Пешая 2 часа 30 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Каунас: путешествие сквозь века Откройте для себя Каунас через его архитектурные шедевры и увлекательные истории. Прогулка по историческому центру станет настоящим путешествием во времени €150 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 3 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Каунас - прогулка по Новому городу Познакомьтесь с историей Каунаса и Литвы, изучите архитектуру и получите практические советы по жизни в городе. Это незабываемое путешествие €140 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Каунас: нескучное знакомство Каунас удивит вас средневековой крепостью, живописными реками и тайными двориками. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальной атмосферой Начало: У Каунасского замка €140 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Каунаса

