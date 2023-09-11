Отправляемся в Букит Тингги — живописный городок в часе езды от Куала-Лумпура — и посетим там французскую и японскую деревни. Вы увидите эльзасскую архитектуру, выпьете чай в традиционном японском домике и подниметесь на смотровую площадку. Побываете в ботаническом саду с тропическими растениями и диковинными животными. А мы дополним день рассказами о традициях двух стран.

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Описание

Что вас ожидает

Мы заедем за вами в отель и отправимся в Букит Тингги. В этом городке на высоте 800 м над уровнем моря вас ждёт прогулка по деревенькам и знакомство с культурными особенностями Франции и Японии.

Французская деревня Colmar Tropicale и смотровая башня

Вы пройдёте по деревянному подъёмному мосту и мощёным дорожкам. Полюбуетесь красочной архитектурой — старинными зданиями, ресторанами, сувенирными магазинами с деревянными оконными рамами.

Также вы увидите башенные часы с кукушкой, спроектированные по образцу башни Риквир в Эльзасе, и фонтан на центральной площади Кольмар. Подниметесь на смотровую башню и насладитесь видом на вершину горы и площадь.

Японская деревня и ботанический сад

Вы исследуете Японскую деревню и по желанию посетите чайный домик, где сможете выпить ароматный напиток. Также можно взять кимоно напрокат и сделать несколько атмосферных фотографий.

Затем мы пойдём в ботанический сад. Здесь невероятно разнообразная флора и фауна! Вы услышите пение птиц и жужжание насекомых, понаблюдаете за обезьянами и другими жителями сада, а ещё оцените ароматы цветущих на территории растений.

Организационные детали