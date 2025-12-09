Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборБейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
Столица Ливана, один из древнейших городов мира и сказочные пещеры на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
13 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сайда, крепость Шакиф, водопад Джеззин и недостроенный дворец Фарида Сархана
Посетить необычные места вдали от туристических маршрутов
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Бейрута - в древний город Сайда
Посетить средневековый ливанский город и прикоснуться к его истории
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€200 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бейруту в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бейруте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Бейруту в декабре 2025
Сейчас в Бейруте в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 230. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Бейруте (Ливан 🇱🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 25 ⭐ отзывов, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Ливана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль