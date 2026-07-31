133 отзыва оставили туристы

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Д Денис читать дальше уменьшить его жителей: чем они занимались, как торговали, что ели, как строили дома, какие были традиции, а также как лечились и с какими трудностями сталкивались в те времена. Материал был подан живо, с интересными историями и вниманием к деталям. Благодаря Ирине Старый Таллин открылся для нас совершенно по-новому. Искренне рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет глубже узнать историю города Большое спасибо Ирине за великолепную экскурсию «Жизнь средневекового Таллина»! Экскурсия была очень увлекательной и познавательной. Особенно понравилось, что Ирина рассказала не только об истории города, но и о повседневной жизни Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

J Jolanta читать дальше уменьшить — настоящий профессионал и потрясающий рассказчик. Мы узнали столько необычных фактов. Старый город открылся для нас с новой стороны! Очень комфортный темп, никакой скучной лекции — только живое общение и классные локации для фото. Ирина также подсказала отличные места с местной кухней. Если в Таллин, то только к ней! Ирина, будем рады видеть вас у нас в гостях, обязательно приезжайте! Огромное спасибо Ирине за чудесную прогулку по Таллину! Она влюблена в свой город, и это передается с первых минут. Экскурсия прошла на одном дыхании: легко, интересно и с юмором. Ирина Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Инна Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. В Таллине мы были не первый раз, но в этот раз картина старого города сложилась воедино. Ирина увлекательно рассказала и о средневековой истории, и ответила на множество наших вопросов про современную жизнь в Эстонии. Мы также получили несколько ценных рекомендаций по ресторанам, музеям, местам, куда еще стоит сходить/съездить. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Олеся Спасибо огромное Ирине за очень интересную экскурсию по Старому Таллину, интересный разговор и про современную Эстонию, советы про шоппинг и сувениры, помощь в фотографировании (и терпение)🤗Я просто влюбилась в Таллин за время экскурсии и просто ходила с открытым ртом от восхищения!!! Очень рекомендую Ирину всем, кто тоже хочет полюбить этот восхитительный город!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дмитрий Были на экскурсии с профессиональным гидом Эллой. Путешествие по Таллину оказалось очень познавательным и незаметно пролетело в обществе эрудита и приятного в общении человека.

Настоятельно рекомендую этого экскурсовода на время вашего посещения этого города. Вы также сможете подобрать интересную тему и время такой экскурсии. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет