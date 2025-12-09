Отправляемся в самое сердце малайзийских джунглей! Впереди дикие тропы, грязевые участки, бамбуковые туннели, холмы, ручьи и природный бассейн у водопада в финале. Это идеальная программа для тез, кто хочет настоящего экстрима.
Описание экскурсии
Перед началом поездки
- Проводится обязательный инструктаж
- Выдаются шлемы и проверяется готовность каждого водителя
- Под контролем опытного инструктора участники делают несколько тренировочных заездов на парковочной территории, чтобы освоиться с управлением
Маршрут
Мы проедем по закрытым тропам дремучих джунглей. На пути:
- бамбуковые заросли и тропические холмы
- горные ручьи и грязевые участки
- панорамные точки с видом на Куала-Лумпур
Завершение маршрута — водопад с природным бассейном, где можно искупаться и освежиться после заезда.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, традиционный малайзийский обед, напитки, фото- и видеоматериалы
- Аренда квадроциклов и экосбор оплачиваются отдельно — $60
- Программа 18+
- Трансфер занимает 40–60 минут
- Мы используем надёжные квадроциклы с автоматической коробкой передач, подходящие для маршрутов различной сложности. Перед поездкой выдаём шлемы, перчатки (если нужно), защитную экипировку
- С вами поеду я или другой инструктор из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашей гостинице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Руслан — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 36 туристов
С 2013 года я живу в этой прекрасной стране и обожаю этот город за его многогранность и контрасты. Я жил в разных странах, но Малайзия всегда была и остаётся для меня первым домом. Здесь я строю семью и карьеру, меня многое связывает с этой страной, и я с радостью поделюсь с вами её красотой и уникальной атмосферой!
