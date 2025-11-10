Путешествие, которое соединяет Европу и Азию за один день, предлагает прогулку по Colmar Tropicale, французской деревне среди малайзийских холмов. Здесь можно насладиться архитектурой и уютными улочками. Затем вас ждёт Японский сад с бамбуковыми рощами и чайными домиками. Это идеальный тур для тех, кто хочет расслабиться и насладиться природой. Возможность арендовать кимоно добавит аутентичности и создаст уникальные фотографии
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальное сочетание культур
- 🏰 Французская архитектура
- 🎋 Японский сад и природа
- 📸 Отличные фотомоменты
- 🍰 Французские десерты
- 👘 Аренда кимоно для фото
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Colmar Tropicale
- Японский сад
Описание экскурсииОкунитесь в атмосферу французского шарма и японского спокойствия, не покидая Малайзию! Этот тур идеально подойдёт для тех, кто хочет расслабиться, насладиться природой и сделать красивые фотографии. Сначала вас ждёт Colmar Tropicale – уютная французская деревня, вдохновлённая архитектурой эльзасского региона. Здесь вы прогуляетесь по красочным улочкам, украшенным фахверковыми домиками, подниметесь на смотровую башню, откуда открываются захватывающие виды, и сможете насладиться французскими десертами в уютных кафе. Затем мы отправимся в Японский сад, спрятанный среди пышных тропических холмов. Здесь царит тишина и гармония, а окружение напоминает традиционные японские парки. Вы прогуляетесь по бамбуковым тропам, увидите чайные домики, каменные мостики и пруд с карпами кои. По желанию можно арендовать традиционное кимоно и устроить фотосессию в аутентичной атмосфере. Этот тур – прекрасная возможность насладиться европейской элегантностью и восточным спокойствием, сделав день незабываемым!
Ежедневно согласно расписанию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Colmar Tropicale - французская деревня среди холмов
- Центральная площадь с фонтаном
- Фахверковые улочки
- Смотровая башня
- Живописный мост
- Рестораны и пекарни
- Японский сад
- Прогулочные тропы среди бамбука
- Традиционные чайные домики
- Пруд с карпами кои
- Каменные мостики и мини-водопады
- Зона аренды кимоно
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Любое удобное для вас место
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно расписанию.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
