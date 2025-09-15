Индивидуальная
Большой тур по Куала-Лумпур
Откройте для себя Куала-Лумпур с его уникальными архитектурными контрастами и потрясающими природными видами. Идеально для всех, кто ищет приключения
Начало: Гид забирает из отеля или с любого места
«За пределами мегаполиса мы прогуляемся по тропикам, полюбуемся ландшафтами гор и поднимемся на лучшие смотровые площадки»
16 окт в 09:00
17 окт в 09:00
$250 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный курорт Гентинг
Начало: Обговаривается лично
«Прокатимся по канатной дороге и насладимся красивыми видами на горы и город с высоты птичьего полёта»
16 окт в 09:00
18 окт в 09:00
$550 за всё до 5 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный оазис и французский шарм
Откройте для себя французскую деревню и японский сад в одном туре. Насладитесь уникальной атмосферой и сделайте яркие фотографии
Начало: Любое удобное для вас место
Расписание: Ежедневно согласно расписанию.
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$170
$200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrei15 сентября 2025Большое спасибо Константину за это увлекательное путешествие по Куала-Лумпуру. Получилось глянуть все самое интересное и главное за 1 день. Остались незабываемые эмоции, фотографии и моменты 👍🏻
- ВВалерия20 февраля 2025Практически всё что заявлено, то я и посетила. Огромное спасибо гиду!
- ИИрина6 апреля 2024Константин отличный экскурсовод! Очень остались довольны! Максимально все показал,очень подробно и доступно рассказал.
Константин супер профессионален,много знает не только о Малазии,но и о других странах,умеет сравнивать. Пунктуален,выдержан,галантен,прекрасно водит машину!. Спасибо,Константину за полученные впечатления!
- ДДарья28 ноября 2023Это была лучшая экскурсия! Полностью продумана от и до. Прекрасный гид, отлично владеющий знаниями о стране, городе, истории. Великолепно подобраны
