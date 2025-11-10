Мои заказы

Горный оазис и французский шарм: Японская и Французская деревня

Откройте для себя французскую деревню и японский сад в одном туре. Насладитесь уникальной атмосферой и сделайте яркие фотографии
Путешествие, которое соединяет Европу и Азию за один день, предлагает прогулку по Colmar Tropicale, французской деревне среди малайзийских холмов. Здесь можно насладиться архитектурой и уютными улочками. Затем вас ждёт Японский сад с бамбуковыми рощами и чайными домиками. Это идеальный тур для тех, кто хочет расслабиться и насладиться природой. Возможность арендовать кимоно добавит аутентичности и создаст уникальные фотографии

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальное сочетание культур
  • 🏰 Французская архитектура
  • 🎋 Японский сад и природа
  • 📸 Отличные фотомоменты
  • 🍰 Французские десерты
  • 👘 Аренда кимоно для фото
Что можно увидеть

  • Colmar Tropicale
  • Японский сад

Описание экскурсии

Окунитесь в атмосферу французского шарма и японского спокойствия, не покидая Малайзию! Этот тур идеально подойдёт для тех, кто хочет расслабиться, насладиться природой и сделать красивые фотографии. Сначала вас ждёт Colmar Tropicale – уютная французская деревня, вдохновлённая архитектурой эльзасского региона. Здесь вы прогуляетесь по красочным улочкам, украшенным фахверковыми домиками, подниметесь на смотровую башню, откуда открываются захватывающие виды, и сможете насладиться французскими десертами в уютных кафе. Затем мы отправимся в Японский сад, спрятанный среди пышных тропических холмов. Здесь царит тишина и гармония, а окружение напоминает традиционные японские парки. Вы прогуляетесь по бамбуковым тропам, увидите чайные домики, каменные мостики и пруд с карпами кои. По желанию можно арендовать традиционное кимоно и устроить фотосессию в аутентичной атмосфере. Этот тур – прекрасная возможность насладиться европейской элегантностью и восточным спокойствием, сделав день незабываемым!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Colmar Tropicale - французская деревня среди холмов
  • Центральная площадь с фонтаном
  • Фахверковые улочки
  • Смотровая башня
  • Живописный мост
  • Рестораны и пекарни
  • Японский сад
  • Прогулочные тропы среди бамбука
  • Традиционные чайные домики
  • Пруд с карпами кои
  • Каменные мостики и мини-водопады
  • Зона аренды кимоно
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Любое удобное для вас место
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно расписанию.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

