Увидеть самое главное в Каунасе

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Каунасе на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Каунас
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Каунас: путешествие сквозь века
Откройте для себя Каунас через его архитектурные шедевры и увлекательные истории. Прогулка по историческому центру станет настоящим путешествием во времени
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Каунас: нескучное знакомство
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Каунас: нескучное знакомство
Каунас удивит вас средневековой крепостью, живописными реками и тайными двориками. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальной атмосферой
Начало: У Каунасского замка
11 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Каунас - прогулка по Новому городу
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Каунас - прогулка по Новому городу
Познакомьтесь с историей Каунаса и Литвы, изучите архитектуру и получите практические советы по жизни в городе. Это незабываемое путешествие
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Таня
    28 июня 2025
    Каунас: нескучное знакомство
    Были на экскурсии по Каунасу с гидом Еленой — нам очень понравилось! Несмотря на дождь, мы увидели все главные достопримечательности,
    заглянули в уютные уголки города и узнали много интересного. Елена рассказывает с любовью и знанием дела, отвечает на все вопросы и делает прогулку по-настоящему увлекательной. Рекомендую этот тур!

  • У
    Ульяна
    2 декабря 2024
    Каунас: нескучное знакомство
    Елена - просто великолепный гид! Про такую встречу можно сказать: мы нашли своего проводника! Содержательно, красиво, мягко - именно таким
    был экскурс Елены в историю и культуру Каунаса! Очень рекомендую именно этого гида! В неё не возможно не влюбиться, а вместе с ней не возможно не влюбиться в Каунас!

