133 отзыва оставили туристы

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Жизнь средневекового Таллина

Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — Ратушная площадь, у здания ратуши
  • Заказать экскурсию

52 за экскурсию

У этой экскурсии133 отзыва
4.89
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
Ирина – Гид в Таллине
Узкие улочки Старого Таллина не изменились за сотни лет.

Попадешь в них, и кажется, будто ты в средневековье.

Мы прогуляемся по ним, представив себя жителями средних веков, я расскажу много интересного о жизни людей в ту эпоху, а в конце при желании вы сможете сфотографироваться в старинных костюмах.
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина

Программа

  • Прогуляемся по старинным улочкам средневекового Таллина, и я познакомлю вас с историей древнего города.
  • Заглянем в средневековую аптеку, в дома купцов и ремесленников XV-XVII веков и в старинные купеческие храмы.
  • Я расскажу об удивительной и занимательной системе воздушного отопления домов и замков, покажу средневековую кухню и расскажу о ней.
  • Расскажу об управлении города в ту далекую эпоху и о том, чем занимались люди в «мрачном» средневековье.
  • Полюбуемся нашей «старушкой» ратушей, и я расскажу о ее тайнах.
  • Подойдем к самому популярному месту среди туристов — малому позорному столбу, и я расскажу о забавных и серьезных наказаниях.
  • Пройдем дорогой грешников, перекусим в старинной ратушной тюрьме супчиком из лося по-нашему, «по-средневековому», из глиняных горшочков с ушками, без ложек, и заедим пирожком из дикого мяса.
  • Я расскажу о средневековом колодце и почему его называли «Кошачьим».
  • Вы также узнаете о купеческих гильдиях: Большой купеческой гильдии и о Братстве Черноголовых — их историю и где в Европе они еще существовали.
  • Пройдемся по самой популярной улице Старого Таллина — по улице мастеров «Katarina käik» и, заглянув в различные мастерские, познакомимся с традициями мастерства старинных мастеров и современных авторов. Я расскажу о гильдиях ремесленников и почему было важно стать мастером.
  • Пройдемся вдоль крепостной стены, где при желании можно подняться в старинные башни.
  • В заключение экскурсии, при желании, вы сфотографируетесь в одной из смотровых башен старинных городских Вируских ворот в роскошных средневековых костюмах: магистра рыцарского ордена, бургомистра города или знатной дамы в великолепном головном уборе. Если возникнет желание, то качественную фотографию А4 в красивой обложке с видами нашего города вы получите через пару минут.

В результате вы узнаете о радостях и горестях жизни средневекового Таллина, и сами почувствуете себя жителями старинного города, как в сказке, из которой не хочется возвращаться.

Организационные детали

  • В стоимость не входит съемка в старинных костюмах, подъем в башни и обед
  • При желании можно посетить экспозицию в городской Ратуше. Эту экскурсию можно забронировать здесь.
  • Стоимость экскурсии для группы от 3-10 человек — 50 евро
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина
Жизнь средневекового Таллина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — Ратушная площадь, у здания ратуши.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Здравствуйте, уважаемые путешественники и гости нашего города. Буду рада познакомить вас с городом, у которого есть свой особый дух и свое особое очарование, которое постараюсь вам передать. Чтобы узнать Таллинн, нужно заглянуть в его укромные, потайные уголки. И тогда перед вами откроются его удивительные тайны. А особую атмосферу города создают ароматные запахи всевозможных кафе и миндальных орешков с корицей и многое другое. Приезжайте к нам и убедитесь сами.
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133 отзыва оставили туристы

21 августа 2020
Экскурсия прошла практически на одном дыхание, даже 8-летний ребёнок с большим интересом участвовал и не капризничал, несмотря на то, что по времени наша прогулка заняла более 2х часов (мы любопытные ;)). Большое спасибо Ирине за замечательный экскурс а историю средневекового Таллина, так же не мало узнали и о современной жизни и истории. Рекомендую :) проведёте замечательно, интересно и с пользой для себя время, рекомендую!!!
17 июля 2020
Отличная экскурсия! Получили информацию в легкой доступной форме без перегруза датами. В форме живого диалога узнали много интересного и полезного о жизни современной Эстонии. Маршрут хорошо составлен. Ирина профессионал своего дела. Рекомендую!
17 июля 2020
Спасибо за экскурсию. Много интересной и полезной информации узнали в ходе экскурсии.
14 марта 2020
Всё замечательно - и Таллинн, и Ирина, и экскурсия... Если бы не снег, выпавший назавтра! Спасибо всем!
9 марта 2020
Ирина - восхитительная. Мы 2 часа провели как один миг. Очень очень рекомендую.
24 февраля 2020
Большое спасибо Ирине за содержательную и атмосферную экскурсию! Мы были в городе проездом, забронировали экскурсию наспех, но Ирина согласись на ближайшее время. Ещё и погода не благоволила нам - шёл настоящий ливень, но Ирина стойко, со знаем укромных уголков всё нам показывала и рассказывала. Как видно из названия, экскурсия с упором именно на средневековую историю Таллина, что очень ценно и интересно для такого прекрасно сохранившегося старого города. Но и фактов об общей истории города оказалось вдоволь. Большое спасибо! Надеюсь, ещё вернемся в солнечную погоду, с удовольствием возьмём экскурсию с другой тематикой!
20 февраля 2020
Отличная обзорная экскурсия. Не перегружена датами и именами, но много интересных фактов, красивых и знаковых мест, удивительных деталей. Гид отлично ориентируется в истории, подробно отвечает на все вопросы. Экскурсия построена грамотно, рассказ очень интересный. При этом Ирина отлично подстраивается под аудиторию (а мы не самая простая компания=)), поэтому экскурсия очень нескучная и динамичная. Очень понравилось Рекомендую!
Дмитрий
8 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась, сложилось вполне конкретное понимание средневековой истории города Таллина и Эстонии в целом. Рекомендую
20 января 2020
Ирина обладает глубокими знаниями об истории, культуре, экономической и политической жизни Эстонии. Мы были в Таллине первый раз и благодаря прекрасной экскурсии влюбились в этот город. Ирина, огромное спасибо! Обязательно вернёмся с родственниками и снова обратимся к вам.
19 января 2020
Экскурсия просто класс! Всем рекомендую. Экскурсовод просто профи. Мы остались в полном восторге, миллион практических советов, внимательное отношение к маршруту и увлекательнийший материал.
Ещё 123 отзыва

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