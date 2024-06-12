Экскурсии на 1 день в Бейруте

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Бейруте на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
Прогулка на лодке по пещерам и знакомство с одним из старейших городов мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
На машине
14 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
Столица Ливана, один из древнейших городов мира и сказочные пещеры на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
220 за всё до 3 чел.
Баальбек - гордость Древнего Рима
На машине
13 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Баальбек - гордость Древнего Рима
Погрузиться в историю Финикии, открыть тайны древних строителей и осознать величие этой земли
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Бейрут
На машине
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Бейрут
Знаковые места, исторические артефакты и музей минералов на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    12 июня 2024
    Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
    Я был на экскурсии в апреле в г. Бейрут с Екатериной. У меня очень позитивные впечатления! Прекрасный гид, все максимально
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    комфортно, я получил очень много интересной информации, мы посетили все достопримечательности, до которых можно было успеть доехать) Очень позитивно, интересно, емко. После окончания экскурсии даже заехали на дегустацию вин местной винодельни. Рекомендую очень! Спасибо!

  • С
    Станислав
    16 мая 2024
    Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
    Отличный день в приятной компании! Познавательно и комфортно! Спасибо за рассказ и внимание
  • И
    Ирина
    26 апреля 2024
    Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
    Посещала данную экскурсию. Осталась очень довольна. Нас сопровождала Оксана. Долго описывать эмоции не буду, но если вернусь в Ливан, то
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    буду обращаться исключительно к ней. Грамотная, компетентная и главное интересная девушка. Нет вопросов и тем, которые она не в состоянии обсудить. Историю знает замечательно:) слушает все пожелания от туристов и очень ориентирована на приятное времяпровождение. Благодарю Оксану за сказку и те эмоции, которые она подарила

  • К
    Ксения
    24 марта 2024
    Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
    Екатерина за 1 день погрузила нас в историю, культуру и архитектуру Ливана! Она очень интересный рассказчик, программа построена очень грамотно и логично. Видно, что Екатерине очень нравится страна и делиться своими знаниями с туристами!
  • Л
    Любовь
    19 января 2024
    Баальбек - гордость Древнего Рима
    Очень красивая экскурсия! Хорошее знание материала, комфортное авто - день прошел быстро, много красивых фото)
  • Л
    Любовь
    19 января 2024
    Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
    Незабываемый день в Ливане) на комфортном авто, с прекрасным эрудированным знающим гидом - просто кайф!
  • Е
    Евгений
    15 июня 2023
    Баальбек - гордость Древнего Рима
    Оксана хорошо знает и рассказывает историю и реальность Ливана. И хорошо водит машину, что в Ливане очень важно. Сами объекты экскурсии изумительны.
  • В
    Виталий
    20 апреля 2023
    Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
    Большое спасибо Оксане за организацию и отличное знание материала, а также за отличное вождение автомобиля! Очень впечатлены природной достопримечательностью -
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    гротом Джейта! Посещение Библоса также выше ожиданий. Отличное и комфортное туристическое место с небольшим количеством туристов! Рекомендуем к посещению данную программу для всех!!!

  • В
    Виталий
    16 апреля 2023
    Баальбек - гордость Древнего Рима
    Спасибо Оксане за прекрасную поездку! Организация на достойном уровне, все нужные моменты учтены. Отличное и неповторимое место для посещения! Полное
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    погружение в историю благодаря насыщенной программе. По дороге к Баальбеку посетили старейшую винодельню Ksara, основанную ещё монахами. Рекомендуем взять расширенный пакет дегустации, чтобы попробовать всё. Были впечатлены множеством лагерей беженцев из Сирии. Но это скорее добавляет экзотичности поездке в долину Бекаа. Выше ожиданий оказалось посещение древнего города Анжар, в первую очередь благодаря Оксане. Ну а про Баальбек лучше не рассказывать, а рекомендую посетить данное аутентичное место и сформировать свое мнение! Нам всё очень понравилось!!! Поездка в апреле 2023 года.

    Спасибо Оксане за прекрасную поездку! Организация на достойном уровне, все нужные моменты учтены. Отличное и неповторимоеСпасибо Оксане за прекрасную поездку! Организация на достойном уровне, все нужные моменты учтены. Отличное и неповторимоеСпасибо Оксане за прекрасную поездку! Организация на достойном уровне, все нужные моменты учтены. Отличное и неповторимое
  • Д
    Денис
    26 декабря 2022
    Добро пожаловать в Бейрут
    Уважаемая Оксана. Благодарю вас за прекрасную экскурсию. Ваши знания и любовь к стране вызывают восхищение.

Ответы на вопросы от путешественников по Бейруту в категории «На весь день»

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  4. Добро пожаловать в Бейрут
Сколько стоит экскурсия по Бейруту в августе 2024
Сейчас в Бейруте в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 220 до 250. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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