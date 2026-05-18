57 отзывов оставили туристы

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Таллине наиболее комфортная, а дни длинные. В это время можно насладиться прогулками по вечернему городу без спешки. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия приобретает особую атмосферу, хотя холод может стать ограничением.

Индивидуальная экскурсия по Таллину предлагает уникальную возможность погрузиться в мир легенд и тайн. Путешествие начинается у Ратуши, где можно узнать о знаменитом флюгере. Затем путь ведет к таинственному колодцу и

дому с замурованным окном. Прогулка продолжается к церкви Нигулисте и в Сад датского короля, окруженный древними башнями. Завершает маршрут смотровая площадка Паткули с потрясающим видом на город. Это идеальный выбор для семей с детьми, увлеченных сказками и приключениями

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прогулка по средневековому городу

Мы встретимся у старейшей в Северной Европе Ратуши. Вы узнаете, как называют в народе самый известный в мире флюгер, венчающий ее шпиль. От Ратушной площади мы отправимся по улице Дункри к таинственному колодцу. Я расскажу его историю и холодящую кровь легенду расположенного напротив дома с замурованным окном. Далее мы пойдем в сторону церкви Нигулисте. Вы услышите поучительный рассказ о деяниях св. Николая и пройдете ритуал очищения от грехов согласно средневековым городским традициям.

Сказания о древних башнях и баронах

От Рыцарской улицы мы поднимемся по тайной лестнице в Сад датского короля. Окруженное мощными башнями, это самое «привиденческое» место в городе. Вы узнаете о призраках Девичьей и Юнкерской башен, палачах, древних войнах и божьих знамениях. По улице Короткая Нога мы спустимся к воротам в Верхний город. Я раскрою тайну башни Длинный Герман и расскажу жизнеописания чудаковатых баронов, когда-то здесь живущих.

Таллин как на ладони

Мы поднимемся на смотровую площадку Паткули, откуда вам откроется потрясающий вид на город и его величественные соборы. С высокого холма Тоомпеа спустимся на улицу Монахинь и увидим застывшую у подножия косулю, печальная история которой завершит наше освещенное светом фонаря путешествие.

Кому подойдет экскурсия

Прежде всего, я рекомендую ее семьям с детьми, поскольку маленькие путешественники очень любят легенды и тайны и, увлеченные сказками, легко проходят двухчасовой маршрут.