Путешествие в тематические деревни: культуры Европы и Азии в окружении экзотической природы
Вы увидите эльзасскую архитектуру, выпьете чай в традиционном японском домике и подниметесь на смотровую площадку. Побываете в ботаническом саду с тропическими растениями и диковинными животными. А мы дополним день рассказами о традициях двух стран.
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Описание
Что вас ожидает
Мы заедем за вами в отель и отправимся в Букит Тингги. В этом городке на высоте 800 м над уровнем моря вас ждёт прогулка по деревенькам и знакомство с культурными особенностями Франции и Японии.
Французская деревня Colmar Tropicale и смотровая башня
Вы пройдёте по деревянному подъёмному мосту и мощёным дорожкам. Полюбуетесь красочной архитектурой — старинными зданиями, ресторанами, сувенирными магазинами с деревянными оконными рамами.
Также вы увидите башенные часы с кукушкой, спроектированные по образцу башни Риквир в Эльзасе, и фонтан на центральной площади Кольмар. Подниметесь на смотровую башню и насладитесь видом на вершину горы и площадь.
Японская деревня и ботанический сад
Вы исследуете Японскую деревню и по желанию посетите чайный домик, где сможете выпить ароматный напиток. Также можно взять кимоно напрокат и сделать несколько атмосферных фотографий.
Затем мы пойдём в ботанический сад. Здесь невероятно разнообразная флора и фауна! Вы услышите пение птиц и жужжание насекомых, понаблюдаете за обезьянами и другими жителями сада, а ещё оцените ароматы цветущих на территории растений.
Организационные детали
- В стоимость включено: комфортабельный транспорт, входные билеты, минеральная вода
- Поездка проходит на Nissan Cefiro 2022 г. в. Детских кресел нет.
- Дополнительные расходы (по желанию): обед — 10 $/чел., аренда кимоно — 4 $/чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.