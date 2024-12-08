Получим благословение в храме пещер Бату, увидим дворцы короля и
Описание тура
Организационные детали
Гости должны следовать указаниям гида и правилам безопасности. Компания имеет право снять туристов с программы, если гости злоупотребляют спиртными напитками, относятся без уважения к другим участникам группы или организаторам (гиды, водители, рейнджеры), за использование жёсткой нецензурной лексики. Оплата за тур не будет пересчитываться и возврату не подлежит.
Проживание. В отелях 4* и 5*: Ibis KLCC, Strawberry Park, Weil Ipoh, OZO George Town или аналогичные. 1-, 2-местное размещение со всеми удобствами. Подселения нет. Если вы едете без компании, вам необходимо забронировать 1-местный номер.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. Включены завтраки в отелях, 1 обед и 2 ужина. Остальное питание оплачивается отдельно. Вы попробуете локальную кухню и продегустируете чай.
Транспорт. Туристический автобус с кондиционером или минивэн.
Дети. От 6 лет.
Уровень сложности. Все передвижения преимущественно на автобусе. Тур лёгкий с недлительными прогулками.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Куала-Лумпур
Встретим вас в аэропорту и доставим в отель, где вы отдохнёте после перелёта. Желающие смогут отправиться на ужин в самый высокий бар Малайзии, с террасы которого открывается впечатляющий вид на башни Петронас и другие небоскрёбы Куала-Лумпура.
Достопримечательности Куала-Лумпура, река светлячков и национальная кухня
В 9:30 отправляемся на обзорную экскурсию по сердцу Малайзии — Куала-Лумпуру. Вы увидите все значимые места города, в числе которых дворец короля, мечеть, китайский храм, дворец султана, британский железнодорожный вокзал, рынок, китайский квартал и, конечно, башни-близнецы Петронас. Затем будет остановка в кафе на обед (включён в стоимость).
В 16:30 выезжаем к реке светлячков. Рассмотрим индуистский храм Шри Шакти Девашантам, голландский форт и понаблюдаем за волшебным зрелищем. Представьте — тысячи маленьких огоньков в темноте! Поужинаем здесь же — отведаем морепродуктов в проверенном кафе. В отель вернёмся к 22:30.
Пещеры Бату и высокогорный курорт Гентинг Хайлендз
В 9:00 выезжаем на экскурсию. Сегодня в плане пещеры Бату, без посещения которых невозможно представить путешествие в Малайзию. Побываем в священном месте, где получим благословение, узнаем о древней религии и заглянем на королевскую оловянную фабрику.
Едем дальше — на высокогорный курорт Гентинг Хайлендз. Здесь поднимемся на вершину по канатной дороге. Далее вы сами выберете, чем хотите заняться: посетить казино, торговый центр или весело провести время в развлекательном парке. В отель вернёмся к 18:00.
Плантации, лавандовые поля и природа Камерона
После завтрака выезжаем из отеля в сторону высокогорного района Камерон. Окажемся среди плантаций и вершин. Увидим, как выращивается чай, и отведаем напиток. По пути запланирована остановка на обед (за доплату). Также посетим чайный дом Бо, плантации мёда и клубники, лавандовое поле и парк бабочек.
На ночь остановимся в Камероне. Ужин в ресторане отеля включён в стоимость.
Моховой лес, замок Келли и храмовые гроты
Утром, в 8:30, отправимся на прогулку в Моховой лес — места напоминают кадры из «Аватара». На высоте более 2000 метров сконцентрировалось разнообразие флоры и фауны. Увидим несколько видов мха, лишайники, грибы, экзотические цветы, лианы и необычные деревья.
Затем переезжаем в город Ипох. Посетим таинственный замок Келли и храмовые гроты Гуар. Заселение в отель в Ипохе.
Буддийские комплексы и достопримечательности острова Пенанг
После завтрака исследуем три буддийских комплекса в пещерах, каждая из которых имеет уникальную культуру и историю. Затем нас ждёт переезд на остров Пенанг. Остановимся у самого большого буддийского храма в Малайзии, где находится семиэтажная пагода покойного короля Таиланда Рамы VI. Она состоит из тысяч гипсовых и бронзовых статуй Будды.
Во второй половине дня отправимся на высшую точку Пенанга, откуда открывается впечатляющий вид на море. Рекомендуем поужинать на горе в панорамном ресторане. Заселение в отель поздно вечером.
Колониальный и азиатский Пенанг
Весь день посвятим Пенангу. Увидим британский форт, старейшую англиканскую церковь на острове, историческую часть Джорджтауна. Рассмотрим сочетание колониальных и азиатских построек и понаблюдаем за смешением культур. После экскурсии у вас будет свободное время.
Отъезд
Трансфер в аэропорт после завтрака.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|$1 695
|1-местный номер
|$2 118
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 обед и 2 ужина
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Работа русскоязычного гида
- Экскурсии и посещение локаций по программе
- Сборы в национальных парках
- Канатная дорога
Что не входит в цену
- Билеты до Куала-Лумпура и обратно с острова Пенанг в ваш город
- Остальное питание
- Развлечения на курорте Гентинг (казино, развлекательный парк, торговый центр)
- Страховка
- Туристический налог
- Стоимость тура зависит от выбранного размещения:
- 2-местный номер - $1695 за одного
- 1-местный номер - $2118
- Обратите внимание, после подтверждения бронирования и внесения предоплаты на сайте (15%) необходимо произвести полную оплату за тур напрямую организатору