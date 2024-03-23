Индивидуальная
1.5 часа
Добро пожаловать в Скопье
Взглянуть на столицу Северной Македонии как на яркий образец культурного смешения Востока и Запада
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€65 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Куда ведет канатная дорога?
Насладиться панорамой Скопье из кабины фуникулера, прогуляться по каньону и увидеть горное озеро
Начало: В центре города или вашем отеле
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Скопье
Исследовать центр македонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На площади Македония
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в национальный парк Маврово
Знакомство с потрясающими ландшафтами, флорой и фауной Македонии
Начало: Триумфальная Арка «Македония»
21 июня в 16:00
23 сен в 08:00
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна23 марта 2024Экскурсию по городу Скопие нам провёл сам Александр Македонский, (по совместительству муж Ирины 😉), и это дорогого стоит! Очень приятно
- ДДмитрий19 февраля 2024Огромное спасибо Ирине за проведённую экскурсию! Очень интересно посмотреть на город с разных сторон и (что более важно) узнать историю, которая привела к такому положению дел.
- SSvetlana31 января 2024Ирина, молодец. Экскурсия была очень содержательная и интересная, рекомендую 👍
- ААня29 ноября 2023Проводить время в компании Ирины и Александра было истинным удовольствием. Любовь к своей стране и способность интересно рассказывать о ней
- ЛЛена11 ноября 2023Мы провели просто замечательный день с Ириной и Александром. Советую всем! Отлично спланированный маршрут, красивые места,"всё для клиента". Очень доброжелательно, весело и по времени даже больше заявленного у нас получилось (в нашей компании было двое 10-летних детей). Огромное спасибо!
- KKonstantin23 сентября 2023Спасибо большое Ирине и Алехандру за обе экскрусии. Атмосфера была очень доброхелательной а наши гиды очень гостеприимны! Всё было очень хорошо и удобно для нас организованно, все наши пожелания учтены идеальным образом.
- VValeriya26 августа 2023Ездили на экскурсию в Маврово с шестилетним сыном и мужем. Посетили этот прекрасный парк с озером и мужской монастырь. Гид
- ССтанислав19 марта 2023Отличный обзор города, его истории, с чудесными видами и интересным и увлекательным рассказом! Спасибо
- ААлександра1 ноября 2021Прекрасная Экскурсия с гидом Александром. Рассказы об истории мест, событий - очень ёмкие и познавательные. Он - мастер своего дела!!! Всем рекомендую!!!
- ЕЕкатерина23 августа 2014Экскурсия действительно запоминающаяся. Очень красивая горная дорога. Такой разнообразный пейзаж - лесистые ущелья, ярко-бирюзовые озера и величественные монастыри. Чудесная природа,
Ответы на вопросы от путешественников по Скопье в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Скопье в июне 2024
Сейчас в Скопье в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 65 до 250. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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