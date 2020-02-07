13 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения экскурсии «Тайны городской ратуши» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время в Таллине наиболее комфортная погода для прогулок по Старому городу, а также меньше вероятность дождей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным осадкам. Зимой, хотя ратуша и доступна для посещения, погодные условия могут быть менее комфортными для прогулок по городу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Таллинская ратуша
Старый Томас
Драконьи головы
Готические своды главного зала
Ратушная тюрьма
Описание экскурсии
Программа
Наша старушка-ратуша, расположенная в сердце Старого города, достойно отметила свое 600-летие и получила награду Культурного наследия Европейского Союза из рук испанской королевы в 2006 году. Великолепное здание ратуши украшают не только ажурная аркада и башня с знаменитым символом города — “Старым Томасом”, но и две драконьи головы, обладающие таинственной силой.
Перед вами раскроется множество тайн: кто и как управлял старинным городом, чем торговал город, как и по каким законам жили люди в старину, какую одежду носили и кому было позволено иметь самый длинный носок туфель и самый высокий колпак, где же вершился праведный суд, где и как совершались казни, за что назначались наказания, где находились большой и малые позорные столбы, у которых самые смелые смогут не только постоять, но и сфотографироваться.
Готические своды главного зала ратуши, украшенные ярким “елочным” цветным узором ганзейских торговых городов, предстанут перед вами во всем своем великолепии. Здесь вы узнаете не только назначение всех помещений главного административного здания Таллина, но и какое блюдо особенно торжественно подавалось на средневековых пирах.
В заключение экскурсии можно отведать супчика из “дикого” мяса в ратушной тюрьме.
Дополнительно оплачивается входной билет в ратушу (взрослый 4.00 евро, ребенок 2.00 евро) и при желании супчик.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6272 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники и гости нашего города.
Буду рада познакомить вас с городом, у которого есть свой особый дух и свое особое очарование, которое постараюсь вам передать.
Чтобы узнать Таллинн, нужно заглянуть читать дальшеуменьшить
в его укромные, потайные уголки. И тогда перед вами откроются его удивительные тайны. А особую атмосферу города создают ароматные запахи всевозможных кафе и миндальных орешков с корицей и многое другое.
Приезжайте к нам и убедитесь сами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
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–
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–
Юлия
Несомненно, это лучшая экскурсия на которой мы были. Ирина смогла заинтересовать двух непоседливых и в то же время очень стеснительных девочек 7ми лет и конечно же нас, их родителей. Дети читать дальшеуменьшить
второй день находятся под впечатлений от экскурсии, активно обсуждают ее и рассказывают все, что запомнили. А запомнили они очень много! Несмотря на то, что было очень холодно, Ирина смогла построить маршрут так, что мы не успевали замёрзнуть, за что ей отдельное спасибо. Вместо заявленных 2х часов, экскурсия длилась почти 4 часа, которые пролетели очень быстро. На все наши вопросы, мы получили ответы в доступной и очень интересной форме. При следующем визите в Таллин, обязательно обратимся к Ирине, и думаю ещё ни один раз! Своим знакомым с удовольствием буду рекомендовать Иру как прекрасного экскурсовода, которая может найти индивидуальный подход как к ребёнку, так и к взрослому! Чудесная экскурсия с прекрасным экскурсоводом. Ещё раз огромное спасибо.
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Д
Данилова
Добрый день! Спасибо, Ирине, за содержательную экскурсию. В назначенное время мы с друзьями подошли к дверям ратуши. Были ранее самостоятельно в ратуше год назад,но все же не сравнить экскурс с профессиональным, персональным гидом. Мы прошли по этажам ратуши, разобрали каждый уголок! Завалили Ирину вопросами, на все вопросы был дан исчерпывающий ответ! Спасибо, обязательно по приезде будем заказывать экскурсию с Ириной!
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О
Ольга
29.10.18 были на экскурсии "Тайны городской Ратуши" с гидом Ириной. Очень довольны! Ирина прекрасный рассказчик, экскурсию вела неторопливо, подробно останавливалась на всех интересующих нас моментах. Несмотря на регламентированное администрацией Ратуши время проведения экскурсии (45 мин.), мы задержались там на столько, чтобы все основательно осмотреть. Рекомендую эту экскурсию как обязательную при посещении Таллина.
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И
Ирина
Мы объединили две экскурсии "Тайны городской ратуши" и "С улыбкой по Старому Таллину". Получилось очень здорово. За 3,5 часа узнали много нового о Таллине и его жителях. Действительно интересно. Ирина пунктуальный, знающий и любящий свой город гид, а так же приятный и лёгкий в общении человек. Уже после экскурсии, в следующие дни посетили несколько мест, которые она нам порекомендовала. Спасибо!
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Катя
Ирина замечательный рассказчик и талантливо увлекает рассказом Асю группу. Мы были с родителями и колоссальное удовольствие получили все! Ирина хорошо определила уровень знаний компании и говорила реально интересные вещи. Спасибо большое за профессионализм и вдохновения!
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А
Алексей
Ирина (экскурсовод) с задачей увлечь рассказом двух 15-летних подростков справилась, рассказала интересно, дети не скучали, надеюсь, что-то запомнили. Человек очень эрудированнный и тактичный. Ирина - классный гид, не сомневаясь рекомендовал бы ее друзьям. Алексей