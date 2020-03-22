13 отзывов оставили туристы

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Тайны городской ратуши

«...без пощады карай преступников, тем самым ты будешь полезен обществу»

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

40 за экскурсию

У этой экскурсии13 отзывов
5
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
Ирина – Гид в Таллине
«...

ибо каков ты к другим — справедлив или несправедлив, — таким ты предстанешь перед господним судом».

Таллинская ратуша — единственная сохранившаяся средневековая ратуша в Северной Европе.

В наши дни она, как и прежде, вызывает восхищение, являясь шедевром архитектуры XV века, столь богатого замечательными памятниками.
Тайны городской ратуши
Тайны городской ратуши

Программа

Наша старушка-ратуша, расположенная в сердце Старого города, достойно отметила свое 600-летие и получила награду Культурного наследия Европейского Союза из рук испанской королевы в 2006 году. Великолепное здание ратуши украшают не только ажурная аркада и башня с знаменитым символом города — “Старым Томасом”, но и две драконьи головы, обладающие таинственной силой.

Перед вами раскроется множество тайн: кто и как управлял старинным городом, чем торговал город, как и по каким законам жили люди в старину, какую одежду носили и кому было позволено иметь самый длинный носок туфель и самый высокий колпак, где же вершился праведный суд, где и как совершались казни, за что назначались наказания, где находились большой и малые позорные столбы, у которых самые смелые смогут не только постоять, но и сфотографироваться.

Готические своды главного зала ратуши, украшенные ярким “елочным” цветным узором ганзейских торговых городов, предстанут перед вами во всем своем великолепии. Здесь вы узнаете не только назначение всех помещений главного административного здания Таллина, но и какое блюдо особенно торжественно подавалось на средневековых пирах.

В заключение экскурсии можно отведать супчика из “дикого” мяса в ратушной тюрьме.

Дополнительно оплачивается входной билет в ратушу (взрослый 4.00 евро, ребенок 2.00 евро) и при желании супчик.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Здравствуйте, уважаемые путешественники и гости нашего города. Буду рада познакомить вас с городом, у которого есть свой особый дух и свое особое очарование, которое постараюсь вам передать. Чтобы узнать Таллинн, нужно заглянуть в его укромные, потайные уголки. И тогда перед вами откроются его удивительные тайны. А особую атмосферу города создают ароматные запахи всевозможных кафе и миндальных орешков с корицей и многое другое. Приезжайте к нам и убедитесь сами.
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13 отзывов оставили туристы

22 марта 2020
Мы объединили две экскурсии "Тайны городской ратуши" и "С улыбкой по Старому Таллину". Получилось очень здорово. За 3, 5 часа узнали много нового о Таллине и его жителях. Действительно интересно. Ирина пунктуальный, знающий и любящий свой город гид, а так же приятный и лёгкий в общении человек. Уже после экскурсии, в следующие дни посетили несколько мест, которые она нам порекомендовала. Спасибо !
Юлия
8 февраля 2020
Несомненно, это лучшая экскурсия на которой мы были. Ирина смогла заинтересовать двух непоседливых и в то же время очень стеснительных девочек 7ми лет и конечно же нас, их родителей. Дети второй день находятся под впечатлений от экскурсии, активно обсуждают ее и рассказывают все, что запомнили. А запомнили они очень много! Несмотря на то, что было очень холодно, Ирина смогла построить маршрут так, что мы не успевали замёрзнуть, за что ей отдельное спасибо. Вместо заявленных 2х часов, экскурсия длилась почти 4 часа, которые пролетели очень быстро. На все наши вопросы, мы получили ответы в доступной и очень интересной форме. При следующем визите в Таллин, обязательно обратимся к Ирине, и думаю ещё ни один раз! Своим знакомым с удовольствием буду рекомендовать Иру как прекрасного экскурсовода, которая может найти индивидуальный подход как к ребёнку, так и к взрослому! Чудесная экскурсия с прекрасным экскурсоводом. Ещё раз огромное спасибо.
16 января 2020
Очень интересная экскурсия и замечательный экскурсовод! Было интересно и взрослым, и подросткам, и ребенку. Спасибо! Очень рекомендую экскурсовода!
6 ноября 2019
Большое спасибо нашему гиду Ирине за невероятно интересную, сказочную экскурсию по городской ратуше.
19 июля 2019
Замечательный гид! 2 часа пролетели незаметно, хотелось еще) однозначно всем рекомендуем!!!
12 мая 2019
Добрый день! Спасибо, Ирине, за содержательную экскурсию. В назначенное время мы с друзьями подошли к дверям ратуши. Были ранее самостоятельно в ратуше год назад, но все же не сравнить экскурс с профессиональным, персональным гидом. Мы прошли по этажам ратуши, разобрали каждый уголок! Завалили Ирину вопросами, на все вопросы был дан исчерпывающий ответ! Спасибо, обязательно по приезде будем заказывать экскурсию с Ириной!
12 мая 2019
Были на экскурсии 2 мая. Внутри ратуши оказались впервые. И были там одни. Благодаря Ирине узнали много нового. Ирина прекрасный гид. История таллинского магистрата стала ближе и понятнее. Дорогая Ирина, удачи Вам и благодарных экскурсантов!
Наталья
27 марта 2019
Нам очень повезло, что в здании Ратуши было немноголюдно. Ирина великолепный рассказчик, которую хочется слушать и слушать... Полтора часа пролетели, как одно мгновение!
7 января 2019
Все очень понравилось!
7 января 2019
Все было очень интересно, четко и понятно. Ответ на каждый нас вопрос был подробный и развёрнутый Большое спасибо Ирине за интересную экскурсию
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