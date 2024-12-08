Гости должны следовать указаниям гида и правилам безопасности. Компания имеет право снять туристов с программы, если гости злоупотребляют спиртными напитками, относятся без уважения к другим участникам группы или организаторам (гиды, водители, рейнджеры), за использование жёсткой нецензурной лексики. Оплата за тур не будет пересчитываться и возврату не подлежит.

Проживание. В отелях 4* и 5*: Ibis KLCC, Strawberry Park, Weil Ipoh, OZO George Town или аналогичные. 1-, 2-местное размещение со всеми удобствами. Подселения нет. Если вы едете без компании, вам необходимо забронировать 1-местный номер.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. Включены завтраки в отелях, 1 обед и 2 ужина. Остальное питание оплачивается отдельно. Вы попробуете локальную кухню и продегустируете чай.

Транспорт. Туристический автобус с кондиционером или минивэн.

Дети. От 6 лет.

Уровень сложности. Все передвижения преимущественно на автобусе. Тур лёгкий с недлительными прогулками.

Виза. Гражданам РФ не требуется.