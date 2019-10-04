15 отзывов оставили туристы

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По Юрмале на велосипеде!

Облик и атмосфера латвийского курорта на дружеской прогулке

4.9
15 отзывов
Anastasija
Anastasija – Гид из Юрмалы
У старшего поколения Юрмала ассоциируется с ностальгическим советским курортом, а у большинства — скорее, с залом Дзинтари, где за роялем Раймонд Паулс и Игорь Крутой, выступают КВН-щики и развлекают публику юмористы Аншлага.

Я покажу вам город 🏙️ за пределами банальных рамок: вы увидите, что Юрмала — это настоящий СПА под открытым небом, оазис целительных сил природы, это красивые 🤩 особняки и образцы старинной деревянной застройки, и, наконец, это великолепное место, располагающее к атмосферным прогулкам вдоль Балтийского моря 🌊.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚲На велосипеде
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От €90 за экскурсию

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По Юрмале на велосипеде!
По Юрмале на велосипеде!

Что вас ожидает

Оптимальный формат знакомства с городом
Солнце ☀️, море 🌊, сосновый лес: всё в Юрмале создано для активного отдыха. А велосипедные прогулки — лучший способ увидеть самые яркие места города, забраться в каждый интересный уголок и получить удовольствие от вдохновляющей поездки по побережью. По пути вы узнаете, как типичный рыбацкий поселок превратился в один из лучших курортов Российской Империи 19 века. Расскажу, как и почему черепаха стала символом Юрмалы. А также посоветую рестораны и кафе, где стоит попробовать местную кухню 🥧.

Must-see места Юрмалы
Вы прокатитесь с ветерком по самой высокой в Латвии Белой дюне, с которой открываются живописные пейзажи. Увидите районы с роскошными особняками и познакомитесь с выразительным деревянным зодчеством Юрмалы. Побываете в чаще сказочного соснового леса и самом узком месте курорта. Проедете по центральному променаду — исторической улице Йомас. Концертный зал Дзинтари тоже не объедем стороной — поговорим о прошлых культовых мероприятиях и о том, какие события происходят здесь в настоящее время.

Организационные детали

  • Маршрут составляет 15 км, едем неспеша, делая небольшие остановки возле примечательных мест маршрута
  • Велосипеды не предоставляются, их можно взять напрокат в Юрмале. Работают велопрокаты и городские велосипеды фирмы SIXT.
  • До Юрмалы из Риги и обратно я могу организовать трансфер за дополнительную плату 50 EUR
По Юрмале на велосипеде!
По Юрмале на велосипеде!
По Юрмале на велосипеде!
По Юрмале на велосипеде!
По Юрмале на велосипеде!
По Юрмале на велосипеде!
По Юрмале на велосипеде!
По Юрмале на велосипеде!
По Юрмале на велосипеде!
По Юрмале на велосипеде!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasija
Anastasija
Меня зовут Анастасия, я жизнерадостный и веселый человек, а также профессиональный гид! Любовь к родному городу привела меня к интереснейшему увлечению, изучению его тайн и секретов! Являюсь неистовым путешественником, поэтому хорошо знаю главные потребности гостя в новом месте и стараюсь максимально их удовлетворить! В легкой и дружеской атмосфере вы погрузитесь в историю города, узнаете любопытные факты и будоражащие легенды. И, конечно, получите полезные советы в вашу копилку: где поесть и сделать покупки, найти местный колорит и особую атмосферу, отведать самую вкусную выпечку, куда пойти вечером и т. д.
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15 отзывов оставили туристы

