Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Жемчужина Таллинна — средневековый Старый город 🏙️ — это переплетение мощеных булыжником улочек и дома, большинство из которых были возведены в 11–15 веках и сохранились во многом благодаря прочной крепостной стене. Значительная часть крепостной стены окружает древнюю часть города и по сей день. Гуляя по старинным улочкам Старого города вы будете любоваться все теми же церквями, площадями, башнями и рядами домиков со скатными крышами, что и ваши предшественники много веков назад. Мы с вами узнаем, кто такие были черноголовые и увидим дом Братства ерноголовых, где бывал Петр 1. Пройдясь по Латинскому кварталу, вы окунетесь в мир художников — прикладников в средневековом интерьере. Таллинн знаменит своими кустарными традициями. Мы пройдемся по улочкам верхнего города, где когда-то обитала знать Таллинна. С вершины Тоомпеа откроется перед вами прекрасный вид на город, которым можно любоваться бесконечно. Вы увидите и Таллиннский порт и церкви Старого города и черепичные крыши нижнего города, а также деловую часть Таллинна. А посетив старейшую церковь ⛪ Таллинна — Домский собор, вас поразит внутреннее убранство собора. А в старинной аптеке, которая была основана в 15 веке, вы сможете купить «Кларетт» -лекарство от всех болезней, которое изготовлено было в 1467 г.

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