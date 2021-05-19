Всё о Куала-Лумпуре

Полезная информация о Куала-Лумпуре

Что нужно знать о Куала-Лумпуре: 🌇 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ и название аэропортов, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же 21 экскурсия
Местное время в Куала-Лумпуре
02:1717
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇾 Малайзия
Название городаКуала-Лумпур
По-английскиKuala Lumpur
Это столицаКуала-Лумпур является столицей Малайзии
Статья о городеСтатья о Куала-Лумпуре
Население города1 453 975 чел.
АэропортыКуала-Лумпур KUL, Султан Абдул-Азиз-Шах SZB
Часовой поясAsia/Kuala_Lumpur
Средняя высота56 м. от уровня моря

Подробная статья

Куала-Лумпур
Куала-Лумпур — Обзор малазийской столицы

Где находится Куала-Лумпур на карте

Достопримечательности

Башни Петронас

Популярные экскурсии в Куала-Лумпуре

Ужин на Телевизионной Башне
Ужин на Телевизионной Башне
$
75
за чел.
Обед на Телевизионной Башне
Обед на Телевизионной Башне
$
43
за чел.
Экскурсия на высокогорье Камерун
Экскурсия на высокогорье Камерун
$
406
за чел.
Экскурсия на реку светлячков
Экскурсия на реку светлячков
$
239
за чел.
Река светлячков в Куала-Селангоре
Река светлячков в Куала-Селангоре
4.9
61 отзыв
от
130
за чел.
Посетить пещерный храм Бати, покормить с рук серебристых лангуров и увидеть тысячи светлячков!
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Фотографии

Куала-Лумпур
Куала-Лумпур
Куала-Лумпур
Куала-Лумпур
Куала-Лумпур
Куала-Лумпур
Куала-Лумпур
Местные жители Малайзии
9

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