4 октября 2019
Очень понравилась экскурсия, были в Юрмале в первый раз и не пожалели, что выбрали именно такой формат экскурсии. Получили сплошное удовольствие от катания на велосипеде в таком красивом месте! Рекомендую всем!
1 октября 2019
Это был день рождения моего мужа. И экскурсию мы планировали очень задолго до приезда в Латвию. Еще в то самое время, когда погода по прогнозу должна была быть волшебно теплой. То, что называется "Золотая осень". Однако по прибытию нас встретила Рига температурой +6 и проливными дождями, что очень омрачило наше пребывание. И вот долгожданный день настал. Мы созвонились с Анастасией и энтузиазм как с нашей стороны, так и со стороны Анастасии был не велик. Однако мы решили, что хуже все равно не будет и рискнули взять велики и отправиться на экскурсию. Да было мокро, временами руки примерзали к рулю, брюки промокли насквозь, НО... Я скажу вам, что это было очень круто!!! Это то, что на самом деле, сделало нам отличное настроение в этот день, да и, наверное, в эту поездку. Анастасия организовала нам дождевики и везла нас красивейшими тропами через лес, через фантастически живописную местность, где воздух хотелось есть ложкой, рассказывая при этом интересные истории. Мы очень благодарны, за прекрасно проведенный день. Это по истине очень приятные воспоминания. Спасибо огромное Анастасии за смелость все-таки провести эту экскурсию.
3 сентября 2019
Анастасия, молодец! Прекрасная экскурсия, очень информативно и вообще приятно прокатиться на великах по такой красоте. Мы просто влюбились в Юрмалу.
Марина
2 сентября 2019
Хочу обратить внимание Трипстера - лицензионные гиды вместо себя привлекают своих друзей-знакомых; Так было и с нами. Работал Алексей, местный житель, приятный милый человек. Но с точки зрения глубины знаний или легкости преподнесения информации - было непросто. Мы достаточно много читали о Юрмале и нас экскурсия не порадовала ничем новым
26 августа 2019
Эта замечательная экскурсия и восхитительная велосипедная прогулка по местам потрясающей красоты, безусловно, останется самым ярким и добрым впечатлением всей моей очень даже насыщенной поездки через 4 страны!! Мы ехали в моем темпе, маршрут разнообразный - тут и лесные дорожки, и деревянный помост в лесу, и стандартная асфальтовая велодорожка, и прибрежный мокрый песок вдоль полосы прибоя (потрясающее удовольствие ехать вдоль моря!!!), и обычные дороги в Булдури, Дзинтари, Майори... Маршрут несложный даже для меня, хотя я долго не ездила на велосипеде, но безумно интересный и красочный!!! Экскурсия увлекательная и обаятельная. Очень рекомендую!!! Спасибо моему замечательному гиду Алексею!!! Мы заехали в несколько районов Юрмалы и в заключение поднялись на верхний этаж одного отеля ради дивной панорамы.
21 августа 2019
Анастасия просто сделала наш день!👍 Столько позитива и хорошего настроения получили за время экскурсии! Рекомендуем!
13 августа 2019
Мы доехали сегодня до таких мест, до которых сами бы точно не добрались. Поэтому да - рекомендовано в первые дни пребывания в Юрмале. Проехали км 11, наверное. Очень активно, бодро и интересно. Мои дочки (10 и 16 лет) выдержали. Интересно было всем. Настя очень комфортная в общении. Очень довольны и благодарны
6 августа 2019
Прекрасная экскурсия и замечательное времяпрепровождение) Мы увидели и посетили места, в которые не попадёшь на туристическом автобусе. Эта приятная, интересная, необычная поездка по Юрмале запомнится надолго.
26 июля 2019
Спасибо гиду Анастасии за отличную экскурсию, за легкость, интеллигентность, информативность. Наша компания осталась под большим впечатлением от экскурсии и гида! Спасибо!
13 июля 2019
Три часа прошли как 5 минут!
15 июня 2019
Отличная Экскурсия! Очень советую!
26 мая 2019
Спасибо за полезную и познавательную прогулку! Нашей семье понравилось :)
13 мая 2019
Чек-лист отдыхающего ивентора "Успеть за один день" За мою влюбленность в Юрмалу с первой встречи, индивидуальную программу и наводки - огромнейшее спасибо моему проводнику Анастасии. Это именно то, что было нужно моему измученному Москвой мозгу! Анастасия, без Вас этот день не был бы так прекрасен!⠀⠀ Поехать в Юрмалу на спа и забыть купальник в Риге⠀ За 10 минут купить купальник в Юрмале⠀ Объехать Юрмалу на велосипеде, чтобы разглядеть ее многоликость⠀ Увидеть 150 лет архитектуры - от обожаемого модерна до творения Карима Рашида⠀ Надышаться фитонцидами, йодом и ветром⠀ За 3 часа перепробовать все затеи в местном спа, визжа от восторга⠀ Чтобы в конце концов уснуть в соляной пещере вместе с двумя незнакомцами⠀ Поужинать на террасе с закатом и шумом прибоя⠀ Замечтать себе вернуться в Юрмалу - в сезон загара, черники и оперного фестиваля ⠀
30 апреля 2019
Были на экскурсии с женой 30. 04. 2019 все очень понравилось!! Анастасии большое спасибо!! Маршрут в самый раз по растоянию, места очень живописные, интересные истории, прогулка на велосипедах вдоль моря очень романтична, природа великолепна!! Советуем без колебаний))
15 апреля 2019
Приезжали в Юрмалу 9 апреля 2019 года. Выдался очень холодный день, а у нас была запланирована экскурсия на велосипедах. Анастасия сразу предложила заменить велосипеды на авто, на что мы с радостью согласились. Наверное, это единственная экскурсия после которой у меня осталась в голове полезная информация о городе и его истории. Настя угостила нас вкусными конфетами, показала куда лучше сходить поесть после экскурсии (и это было очень вкусно! ресторан Jura). Настя - очень тактичная, интересная, отзывчивая. Буду рекомендовать экскурсию с Анастасией всем друзьям.

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