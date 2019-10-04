15 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Оптимальный формат знакомства с городом

Солнце ☀️, море 🌊, сосновый лес: всё в Юрмале создано для активного отдыха. А велосипедные прогулки — лучший способ увидеть самые яркие места города, забраться в каждый интересный уголок и получить удовольствие от вдохновляющей поездки по побережью. По пути вы узнаете, как типичный рыбацкий поселок превратился в один из лучших курортов Российской Империи 19 века. Расскажу, как и почему черепаха стала символом Юрмалы. А также посоветую рестораны и кафе, где стоит попробовать местную кухню 🥧.

Must-see места Юрмалы

Вы прокатитесь с ветерком по самой высокой в Латвии Белой дюне, с которой открываются живописные пейзажи. Увидите районы с роскошными особняками и познакомитесь с выразительным деревянным зодчеством Юрмалы. Побываете в чаще сказочного соснового леса и самом узком месте курорта. Проедете по центральному променаду — исторической улице Йомас. Концертный зал Дзинтари тоже не объедем стороной — поговорим о прошлых культовых мероприятиях и о том, какие события происходят здесь в настоящее время.

Организационные детали