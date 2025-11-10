Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие, которое соединяет Европу и Азию за один день, предлагает прогулку по Colmar Tropicale, французской деревне среди малайзийских холмов. Здесь можно насладиться архитектурой и уютными улочками. Затем вас ждёт Японский сад с бамбуковыми рощами и чайными домиками. Это идеальный тур для тех, кто хочет расслабиться и насладиться природой. Возможность арендовать кимоно добавит аутентичности и создаст уникальные фотографии 6 причин купить эту экскурсию 🌿 Уникальное сочетание культур

🏰 Французская архитектура

🎋 Японский сад и природа

📸 Отличные фотомоменты

🍰 Французские десерты

👘 Аренда кимоно для фото

Artur Ваш гид в Куала-Лумпуре Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский

Что можно увидеть Colmar Tropicale

Японский сад

Описание экскурсии Окунитесь в атмосферу французского шарма и японского спокойствия, не покидая Малайзию! Этот тур идеально подойдёт для тех, кто хочет расслабиться, насладиться природой и сделать красивые фотографии. Сначала вас ждёт Colmar Tropicale – уютная французская деревня, вдохновлённая архитектурой эльзасского региона. Здесь вы прогуляетесь по красочным улочкам, украшенным фахверковыми домиками, подниметесь на смотровую башню, откуда открываются захватывающие виды, и сможете насладиться французскими десертами в уютных кафе. Затем мы отправимся в Японский сад, спрятанный среди пышных тропических холмов. Здесь царит тишина и гармония, а окружение напоминает традиционные японские парки. Вы прогуляетесь по бамбуковым тропам, увидите чайные домики, каменные мостики и пруд с карпами кои. По желанию можно арендовать традиционное кимоно и устроить фотосессию в аутентичной атмосфере. Этот тур – прекрасная возможность насладиться европейской элегантностью и восточным спокойствием, сделав день незабываемым!

