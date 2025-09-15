Мои заказы

Экскурсии к горам Куала-Лумпура

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от $170, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
Пешая
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Большой тур по Куала-Лумпур
Откройте для себя Куала-Лумпур с его уникальными архитектурными контрастами и потрясающими природными видами. Идеально для всех, кто ищет приключения
Начало: Гид забирает из отеля или с любого места
«За пределами мегаполиса мы прогуляемся по тропикам, полюбуемся ландшафтами гор и поднимемся на лучшие смотровые площадки»
16 окт в 09:00
17 окт в 09:00
$250 за человека
Горный курорт Гентинг
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный курорт Гентинг
Начало: Обговаривается лично
«Прокатимся по канатной дороге и насладимся красивыми видами на горы и город с высоты птичьего полёта»
16 окт в 09:00
18 окт в 09:00
$550 за всё до 5 чел.
Горный оазис и французский шарм: Японская и Французская деревня
4 часа
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный оазис и французский шарм
Откройте для себя французскую деревню и японский сад в одном туре. Насладитесь уникальной атмосферой и сделайте яркие фотографии
Начало: Любое удобное для вас место
Расписание: Ежедневно согласно расписанию.
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$170$200 за всё до 5 чел.

  • A
    Andrei
    15 сентября 2025
    Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
    Большое спасибо Константину за это увлекательное путешествие по Куала-Лумпуру. Получилось глянуть все самое интересное и главное за 1 день. Остались незабываемые эмоции, фотографии и моменты 👍🏻
  • В
    Валерия
    20 февраля 2025
    Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
    Практически всё что заявлено, то я и посетила. Огромное спасибо гиду!
  • И
    Ирина
    6 апреля 2024
    Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
    Константин отличный экскурсовод! Очень остались довольны! Максимально все показал,очень подробно и доступно рассказал.
    Константин супер профессионален,много знает не только о Малазии,но и о других странах,умеет сравнивать. Пунктуален,выдержан,галантен,прекрасно водит машину!. Спасибо,Константину за полученные впечатления!
  • Д
    Дарья
    28 ноября 2023
    Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
    Это была лучшая экскурсия! Полностью продумана от и до. Прекрасный гид, отлично владеющий знаниями о стране, городе, истории. Великолепно подобраны
    читать дальше

    локации. Константин замечательный и позитивный человек. Экскурсия была очень комфортной и запоминающейся. Искренне советую! За этот день, я увидела все, что хотела и все, что было в анонсе тура.
    Я в восторге!!! Этому туру и Константину желаю процветания! Гениально!!!

