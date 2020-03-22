13 отзывов оставили туристы

«... ибо каков ты к другим — справедлив или несправедлив, — таким ты предстанешь перед господним судом». Таллинская ратуша — единственная сохранившаяся средневековая ратуша в Северной Европе. В наши дни она, как и прежде, вызывает восхищение, являясь шедевром архитектуры XV века, столь богатого замечательными памятниками.

Программа

Наша старушка-ратуша, расположенная в сердце Старого города, достойно отметила свое 600-летие и получила награду Культурного наследия Европейского Союза из рук испанской королевы в 2006 году. Великолепное здание ратуши украшают не только ажурная аркада и башня с знаменитым символом города — “Старым Томасом”, но и две драконьи головы, обладающие таинственной силой.

Перед вами раскроется множество тайн: кто и как управлял старинным городом, чем торговал город, как и по каким законам жили люди в старину, какую одежду носили и кому было позволено иметь самый длинный носок туфель и самый высокий колпак, где же вершился праведный суд, где и как совершались казни, за что назначались наказания, где находились большой и малые позорные столбы, у которых самые смелые смогут не только постоять, но и сфотографироваться.

Готические своды главного зала ратуши, украшенные ярким “елочным” цветным узором ганзейских торговых городов, предстанут перед вами во всем своем великолепии. Здесь вы узнаете не только назначение всех помещений главного административного здания Таллина, но и какое блюдо особенно торжественно подавалось на средневековых пирах.

В заключение экскурсии можно отведать супчика из “дикого” мяса в ратушной тюрьме.

Дополнительно оплачивается входной билет в ратушу (взрослый 4.00 евро, ребенок 2.00 евро) и при желании супчик.