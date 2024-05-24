1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Куала-Лумпуру и пещерам Бату: экскурсия
Малайзия - страна контрастов и культур. Узнайте, как Куала-Лумпур стал комфортной столицей, и посетите пещеры Бату с их древними легендами
Начало: У вашего отеля в пределах Куала-Лумпур
«Сфотографируетесь с почетным караулом у Королевского дворца и полюбуетесь Китайским храмом на живописном холме»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Река светлячков и форт Мелавати: уникальное путешествие из Куала-Лумпура
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
«Это маленькие путешествие начнется вечером, когда после изнуряющей жары Куала-Лумпура особенно хочется отдохнуть и увидеть природу Малайзии»
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
€225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пещеры Бату, Река Светлячков и Лангуры: Индивидуальная Экскурсия в Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир древних пещер, дружелюбных обезьян и магического света светлячков в окрестностях Куала-Лумпура
«Дорога проходит вдоль живописных пальмовых и каучуковых плантаций и сельских пейзажей»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пещеры Бату и мастерство малазийских фабрик: шоколад, олово, батик
Погрузитесь в удивительный мир культуры и природы Малайзии с эксклюзивной экскурсией по знаменитым достопримечательностям Куала-Лумпура
Начало: У места вашего проживания в Куала-Лумпуре
«Это не только одна из самых интересных природных достопримечательностей Азии, но и особое сакральное место»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Уголки Франции и Японии в Малайзии: экскурсия из Куала-Лумпура
Погрузитесь в атмосферу Франции и Японии, не покидая Малайзию. Откройте для себя уникальные деревни Букит Тингги в компании опытного гида
«Подниметесь на смотровую башню и насладитесь видом на вершину горы и площадь»
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
€220 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пещеры Бату, река светлячков и лангуры: незабываемое приключение за 1 день
Приглашаем на увлекательное путешествие по окрестностям Куала-Лумпура, где вас ждут невероятные открытия и встречи с удивительными животными
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путраджая: город-сказка, город-сад - незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир архитектурных чудес и зеленых садов Путраджаи, где современность встречается с традициями
«С высоты вам откроется чудесный вид на Путраджаю и огромное искусственное озеро»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром: индивидуальная экскурсия
Приехали в Куала-Лумпур? За 4 часа вы узнаете столицу Малайзии, посетите башни Петронас, пещеры Бату и попробуете местные вкусности
«В интерьерах пещер и среди рукотворных статуй я расскажу об этом месте с точки зрения уникальной природы, о создании храмов и об особенностях индуизма»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Большой тур по Куала-Лумпур: город, пригороды и горы
Погрузитесь в мир контрастов Куала-Лумпур: от исторических районов до современных архитектурных чудес
Начало: Гид забирает из отеля или с любого места
«В окрестностях расположены пригороды и горные местности, которые добавляют приятный акцент в виде яркого тропического ландшафта»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за человека
Индивидуальная
7 часов
Гентинг Хайлендз: увлекательное приключение в городе развлечений
Поднимитесь на вершину развлечений канатной дорогой и погрузитесь в мир аттракционов, истории и культуры в Гентинг Хайлендз
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чайные плантации нагорья Камерон: эксклюзивное путешествие из Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир чая в Малайзии: от процесса сбора до чашки ароматного напитка, наслаждаясь великолепными видами и свежим воздухом
Начало: В вашем отеле
«Вы увидите водопад Latar Iskandar и деревушки аборигенов, живущих в «избушках на курьих ножках» — если хозяева позволят, сможете в них зайти»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€330 за всё до 3 чел.
Мини-группа
6.5 часов
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Путешествие к водопаду Чилинг в мини-группе. Насладитесь видами древних лесов и купанием в горных реках
Начало: У торгового центра KLCC
«И главная природная достопримечательность — водопад Чилинг»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина24 мая 2024Алевтина приятный собеседник, владеет информацией, в теме. Отвечает на любые вопросы.
- ДДина17 мая 2024Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей жизни населения и мест
- ААлла8 мая 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид, все прошло замечательно!
- ЮЮлия6 мая 2024Экскурсия прошла на "ура" и очень понравилась и нам с мужем, и детям! Коммуникация по организации была отличной, Юлия нам также прислала прекрасные рекомендации, что посетить самим и что будет интересно с детьми.
- ММария6 мая 2024Насыщенное и приятное путешествие по Куала-Лумпуру! Идеально подходит для первого знакомства с городом! 👍🏻 Татьяна - прекрасный собеседник, знающий Малайзию, легко и увлекательно погружает в атмосферу многонационального, кипящего жизнью современного города! 👍🏻
- ММария29 апреля 2024Все было здорово! Великолепная экскурсия! Замечательные гиды- наши самые лучшие!
- ВВалентина18 апреля 2024Юлия - прекрасный гид, очень приятная в общении, всем кто сомневается, выбирает гида - не пожалеете! Это экскурсия для тех,
- ДДарья17 апреля 2024Прекрасная экскурсиия, маршрут отличный, нам все очень понравилось) Посмотрели все без спешки, времени хватило, но и не было затянуто, что
- ЮЮлия9 апреля 2024Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и помогла в одном их
- ММария9 апреля 2024РЕКОМЕНДУЮ! Великолепная экскурсия! Илья - человек знающий Малайзию во всех ее деталях. Видно, что сам увлечен жизнью страны. Он чутко
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Природа и пейзажи»
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