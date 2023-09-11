Уголки Франции и Японии в Малайзии

Путешествие в тематические деревни: культуры Европы и Азии в окружении экзотической природы

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Отправляемся в Букит Тингги — живописный городок в часе езды от Куала-Лумпура — и посетим там французскую и японскую деревни.

Вы увидите эльзасскую архитектуру, выпьете чай в традиционном японском домике и подниметесь на смотровую площадку. Побываете в ботаническом саду с тропическими растениями и диковинными животными. А мы дополним день рассказами о традициях двух стран.
Уголки Франции и Японии в Малайзии
Уголки Франции и Японии в Малайзии
Уголки Франции и Японии в Малайзии
Уголки Франции и Японии в Малайзии
Уголки Франции и Японии в Малайзии
Уголки Франции и Японии в Малайзии
Уголки Франции и Японии в Малайзии
Уголки Франции и Японии в Малайзии
Уголки Франции и Японии в Малайзии
Уголки Франции и Японии в Малайзии
Уголки Франции и Японии в Малайзии
Уголки Франции и Японии в Малайзии
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Мы заедем за вами в отель и отправимся в Букит Тингги. В этом городке на высоте 800 м над уровнем моря вас ждёт прогулка по деревенькам и знакомство с культурными особенностями Франции и Японии.

Французская деревня Colmar Tropicale и смотровая башня

Вы пройдёте по деревянному подъёмному мосту и мощёным дорожкам. Полюбуетесь красочной архитектурой — старинными зданиями, ресторанами, сувенирными магазинами с деревянными оконными рамами.

Также вы увидите башенные часы с кукушкой, спроектированные по образцу башни Риквир в Эльзасе, и фонтан на центральной площади Кольмар. Подниметесь на смотровую башню и насладитесь видом на вершину горы и площадь.

Японская деревня и ботанический сад

Вы исследуете Японскую деревню и по желанию посетите чайный домик, где сможете выпить ароматный напиток. Также можно взять кимоно напрокат и сделать несколько атмосферных фотографий.

Затем мы пойдём в ботанический сад. Здесь невероятно разнообразная флора и фауна! Вы услышите пение птиц и жужжание насекомых, понаблюдаете за обезьянами и другими жителями сада, а ещё оцените ароматы цветущих на территории растений.

Организационные детали

  • В стоимость включено: комфортабельный транспорт, входные билеты, минеральная вода
  • Поездка проходит на Nissan Cefiro 2022 г. в. Детских кресел нет.
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед — 10 $/чел., аренда кимоно — 4 $/чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Природа и пейзажи

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