2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Каунас
Насыщенная обзорная экскурсия по Старому городу
Завтра в 08:00
24 окт в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Старый город Вильнюса. История продолжается
Начало: Kaunas
24 окт в 09:00
25 окт в 09:00
€50 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Каунас: нескучное знакомство
Посетить главные места города и услышать о них нетипичные истории на обзорной экскурсии
Начало: У Каунасского замка
26 окт в 10:00
27 окт в 10:00
€140 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 июля 2024Добрый день! Великолепный гид! Экскурсия прошла на одном дыхании, дети в восторге! Очень её рекомендуем)
- SSergey15 июля 2024Экскурсия - в полном смысле этого слова. Интересная информация идеально сочетается с прогулкой по старому Каунасу. Людмиле большое спасибо!
- ППетр5 января 2024Хорошая экскурсия, город очень красивый, но немного академический рассказ гида, для детей было немного скучновато.
Ответы на вопросы от путешественников по Каунасу в категории «Популярные места»
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Сколько стоит экскурсия по Каунасу в октябре 2024
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