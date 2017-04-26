Приглашаем вас на уникальную экскурсию по средневековому Таллину, где каждый камень хранит отголоски прошлого.
Вы узнаете, как устроена жизнь в этом древнем городе, познакомитесь с его знатными и простыми жителями. Мы
Вы узнаете, как устроена жизнь в этом древнем городе, познакомитесь с его знатными и простыми жителями. Мы
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в атмосферу средневековья
- 📜 Увлекательные исторические факты
- 🏙️ Прогулка по живописным улицам
- 👥 Индивидуальный подход
- 🕰️ Уникальные рассказы о жизни и быте
- 🔍 Эксклюзивные знания о Таллине
Что можно увидеть
- Ворота Виру
- Башня Хейлемана
- Порталы монастыря
- Улица Святого духа
- Площадь Большой гильдии
- Улица Пикк
- Ратушная площадь
- Улица Колёсного колодца
- Улица Рыцаря
Описание экскурсии
Маршрут
- Мы встретимся у ворот Виру, пройдем чуть дальше, и я расскажу о крепостной стене. У башни Хейлемана вы услышите рассказ о назначении и устройстве крепостных башен.
- Далее мы пройдем по переулку к порталам монастыря, и я расскажу вам о доминиканцах, об образовании в Нижнем городе и роли доминиканцев в этом вопросе.
- По улице Святого духа мы подойдем к богадельне. В средневековье здесь обитали нищие и убогие. На площади Большой гильдии вы узнаете об объединении купцов и ремесленников в гильдии и цехи. Я объясню, для чего это было нужно.
- Далее мы прогуляемся по улице Пикк, чтобы увидеть гильдии Канута и Олавскую, и понять, кого в какую гильдию принимали. Вы также узнаете об устройстве жилого дома, об улицах, мостовых и освещении.
- На Ратушной площади также происходило много интересного. Здесь уместно рассказать о деятельности магистрата, о том, как проходил день на площади, кто и что тут делал. Особое внимание уделим аптеке и её роли в средние века.
- Следующая остановка на улице Колёсного колодца. Здесь мы поговорим о водоснабжении и гидравлике в городе.
- По улице Рыцаря пройдем к ещё одной богадельне и дому палача. Здесь вас ждет интересный рассказ о роли и деятельности палача. Мы также посмотрим на место казни, и я расскажу о городских воротах.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Вирусских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 501 туриста
Дорогие друзья! Любое время года подходит для посещения города Таллинна. Я родилась в этом городе и прекрасно знаю его прошлое и настоящее. По профессии я историк, но уже несколько лет
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Старый город Таллина магнетически хорош. Но чтобы не пропустить важные детали, раскрывающие особенности жизни в прошлом, вам понадобится человек, который про них знает и обратит ваше внимание. Маргарита отличный экскурсовод,
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Мы были на экскурсии с Маргаритой зимой 2016 года. Гид замечательный, бысто вышла заранее на контакт, учла все наши пожелания, встретилась с нами там, где нам было удобно. Рассказывала очень
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Экскурсия с Маргаритой - это много запоминающихся деталей, вопросы слушателям, наглядные материалы и даже посещение старинного дома! Было интересно и взрослым, и подросткам, и мы стали неплохо представлять себе Нижний
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Ж
Когда мы решили снова ехать в Таллин, сразу знали, что снова возьмем экскурсию с Маргаритой - замечательный гид и прекрасный человек! Теперь старая крепостная стена и витиеватые, живописные улицы исторического центра наполнились для нас еще и смыслом. Спасибо огромное Маргарите, когда вернемся, непременно обратимся снова! С большим уважением и благодарностью, Женя, Лена, Вероника.
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Д
Прекрасная экскурсия. Заказывали экскурсиютолько на семью, вечно перебивали гида своими вопросами. Маргарита мужественно на все отвечала)))Можно немного скорректировать маршрут, для нас, например, Маргарита предусмотрела тёплые местечки, где можно посидеть, отдохнуть, потому что я просила заранее - мы были с ребёнком. Узнали много всего нового. Остались в восторге, спасибо огромное!
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М
Очень понравилось. . Маргарита интересный рассказчик, быстро находит общий язык со всеми участниками группы. Может по вашему желанию изменить маршрут экскурсии и рассказать о тех местах, которые интересуют именно вас. Было очень холодно, но Маргарита построила экскурсию так, что рассказ о каких-то значимых местах проходил в помещении и была возможность немного погреться. Спасибо.
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Входит в следующие категории Таллина
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