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S Sergey Знакомьтесь, Каунас Экскурсия - в полном смысле этого слова. Интересная информация идеально сочетается с прогулкой по старому Каунасу. Людмиле большое спасибо!

П Петр Знакомьтесь, Каунас Хорошая экскурсия, город очень красивый, но немного академический рассказ гида, для детей было немного скучновато.

Ответы на вопросы от путешественников по Каунасу в категории «Популярные места»

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