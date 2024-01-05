П Петр Знакомьтесь, Каунас Хорошая экскурсия, город очень красивый, но немного академический рассказ гида, для детей было немного скучновато.

Y Yulua Знакомьтесь, Каунас Благодарим Людмилу, Очень интересная экскурсия с объяснением исторических событий на фотографиях, картах и схемах и на живых примерах в городе!! Очень интересно!!

В Вадим Каунас - прогулка по Новому городу Великолепный гид! Прекрасная экскурсия!!!

Е Евгения Знакомьтесь, Каунас Спасибо огромное Людмиле за увлекательное знакомство с Каунасом. Экскурсия интересная, познавательная, а Людмила замечательный гид, знающий и любящий свой город. Людмила очень заботлива, деликатна, прислушивалась к нашим желаниям и потребностями. Спасибо!

Е Елена Каунас - прогулка по Новому городу Сегодня Людмила провела для нас удивительно интересную познавательную экскурсию. Она настоящий знаток Каунаса, его истории, архитектуры, традиций. Очень мобильная, чувствует желание клиентов. Приятная в общении. Рекомендуем обращаться к ней! Огромное спасибо за чудесное время, которое мы провели в Каунасе.