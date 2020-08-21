133 отзыва оставили туристы

Большое спасибо Ирине за содержательную и атмосферную экскурсию! Мы были в городе проездом, забронировали экскурсию наспех, но Ирина согласись на ближайшее время. Ещё и погода не благоволила нам - шёл настоящий ливень, но Ирина стойко, со знаем укромных уголков всё нам показывала и рассказывала. Как видно из названия, экскурсия с упором именно на средневековую историю Таллина, что очень ценно и интересно для такого прекрасно сохранившегося старого города. Но и фактов об общей истории города оказалось вдоволь. Большое спасибо! Надеюсь, ещё вернемся в солнечную погоду, с удовольствием возьмём экскурсию с другой тематикой!