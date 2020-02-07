13 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения экскурсии «Тайны городской ратуши» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время в Таллине наиболее комфортная погода для прогулок по Старому городу, а также меньше вероятность дождей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным осадкам. Зимой, хотя ратуша и доступна для посещения, погодные условия могут быть менее комфортными для прогулок по городу.

Представьте себя путешественником во времени, который шаг за шагом раскрывает тайны средневекового Таллина.Индивидуальная экскурсия по ратуше - это не просто прогулка по древним залам, это возможность прикоснуться к истории, которая

жива в каждом камне этого здания. Вы узнаете, как управляли городом, какие законы существовали в те времена, и какие наказания ждали правонарушителей. Откроются секреты готических сводов, украшенных узорами ганзейских торговых городов, и вы сможете даже отведать блюда, которыми кормили на средневековых пирах. Эта экскурсия - настоящее погружение в атмосферу прошлого, доступное каждому желающему раскрыть тайны Таллинской ратуши

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Наша старушка-ратуша, расположенная в сердце Старого города, достойно отметила свое 600-летие и получила награду Культурного наследия Европейского Союза из рук испанской королевы в 2006 году. Великолепное здание ратуши украшают не только ажурная аркада и башня с знаменитым символом города — “Старым Томасом”, но и две драконьи головы, обладающие таинственной силой.

Перед вами раскроется множество тайн: кто и как управлял старинным городом, чем торговал город, как и по каким законам жили люди в старину, какую одежду носили и кому было позволено иметь самый длинный носок туфель и самый высокий колпак, где же вершился праведный суд, где и как совершались казни, за что назначались наказания, где находились большой и малые позорные столбы, у которых самые смелые смогут не только постоять, но и сфотографироваться.

Готические своды главного зала ратуши, украшенные ярким “елочным” цветным узором ганзейских торговых городов, предстанут перед вами во всем своем великолепии. Здесь вы узнаете не только назначение всех помещений главного административного здания Таллина, но и какое блюдо особенно торжественно подавалось на средневековых пирах.

В заключение экскурсии можно отведать супчика из “дикого” мяса в ратушной тюрьме.

Дополнительно оплачивается входной билет в ратушу (взрослый 4.00 евро, ребенок 2.00 евро) и при желании супчик.