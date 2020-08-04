57 отзывов оставили туристы

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Легенды Таллина при свете фонаря

Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Ратушная площадь
  • Заказать экскурсию

50 за экскурсию

У этой экскурсии57 отзывов
4.96
Ella
Задать вопросОбычно отвечает за 38 мин.
Ella – Гид в Таллине
В поисках приключений мы пройдем по извилистым узким улицам, освещая дорогу огнем свечи, горящей в старинном фонаре.

Вы услышите легенды и страшные истории 📖, которыми славится Таллин, и погрузитесь в атмосферу магии и таинственности.

Я покажу вам главные мистические достопримечательного Старого города и расскажу их историю: вы увидите Ратушу, дом с замурованным окном, церковь ⛪ Нигулисте, сад с привидениями, древние башни и другие интересные места.

Немного воображения — и сказки оживут на ваших глазах!
Легенды Таллина при свете фонаря
Легенды Таллина при свете фонаря

Что вас ожидает

Прогулка по средневековому городу
Мы встретимся у старейшей в Северной Европе Ратуши. Вы узнаете, как называют в народе самый известный в мире флюгер, венчающий ее шпиль. От Ратушной площади мы отправимся по улице Дункри к таинственному колодцу. Я расскажу его историю и холодящую кровь легенду расположенного напротив дома с замурованным окном. Далее мы пойдем в сторону церкви Нигулисте. Вы услышите поучительный рассказ о деяниях св. Николая и пройдете ритуал очищения от грехов согласно средневековым городским традициям.

Сказания о древних башнях и баронах
От Рыцарской улицы мы поднимемся по тайной лестнице в Сад датского короля. Окруженное мощными башнями, это самое «привиденческое» место в городе. Вы узнаете о призраках Девичьей и Юнкерской башен, палачах, древних войнах и божьих знамениях. По улице Короткая Нога мы спустимся к воротам в Верхний город. Я раскрою тайну башни Длинный Герман и расскажу жизнеописания чудаковатых баронов, когда-то здесь живущих.

Таллин как на ладони
Мы поднимемся на смотровую площадку Паткули, откуда вам откроется потрясающий вид на город и его величественные соборы. С высокого холма Тоомпеа спустимся на улицу Монахинь и увидим застывшую у подножия косулю, печальная история которой завершит наше освещенное светом фонаря путешествие.

Кому подойдет экскурсия

Прежде всего, я рекомендую ее семьям с детьми, поскольку маленькие путешественники очень любят легенды и тайны и, увлеченные сказками, легко проходят двухчасовой маршрут.

Легенды Таллина при свете фонаря
Легенды Таллина при свете фонаря
Легенды Таллина при свете фонаря
Легенды Таллина при свете фонаря

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Ратушная площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ella
Ella
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Элла, я сертифицированный гид с 2008 года, и за время работы провела сотни экскурсий. Каждая из них стала для меня настоящим праздником — я не перестаю получать удовольствие от работы и стараюсь найти ключ и подход к каждому путешественнику. Судя по отзывам, мне это удается!
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57 отзывов оставили туристы

4 августа 2020
Нам очень понравилась эта экскурсия, было одинаково интересно и десятилетним детям, и взрослому. Мы узнали много нового о Таллине, а самое главное, всю эту информацию до нас донесли в очень интересной, легкой и доступной форме. Обязательно сходим с таким замечательным экскурсоводом и на другие экскурсии ))
28 июля 2020
Взглянули на Таллин другими глазами! Выбирала экскурсию которая будет интересна и мне и ребёнку, и не прогадала!! Ребёнок слушал легенды с широко открытыми глазами, а самое главное все было настолько доступно и интересно, что запомнилось все! Большое спасибо 😊
9 марта 2020
Экскурсия была замечательная! Очень интересно и необычно!! Огромное спасибо!!
8 марта 2020
Элла - очень интересный и увлекательный рассказчик, масса интересных фактов, запоминающейся информации без воды и большого количества исторических фактов, узнали много нового об истории Таллина, почему название города - это Датский город, крепостях города, и домиках Таллина, современных зданиях и городских легендах.
Светлана
7 марта 2020
Были на экскурсии с подругой, остались в восторге! Нам понравилось все! Столько всяческих легенд рассказала Элла, ее можно слушать бесконечно! Подсказала куда можно ещё сходить, что и когда можно посетить. Мы обязательно вернёмся в Таллин с детьми. Очень рады, что именно Элла стала нашим первым экскурсоводом по этому прекрасному городу, потому что первое впечатление накладывает отпечаток на всю поездку в целом!) ещё раз огромное спасибо!!!!
6 марта 2020
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Было интересно! Дети с открытыми ртами слушали и нам, взрослым, тоже понравилось! Необычно, интересно и познавательно!
25 февраля 2020
Отличный гид и отличная экскурсия. С Эллой было очень приятно общаться, экскурсия получилась очень лёгкой и приятной. Несомненно всем порекомендую Эллу как гида, да и сами в следующий визит непременно воспользуемся услугами Эллы.
9 февраля 2020
Честно говоря, ожидала от экскурсии чего-то большего. Мне бы хотелось получить не просто известную информацию, а услышать необычные, может быть, мистические истории. Увидеть дома, где встречаются привидения, например (кроме Надвратной башни). В общем, хотелось бы услышать побольше необычных историй, ведь в Таллине их очень много. Предполагалось, что узнаю нечто подобное, ведь слово легенды говорит само за себя. Конечно, некоторые факты я не знала, но в целом не открыла для себя ничего существенно нового, а жаль.
31 января 2020
Очень интересно!
24 января 2020
Великолепная экскурсия. Очень интересная информация. Спасибо нашему гиду. Город после экскурсии стал более интересен.
Ещё 47 отзывов

Ella проводит ещё 1 экскурсию

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