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погружение в историю благодаря насыщенной программе. По дороге к Баальбеку посетили старейшую винодельню Ksara, основанную ещё монахами. Рекомендуем взять расширенный пакет дегустации, чтобы попробовать всё. Были впечатлены множеством лагерей беженцев из Сирии. Но это скорее добавляет экзотичности поездке в долину Бекаа. Выше ожиданий оказалось посещение древнего города Анжар, в первую очередь благодаря Оксане. Ну а про Баальбек лучше не рассказывать, а рекомендую посетить данное аутентичное место и сформировать свое мнение! Нам всё очень понравилось!!! Поездка в апреле 2023 года.