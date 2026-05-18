57 отзывов оставили туристы

Откройте для себя магию Таллина, гуляя по его узким улочкам с фонарем. Легенды и истории оживут, погружая вас в атмосферу средневековья
Индивидуальная экскурсия по Таллину предлагает уникальную возможность погрузиться в мир легенд и тайн. Путешествие начинается у Ратуши, где можно узнать о знаменитом флюгере. Затем путь ведет к таинственному колодцу и читать дальшеуменьшить
дому с замурованным окном. Прогулка продолжается к церкви Нигулисте и в Сад датского короля, окруженный древними башнями. Завершает маршрут смотровая площадка Паткули с потрясающим видом на город. Это идеальный выбор для семей с детьми, увлеченных сказками и приключениями
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Таллине наиболее комфортная, а дни длинные. В это время можно насладиться прогулками по вечернему городу без спешки. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия приобретает особую атмосферу, хотя холод может стать ограничением.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ратуша
Дом с замурованным окном
Церковь Нигулисте
Сад датского короля
Башня Длинный Герман
Смотровая площадка Паткули
Описание экскурсии
Прогулка по средневековому городу
Мы встретимся у старейшей в Северной Европе Ратуши. Вы узнаете, как называют в народе самый известный в мире флюгер, венчающий ее шпиль. От Ратушной площади мы отправимся по улице Дункри к таинственному колодцу. Я расскажу его историю и холодящую кровь легенду расположенного напротив дома с замурованным окном. Далее мы пойдем в сторону церкви Нигулисте. Вы услышите поучительный рассказ о деяниях св. Николая и пройдете ритуал очищения от грехов согласно средневековым городским традициям.
Сказания о древних башнях и баронах
От Рыцарской улицы мы поднимемся по тайной лестнице в Сад датского короля. Окруженное мощными башнями, это самое «привиденческое» место в городе. Вы узнаете о призраках Девичьей и Юнкерской башен, палачах, древних войнах и божьих знамениях. По улице Короткая Нога мы спустимся к воротам в Верхний город. Я раскрою тайну башни Длинный Герман и расскажу жизнеописания чудаковатых баронов, когда-то здесь живущих.
Таллин как на ладони
Мы поднимемся на смотровую площадку Паткули, откуда вам откроется потрясающий вид на город и его величественные соборы. С высокого холма Тоомпеа спустимся на улицу Монахинь и увидим застывшую у подножия косулю, печальная история которой завершит наше освещенное светом фонаря путешествие.
Кому подойдет экскурсия
Прежде всего, я рекомендую ее семьям с детьми, поскольку маленькие путешественники очень любят легенды и тайны и, увлеченные сказками, легко проходят двухчасовой маршрут.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ратушная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элла — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1626 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Элла, я сертифицированный гид с 2008 года, и за время работы провела сотни экскурсий. Каждая из них стала для меня настоящим праздником — я не перестаю получать удовольствие от работы и стараюсь найти ключ и подход к каждому путешественнику. Судя по отзывам, мне это удается!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 117 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Marina
Очень понравилась экскурсия с Эллой по старому Таллинну. С удовольствием рекомендую всем, взрослым, детям, подросткам. Прекрасные фотографии с обзорных площадок, потайные места, увлекательные истории и дальнейшие рекомендации куда сходить в Таллинне - все это и многое другое входило в экскурсию с Эллой.
Элла
Ответ организатора:
Марина, огромное спасибо за такой благожелательный отзыв! Я получила большое удовольствие от нашего общения! Очень рада, что вам повезло с погодой и мероприятиями Дня Таллинна. Всего наилучшего и привет нашим юнным путешественницам!
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Elena
Мы благодарнгы Элле за проведенное с нами время в замечательном вечернем Таллине! Впечатдения восторженности не испортил холодный ветер, т к замечательный экскурсовод волшебным образом сумела организовать пледы замерзающим туристам)) и читать дальшеуменьшить
построить маршрут таким образом, чтобы удобно было добраться после поздней экскурсии отдыхать в отеле. Очень интересный рассказ о любимом городе своем поведала экскурсовод и показала интригующе красоту Таллина. Рекомендации полученные во время экскурсии н апоследущее пребывание а городе оказались приятным бонусом - СПАСИБО, ЭЛЛА!
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Ирина
Наша экскурсия проходила не совсем обычно: кроме нас троих (двое взрослых и дочь подросток) с нами были 2 собаки средних размеров. Вот такой компанией мы слушали легенды ночного города) Элла проявила к читать дальшеуменьшить
этой ситуации максимум такта и понимания, выстроила маршрут замечательно, рассказывала очень интересно и живо. Мы сразу нашли общий язык, а наша дочь готова была бы слушать и ещё несколько часов! Отвечали на вопросы, боролись за вкусные призы (взрослые испытывали азарт чуть ли не больше, чем дочь)). Получили, кроме экскурсии, много полезной информации, рекомендации по ресторанчикам, магазинам и обязательно по возвращении возьмем ещё экскурсии именно с Эллой! Спасибо! Ирина, Вячеслав и Арина
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Виктория
Решили с семьёй посетить Таллин в последний день каникул, приплыли их Хельсинки на пароме ранним утром, удалось договориться с Эллой на проведение не вечерней,а,наоборот, утренней экскурсии. Ну что сказать, Таллинн читать дальшеуменьшить
прекрасен в пору золотой осени, Элла - харизматичный и опытный гид, да, мы взяли формат Мифов и легенд именно по причине детей, не совсем классическую экскурсию, но абсолютно уверена, что Элла может преподнести и достаточно академический материал просто, доступно и интересно. Рекомендую всем!
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Ольга
Прекрасная экскурсия по Старому Таллину. Экскурсовод Элла очень интересно рассказывает о городе и его истории. Несмотря на промозглую погоду, встреча прошла в теплой атмосфере прекрасного рассказчика. Заказывайте эту экскурсию, не пожалеете, будет интересно!
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Анастасия
Были с молодым человеком на экскурсии. Ранее заказывали на этом сайте экскурсию - и опыт был не очень удачный. Но Элла провела восхитительную экскурсию, время пролетело незаметно, очень интересно рассказывает читать дальшеуменьшить
и в отличии от многих - сразу видно что Элла профессиональный гид который все четко рассказывает, без пауз, обдумываний и тд Также сама предлагала сфотографировать нас, что тоже очень приятно! Обязательно всем рекомендуем!!! Профессионал свое дела наполненный бесконечной любовью к своему городу!
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