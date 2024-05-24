Познавательные экскурсии на природе в Куала-Лумпуре

Найдено 12 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Путешествие по Куала-Лумпуру и пещерам Бату: экскурсия
Малайзия - страна контрастов и культур. Узнайте, как Куала-Лумпур стал комфортной столицей, и посетите пещеры Бату с их древними легендами
Начало: У вашего отеля в пределах Куала-Лумпур
«Сфотографируетесь с почетным караулом у Королевского дворца и полюбуетесь Китайским храмом на живописном холме»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
150 за всё до 2 чел.
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Река светлячков и форт Мелавати: уникальное путешествие из Куала-Лумпура
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
«Это маленькие путешествие начнется вечером, когда после изнуряющей жары Куала-Лумпура особенно хочется отдохнуть и увидеть природу Малайзии»
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
225 за всё до 3 чел.
Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Пещеры Бату, Река Светлячков и Лангуры: Индивидуальная Экскурсия в Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир древних пещер, дружелюбных обезьян и магического света светлячков в окрестностях Куала-Лумпура
«Дорога проходит вдоль живописных пальмовых и каучуковых плантаций и сельских пейзажей»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
225 за всё до 3 чел.
Пещеры Бату, шоколад, фабрики олова и батика
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Пещеры Бату и мастерство малазийских фабрик: шоколад, олово, батик
Погрузитесь в удивительный мир культуры и природы Малайзии с эксклюзивной экскурсией по знаменитым достопримечательностям Куала-Лумпура
Начало: У места вашего проживания в Куала-Лумпуре
«Это не только одна из самых интересных природных достопримечательностей Азии, но и особое сакральное место»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
135 за всё до 3 чел.
Уголки Франции и Японии в Малайзии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Уголки Франции и Японии в Малайзии: экскурсия из Куала-Лумпура
Погрузитесь в атмосферу Франции и Японии, не покидая Малайзию. Откройте для себя уникальные деревни Букит Тингги в компании опытного гида
«Подниметесь на смотровую башню и насладитесь видом на вершину горы и площадь»
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
220 за всё до 2 чел.
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Пещеры Бату, река светлячков и лангуры: незабываемое приключение за 1 день
Приглашаем на увлекательное путешествие по окрестностям Куала-Лумпура, где вас ждут невероятные открытия и встречи с удивительными животными
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
250 за всё до 3 чел.
Путраджая: город-сказка, город-сад
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Путраджая: город-сказка, город-сад - незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир архитектурных чудес и зеленых садов Путраджаи, где современность встречается с традициями
«С высоты вам откроется чудесный вид на Путраджаю и огромное искусственное озеро»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
135 за всё до 3 чел.
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром: индивидуальная экскурсия
Приехали в Куала-Лумпур? За 4 часа вы узнаете столицу Малайзии, посетите башни Петронас, пещеры Бату и попробуете местные вкусности
«В интерьерах пещер и среди рукотворных статуй я расскажу об этом месте с точки зрения уникальной природы, о создании храмов и об особенностях индуизма»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 150 за всё до 10 чел.
Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Большой тур по Куала-Лумпур: город, пригороды и горы
Погрузитесь в мир контрастов Куала-Лумпур: от исторических районов до современных архитектурных чудес
Начало: Гид забирает из отеля или с любого места
«В окрестностях расположены пригороды и горные местности, которые добавляют приятный акцент в виде яркого тропического ландшафта»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за человека
Гентинг Хайлендз - город развлечений
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Гентинг Хайлендз: увлекательное приключение в городе развлечений
Поднимитесь на вершину развлечений канатной дорогой и погрузитесь в мир аттракционов, истории и культуры в Гентинг Хайлендз
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
200 за всё до 2 чел.
Чайные плантации нагорья Камерон
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Чайные плантации нагорья Камерон: эксклюзивное путешествие из Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир чая в Малайзии: от процесса сбора до чашки ароматного напитка, наслаждаясь великолепными видами и свежим воздухом
Начало: В вашем отеле
«Вы увидите водопад Latar Iskandar и деревушки аборигенов, живущих в «избушках на курьих ножках» — если хозяева позволят, сможете в них зайти»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
330 за всё до 3 чел.
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
6.5 часов
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Путешествие к водопаду Чилинг в мини-группе. Насладитесь видами древних лесов и купанием в горных реках
Начало: У торгового центра KLCC
«И главная природная достопримечательность — водопад Чилинг»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    24 мая 2024
    Путраджая: город-сказка, город-сад
    Алевтина приятный собеседник, владеет информацией, в теме. Отвечает на любые вопросы.
  • Д
    Дина
    17 мая 2024
    Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
    Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей жизни населения и мест
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    куда мы направлялись. Впечатлили пещера и лангуры, поездка по реке была хорошим завершением вечера (используйте средство от комаров - они там кусаются). Экскурсия подойдёт как взрослым так и детям

    Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей
  • А
    Алла
    8 мая 2024
    Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
    Отличная экскурсия, прекрасный гид, все прошло замечательно!
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
    Экскурсия прошла на "ура" и очень понравилась и нам с мужем, и детям! Коммуникация по организации была отличной, Юлия нам также прислала прекрасные рекомендации, что посетить самим и что будет интересно с детьми.
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
    Насыщенное и приятное путешествие по Куала-Лумпуру! Идеально подходит для первого знакомства с городом! 👍🏻 Татьяна - прекрасный собеседник, знающий Малайзию, легко и увлекательно погружает в атмосферу многонационального, кипящего жизнью современного города! 👍🏻
  • М
    Мария
    29 апреля 2024
    Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
    Все было здорово! Великолепная экскурсия! Замечательные гиды- наши самые лучшие!
  • В
    Валентина
    18 апреля 2024
    Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
    Юлия - прекрасный гид, очень приятная в общении, всем кто сомневается, выбирает гида - не пожалеете! Это экскурсия для тех,
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    кто не хочет тратить время на самостоятельное путешествие, а с комфортом, и информативно посмотреть загородные красоты Куала-Лумпура. Мы выехали из отеля примерно в 15.45, вернулись в начале 23 (из-за праздников на дорогах были пробки). Все отлично организовано. Мы перемещались на комфортабельном миневене, с замечательным водителем - Эндрю! Юля составила программу под наши предпочтения: мы посетили пещеры Бату, Селонгор, где видели огромное количество самых дружелюбных обезьянок - лангуров, любовались видами на океан, и местной невероятной природой. Потом нас завезли в прекрасное местное кафе, прям совсем крошечное и локальное, это отдельное удовольствие. После мы отправились к светлячкам - это что-то необыкновенное, однозначно рекомендую к посещению. Плавали по ночной реке, на лодке с бесшумным моторчиком, это однозначно самая необычная экскурсия. Дорога занимает много времени, но за разговорами, а с Юлей общаться одно удовольствие, она пролетала незаметно. Юлия ответила на все наши вопросы, рассказала про страну, про Куала-Лумпур. Сразу видно, что человек давно проживает в Малайзии. Рекомендую 1000%! Спасибо большое Юлие и трипстеру за такую возможность

  • Д
    Дарья
    17 апреля 2024
    Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
    Прекрасная экскурсиия, маршрут отличный, нам все очень понравилось) Посмотрели все без спешки, времени хватило, но и не было затянуто, что
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    для меня очень важно; сделали классные фотографии. Все четко, как указано в описании. Обязательно порекомендуем экскурсию и гида друзьям) Большое спасибо, Татьяна!)

  • Ю
    Юлия
    9 апреля 2024
    Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
    Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и помогла в одном их
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    самых важных событий в нашей жизни: помогла моему молодому человеку, на данный момент уже жениху, сделать мне предложение, спасибо большое, этот день мы запомним надолго❤️

    Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых иМы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и
  • М
    Мария
    9 апреля 2024
    Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
    РЕКОМЕНДУЮ! Великолепная экскурсия! Илья - человек знающий Малайзию во всех ее деталях. Видно, что сам увлечен жизнью страны. Он чутко
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    прочувствовал наши интересы, раскрыл все интересующие темы. Видно, что умеет быть на волне собеседника. Были удивлены на сколько Илья разносторонний и увлечен такими многими и разнообразными сторонами жизни. Сын 13 лет остался в восторге от экскурсии и от Ильи, за это отдельная благодарность! В таком возрасте заинтересовать подростка это талант:) И после экскурсии сын, проникнувшись увиденным, и чувствуя себя частью чего-то нового, стал дальше шире изучать. Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июне 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 50 до 330. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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