Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Экскурсии

Таллинн — город, где прошлое существует в гармонии с настоящим.

Гид S.
Гид S. – Гид из Сигулды
Таллинн — город, где прошлое существует в гармонии с настоящим.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €321 за человека

    Заказать экскурсию
Таллинн — город, где прошлое существует в гармонии с настоящим.
Таллинн — город, где прошлое существует в гармонии с настоящим.
Жемчужина Таллинна — средневековый Старый город 🏙️ — это переплетение мощеных булыжником улочек и дома, большинство из которых были возведены в 11–15 веках и сохранились во многом благодаря прочной крепостной стене. Значительная часть крепостной стены окружает древнюю часть города и по сей день. Гуляя по старинным улочкам Старого города вы будете любоваться все теми же церквями, площадями, башнями и рядами домиков со скатными крышами, что и ваши предшественники много веков назад. Мы с вами узнаем, кто такие были черноголовые и увидим дом Братства ерноголовых, где бывал Петр 1. Пройдясь по Латинскому кварталу, вы окунетесь в мир художников — прикладников в средневековом интерьере. Таллинн знаменит своими кустарными традициями. Мы пройдемся по улочкам верхнего города, где когда-то обитала знать Таллинна. С вершины Тоомпеа откроется перед вами прекрасный вид на город, которым можно любоваться бесконечно. Вы увидите и Таллиннский порт и церкви Старого города и черепичные крыши нижнего города, а также деловую часть Таллинна. А посетив старейшую церковь ⛪ Таллинна — Домский собор, вас поразит внутреннее убранство собора. А в старинной аптеке, которая была основана в 15 веке, вы сможете купить «Кларетт» -лекарство от всех болезней, которое изготовлено было в 1467 г.
Добро пожаловать в Таллинн!
Начало и место завершения
🚩 Sigulda
Таллинн — город, где прошлое существует в гармонии с настоящим.
Таллинн — город, где прошлое существует в гармонии с настоящим.
Таллинн — город, где прошлое существует в гармонии с настоящим.
Таллинн — город, где прошлое существует в гармонии с настоящим.
Таллинн — город, где прошлое существует в гармонии с настоящим.
Таллинн — город, где прошлое существует в гармонии с настоящим.
Таллинн — город, где прошлое существует в гармонии с настоящим.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Сигулда, Латвийская Швейцария
56.5
5 часов
Сигулда, Латвийская Швейцария
1 отзыв
По следам ливонского ордена в славный город Цесис
214
6 часов
По следам ливонского ордена в славный город Цесис
Тур, наполненный романтикой и мистикой Старого города.
32
2 часа
Тур, наполненный романтикой и мистикой Старого города.
Обзорная экскурсия по Риге на автобусе
30
1 час
Обзорная экскурсия по Риге на автобусе
Старый город, пешеходный тур
32
2 часа
Старый город, пешеходный тур