаос
    Никита великолепный рассказчик, хорошо знающий Лаос. Особым открытием для нас была военная история Лаоса, в период вьетнамской войны американской военной
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    экспансии, которая, оказывается, распространилась в 50-60 годах прошлого столетия и на Лаос. Экскурсия прошла быстро, потому как наше внимание было всецело поглащено интересными фактами. С уважением, Виктор и Елена.

  • М
    Мария
    20 января 2020
    Вьентьян - врата в Лаос
    Для нашей компании из 5 человек Тимофей провёл отличную экскурсию. Прекрасный собеседник и рассказчик - он уверенно держал наше внимание
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    на протяжении всего мероприятия. Нам было очень комфортно; будто в нашей компании появился шестой человек, причём довольно давно и все мы хорошо друг друга знаем. В итоге получилась замечательная познавательная дружеская прогулка. Тимофею - спасибо! Желаем ему успехов, позитива и отличного настроения каждый день.

  • V
    Vladimir
    28 июля 2019
    Вьентьян - врата в Лаос
    Первый раз в Лаосе, поначалу даже было небольшое чувство беспокойства. Но наш уважаемый гид Тим был просто неотразим! Невероятно эрудированный,
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    весёлый и многосторонний человек, знающий особенности местной еды, культуры и религии. Мы поражены его выносливостью и продуктивностью, он рассказывал без остановки много часов не только об истории Лаоса, но и о многих вещах, которые можно узнать только после продолжительного проживаемы в стране! Экскурсия очень понравилась! Много нового подчеркнули для себя и увидели столицу Лаоса с очень необычной стороны. Посмотрели необычные места, которые которые просто физически невозможно посмотреть за один день пребывания в городе и его окраинах без местного человека, знающего все специфические аспекты культуры страны. Появилось желание вернуться и попутешествовать по стране снова. Будем вас рекомендовать всем своим знакомым и друзьям! До скорых встреч, Владимир и Евгения:))

Ответы на вопросы от путешественников по Вьентьяну в категории «Пешеходные»

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  1. Классический Вьентьян: узнать и понять Лаос
  2. Вьентьян - врата в Лаос
  3. Храмы и легенды Вьентьяна
Сколько стоит экскурсия по Вьентьяну в июне 2024
Сейчас во Вьентьяне в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 175 до 175. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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