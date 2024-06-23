Индивидуальная
1.5 часа
Добро пожаловать в Скопье
Взглянуть на столицу Северной Македонии как на яркий образец культурного смешения Востока и Запада
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
€65 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в национальный парк Маврово
Знакомство с потрясающими ландшафтами, флорой и фауной Македонии
Начало: Триумфальная Арка «Македония»
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Скопье
Исследовать центр македонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На площади Македония
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
€70 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся23 июня 2024Незабываемая поездка, шикарная природа, море впечатлений и самый лучший на свете гид. Очень советую, не пожалеете!
- ТТатьяна23 марта 2024Экскурсию по городу Скопие нам провёл сам Александр Македонский, (по совместительству муж Ирины 😉), и это дорогого стоит! Очень приятно
- ДДмитрий19 февраля 2024Огромное спасибо Ирине за проведённую экскурсию! Очень интересно посмотреть на город с разных сторон и (что более важно) узнать историю, которая привела к такому положению дел.
- SSvetlana31 января 2024Ирина, молодец. Экскурсия была очень содержательная и интересная, рекомендую 👍
- VValeriya26 августа 2023Ездили на экскурсию в Маврово с шестилетним сыном и мужем. Посетили этот прекрасный парк с озером и мужской монастырь. Гид
- ССтанислав19 марта 2023Отличный обзор города, его истории, с чудесными видами и интересным и увлекательным рассказом! Спасибо
- ААлександра1 ноября 2021Прекрасная Экскурсия с гидом Александром. Рассказы об истории мест, событий - очень ёмкие и познавательные. Он - мастер своего дела!!! Всем рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Скопье в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Скопье в июле 2024
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