Приключения в тропиках: путешествие по Куала-Лумпуру и острову Лангкави
Джунгли, необычные пляжи и уникальные локации ждут вас в Малайзии. Проведём два дня в Куала-Лумпуре, а затем отправимся наслаждаться атмосферой острова Лангкави
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, время зависит от времени в...
22 янв в 14:00
19 фев в 14:00
€1650 за человека
Паназиатский микс: насыщенный отпуск в Малайзии, Индонезии и Сингапуре
Узнать о культуре перанаканов, увидеть древние храмы Явы и исследовать мангровый лес на лодке
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, по времени рейса
22 фев в 10:00
1 мая в 10:00
$3250 за человека
Индивидуально вглубь Малайзии: горы, джунгли, пляжи и эклектичная архитектура
Погулять по чайным плантациям, Ипоху и Джорджтауну, отыскать раффлезию, понаблюдать за орангутанами
Начало: Куала-Лумпур, 8:00
2 фев в 08:00
5 фев в 08:00
$1500 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Куала-Лумпуре
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Куала-Лумпуре в январе 2026
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 1500 до 3250.
Туры на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Развлечения», цены от €1500. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март