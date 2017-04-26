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A ALEKSANDR читать дальше уменьшить который разбирается в истории города, событиях и людях, живших в нём. Её рассказ увлекает так, что просто-напросто забываешь о времени и полностью погружаешься в атмосферу Старого города. Также она доступно отвечает на возникающие вопросы и может дать совет по посещению других интересных мест, будь-то кафе, музеи или достопримечательности. Старый город Таллина магнетически хорош. Но чтобы не пропустить важные детали, раскрывающие особенности жизни в прошлом, вам понадобится человек, который про них знает и обратит ваше внимание. Маргарита отличный экскурсовод, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Надежда читать дальше уменьшить увлекательно, с глубоким знанием материала. Старый город вставал перед нами во всем богатстве своей истории и традиций. Маргарита смогла порекомендовать дальнейшие маршруты для самостоТельного знакомства с Таллиным, рассказала о современном городе, о сегодняшнем дне Эстонии. Очень познавательно и увлекательно. Искренне рекомендуем этого гида. Мы были на экскурсии с Маргаритой зимой 2016 года. Гид замечательный, бысто вышла заранее на контакт, учла все наши пожелания, встретилась с нами там, где нам было удобно. Рассказывала очень Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина читать дальше уменьшить город Таллинна. Маргарита также посоветовала, что посмотреть в Верхнем городе самостоятельно. После прогулки мы залезли на башни, открытые для посещения, а еще обнаружили нечто удивительное на улице Aida. Сходите туда, не пожалеете! Экскурсия с Маргаритой - это много запоминающихся деталей, вопросы слушателям, наглядные материалы и даже посещение старинного дома! Было интересно и взрослым, и подросткам, и мы стали неплохо представлять себе Нижний Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ж Женя Когда мы решили снова ехать в Таллин, сразу знали, что снова возьмем экскурсию с Маргаритой - замечательный гид и прекрасный человек! Теперь старая крепостная стена и витиеватые, живописные улицы исторического центра наполнились для нас еще и смыслом. Спасибо огромное Маргарите, когда вернемся, непременно обратимся снова! С большим уважением и благодарностью, Женя, Лена, Вероника. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дарья Прекрасная экскурсия. Заказывали экскурсиютолько на семью, вечно перебивали гида своими вопросами. Маргарита мужественно на все отвечала)))Можно немного скорректировать маршрут, для нас, например, Маргарита предусмотрела тёплые местечки, где можно посидеть, отдохнуть, потому что я просила заранее - мы были с ребёнком. Узнали много всего нового. Остались в восторге, спасибо огромное! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет