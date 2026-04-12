Этот город может не быть самым древним в стране, но он обладает своей неповторимой историей, которая привлекает туристов и жителей. Каждое место здесь наполнено значением и атмосферой, делающей его уникальным.
Контрасты и Многообразие
Город славится своими контрастами и многообразием. Он предлагает посетителям невероятно разнообразные впечатления, которые запоминаются на долгие годы. Вот некоторые аспекты, которые создают его оригинальный облик:
Живописные здания, отражающие разные архитектурные стили;
Разнообразная кухня, где можно попробовать блюда разных народов;
Природа, которая завораживает своей красотой и многообразием.
Завораживающая атмосфера
Каждый уголок города дышит историей и культурой. Здесь вы можете прогуляться по уютным улочкам, насладиться видами и погрузиться в местные традиции. Этот город — это место, где каждый может найти что-то своё, независимо от возраста или интересов.
Запоминающиеся моменты
В этом городе вы сможете не только увидеть уникальные достопримечательности, но и создать незабываемые воспоминания. Смело открывайте для себя чудесные моменты, которые останутся в сердце навсегда!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Старый город: чайнатаун, площадь независимости, дворец султана, индийский храм Шримарьяман, китайский храм Тяньхоу, англиканская церковь, дворец Султана
Близнецы Petronas Twin Towers фотостоп
Королевский дворец
Что включено
Услуги гида, транспорт, питьевая вода.
Что не входит в цену
Отдельные входные билеты (музеи, парки, зоопарки, обзорные площадки)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии с вашей гостиницы
Завершение: Заканчиваем в локации обычно по пожеланию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
3
–
2
–
1
–
Н
Николай
Всё по заявленной программе, понравилось
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A
Andrej
Это было моё первое знакомство с городом, и впечатления оказались достаточно яркими. Город производит сильное впечатление своим контрастом — современные небоскрёбы соседствуют с колониальными зданиями и зелёными парками. Башни Петронас читать дальшеуменьшить
выглядят даже эффектнее, чем на фотографиях, особенно вечером, когда включается подсветка. Люди в целом доброжелательные, уровень английского у большинства неплохой, но с "индийским прононсом", если вы понимаете о чем я:-) Город чистый и ухоженный, транспортная система удобная — особенно метро и монорельс, всё работает чётко. Отдельно хочется отметить кухню — огромное разнообразие блюд на любой вкус, от уличной еды до ресторанов. Если говорить о минусах — жара и влажность дают о себе знать, особенно днём. Привыкнуть к этому не сильно получилось. В целом, Куала-Лумпур оставил очень приятное впечатление — современный, живой, мультикультурный город, куда возможно и вернусь. Гиду респект.
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Т
Трубкина
Экскурсия понравилась. Гид Константин все очень классно рассказывал, отвечал на наши вопросы, провез на комфортабельном автомобиле по всем маршрутам, которые обговаривали. В общем, все были очень довольны. Один момент все испортил, Константин не вернул сдачу, хотя обещал перечислить на карту. Вот это очень неприятно
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A
ALEKSEY
Было супер! Гид Константин классно рассказал исторические переплеты различных правителей Малазии, колониальный период и постколониальный, сочетая этот рассказ с показом архитектурных сооружений, зданий, религиозных храмов итд. Рассказал о этническом и культурном наследии, современных политических тенденциях, в общем всего не припомнишь. Было очень познавательно и интересно!
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A
ALEKSEY
Было супер! Гид Константин классно рассказал исторические переплеты различных правителей Малазии, колониальный период и постколониальный, сочетая этот рассказ с показом архитектурных сооружений, зданий, религиозных храмов итд. Рассказал о этническом и культурном наследии, современных политических тенденциях, в общем всего не припомнишь. Было очень познавательно и интересно!
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Д
Данил
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