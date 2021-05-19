Полезная информация о Куала-Лумпуре
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Местное время в Куала-Лумпуре
02:1717
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇾 Малайзия
|Название города
|Куала-Лумпур
|По-английски
|Kuala Lumpur
|Это столица
|Куала-Лумпур является столицей Малайзии
|Статья о городе
|Статья о Куала-Лумпуре
|Население города
|1 453 975 чел.
|Аэропорты
|Куала-Лумпур KUL, Султан Абдул-Азиз-Шах SZB
|Часовой пояс
|Asia/Kuala_Lumpur
|Средняя высота
|56 м. от уровня моря
Подробная статья
Где находится Куала-Лумпур на карте
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