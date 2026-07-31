133 отзыва оставили туристы

Узкие улочки Старого Таллина не изменились за сотни лет. Попадешь в них, и кажется, будто ты в средневековье.
Мы прогуляемся по ним, представив себя жителями средних веков, я расскажу много интересного о жизни людей в ту эпоху, а в конце при желании вы сможете сфотографироваться в старинных костюмах.
Мы прогуляемся по ним, представив себя жителями средних веков, я расскажу много интересного о жизни людей в ту эпоху, а в конце при желании вы сможете сфотографироваться в старинных костюмах.
Описание экскурсии
Программа
- Прогуляемся по старинным улочкам средневекового Таллина, и я познакомлю вас с историей древнего города.
- Заглянем в средневековую аптеку, в дома купцов и ремесленников XV-XVII веков и в старинные купеческие храмы.
- Я расскажу об удивительной и занимательной системе воздушного отопления домов и замков, покажу средневековую кухню и расскажу о ней.
- Расскажу об управлении города в ту далекую эпоху и о том, чем занимались люди в «мрачном» средневековье.
- Полюбуемся нашей «старушкой» ратушей, и я расскажу о ее тайнах.
- Подойдем к самому популярному месту среди туристов — малому позорному столбу, и я расскажу о забавных и серьезных наказаниях.
- Пройдем дорогой грешников, перекусим в старинной ратушной тюрьме супчиком из лося по-нашему, «по-средневековому», из глиняных горшочков с ушками, без ложек, и заедим пирожком из дикого мяса.
- Я расскажу о средневековом колодце и почему его называли «Кошачьим».
- Вы также узнаете о купеческих гильдиях: Большой купеческой гильдии и о Братстве Черноголовых — их историю и где в Европе они еще существовали.
- Пройдемся по самой популярной улице Старого Таллина — по улице мастеров «Katarina käik» и, заглянув в различные мастерские, познакомимся с традициями мастерства старинных мастеров и современных авторов. Я расскажу о гильдиях ремесленников и почему было важно стать мастером.
- Пройдемся вдоль крепостной стены, где при желании можно подняться в старинные башни.
- В заключение экскурсии, при желании, вы сфотографируетесь в одной из смотровых башен старинных городских Вируских ворот в роскошных средневековых костюмах: магистра рыцарского ордена, бургомистра города или знатной дамы в великолепном головном уборе. Если возникнет желание, то качественную фотографию А4 в красивой обложке с видами нашего города вы получите через пару минут.
В результате вы узнаете о радостях и горестях жизни средневекового Таллина, и сами почувствуете себя жителями старинного города, как в сказке, из которой не хочется возвращаться.
Организационные детали
- В стоимость не входит съемка в старинных костюмах, подъем в башни и обед
- При желании можно посетить экспозицию в городской Ратуше. Эту экскурсию можно забронировать здесь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ратушная площадь, у здания ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6272 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники и гости нашего города. Буду рада познакомить вас с городом, у которого есть свой особый дух и свое особое очарование, которое постараюсь вам передать. Чтобы узнать Таллинн, нужно заглянуть
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 155 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Большое спасибо Ирине за великолепную экскурсию «Жизнь средневекового Таллина»! Экскурсия была очень увлекательной и познавательной. Особенно понравилось, что Ирина рассказала не только об истории города, но и о повседневной жизни
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J
Огромное спасибо Ирине за чудесную прогулку по Таллину! Она влюблена в свой город, и это передается с первых минут. Экскурсия прошла на одном дыхании: легко, интересно и с юмором. Ирина
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Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. В Таллине мы были не первый раз, но в этот раз картина старого города сложилась воедино. Ирина увлекательно рассказала и о средневековой истории, и ответила на множество наших вопросов про современную жизнь в Эстонии. Мы также получили несколько ценных рекомендаций по ресторанам, музеям, местам, куда еще стоит сходить/съездить.
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Спасибо огромное Ирине за очень интересную экскурсию по Старому Таллину, интересный разговор и про современную Эстонию, советы про шоппинг и сувениры, помощь в фотографировании (и терпение)🤗Я просто влюбилась в Таллин за время экскурсии и просто ходила с открытым ртом от восхищения!!! Очень рекомендую Ирину всем, кто тоже хочет полюбить этот восхитительный город!!!
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Д
Были на экскурсии с профессиональным гидом Эллой. Путешествие по Таллину оказалось очень познавательным и незаметно пролетело в обществе эрудита и приятного в общении человека.
Настоятельно рекомендую этого экскурсовода на время вашего посещения этого города. Вы также сможете подобрать интересную тему и время такой экскурсии.
Настоятельно рекомендую этого экскурсовода на время вашего посещения этого города. Вы также сможете подобрать интересную тему и время такой экскурсии.
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🙏🏻👍🏻🤗
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