Насыщенное путешествие по Малайзии: Куала-Лумпур, остров Пенанг и горы

Посетить священные храмы и пещеры, увидеть плантации Камерона и отведать морепродуктов
Откроем для себя разную Малайзию: погрузимся в культуру и древние традиции, восхитимся природными богатствами, попробуем локальную кухню и рассмотрим современные строения.

Получим благословение в храме пещер Бату, увидим дворцы короля и
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султана, а также башни Петронас в Куала-Лумпуре. Понаблюдаем за светлячками и выращиванием чая, клубники и лаванды в Камероне. На острове Пенанг посетим самый большой буддийский храм Малайзии.

Поднимемся по канатной дороге на вершину в Гентинг Хайлендз, а ещё прогуляемся по высокогорному лесу, напоминающему пейзажами кадры из «Аватара».

Насыщенное путешествие по Малайзии: Куала-Лумпур, остров Пенанг и горы
Насыщенное путешествие по Малайзии: Куала-Лумпур, остров Пенанг и горы
Насыщенное путешествие по Малайзии: Куала-Лумпур, остров Пенанг и горы
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Гости должны следовать указаниям гида и правилам безопасности. Компания имеет право снять туристов с программы, если гости злоупотребляют спиртными напитками, относятся без уважения к другим участникам группы или организаторам (гиды, водители, рейнджеры), за использование жёсткой нецензурной лексики. Оплата за тур не будет пересчитываться и возврату не подлежит.

Проживание. В отелях 4* и 5*: Ibis KLCC, Strawberry Park, Weil Ipoh, OZO George Town или аналогичные. 1-, 2-местное размещение со всеми удобствами. Подселения нет. Если вы едете без компании, вам необходимо забронировать 1-местный номер.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. Включены завтраки в отелях, 1 обед и 2 ужина. Остальное питание оплачивается отдельно. Вы попробуете локальную кухню и продегустируете чай.

Транспорт. Туристический автобус с кондиционером или минивэн.

Дети. От 6 лет.

Уровень сложности. Все передвижения преимущественно на автобусе. Тур лёгкий с недлительными прогулками.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Куала-Лумпур

Встретим вас в аэропорту и доставим в отель, где вы отдохнёте после перелёта. Желающие смогут отправиться на ужин в самый высокий бар Малайзии, с террасы которого открывается впечатляющий вид на башни Петронас и другие небоскрёбы Куала-Лумпура.

Добро пожаловать в Куала-ЛумпурДобро пожаловать в Куала-ЛумпурДобро пожаловать в Куала-ЛумпурДобро пожаловать в Куала-Лумпур
2 день

Достопримечательности Куала-Лумпура, река светлячков и национальная кухня

В 9:30 отправляемся на обзорную экскурсию по сердцу Малайзии — Куала-Лумпуру. Вы увидите все значимые места города, в числе которых дворец короля, мечеть, китайский храм, дворец султана, британский железнодорожный вокзал, рынок, китайский квартал и, конечно, башни-близнецы Петронас. Затем будет остановка в кафе на обед (включён в стоимость).

В 16:30 выезжаем к реке светлячков. Рассмотрим индуистский храм Шри Шакти Девашантам, голландский форт и понаблюдаем за волшебным зрелищем. Представьте — тысячи маленьких огоньков в темноте! Поужинаем здесь же — отведаем морепродуктов в проверенном кафе. В отель вернёмся к 22:30.

Достопримечательности Куала-Лумпура, река светлячков и национальная кухняДостопримечательности Куала-Лумпура, река светлячков и национальная кухняДостопримечательности Куала-Лумпура, река светлячков и национальная кухняДостопримечательности Куала-Лумпура, река светлячков и национальная кухня
3 день

Пещеры Бату и высокогорный курорт Гентинг Хайлендз

В 9:00 выезжаем на экскурсию. Сегодня в плане пещеры Бату, без посещения которых невозможно представить путешествие в Малайзию. Побываем в священном месте, где получим благословение, узнаем о древней религии и заглянем на королевскую оловянную фабрику.

Едем дальше — на высокогорный курорт Гентинг Хайлендз. Здесь поднимемся на вершину по канатной дороге. Далее вы сами выберете, чем хотите заняться: посетить казино, торговый центр или весело провести время в развлекательном парке. В отель вернёмся к 18:00.

Пещеры Бату и высокогорный курорт Гентинг ХайлендзПещеры Бату и высокогорный курорт Гентинг ХайлендзПещеры Бату и высокогорный курорт Гентинг ХайлендзПещеры Бату и высокогорный курорт Гентинг Хайлендз
4 день

Плантации, лавандовые поля и природа Камерона

После завтрака выезжаем из отеля в сторону высокогорного района Камерон. Окажемся среди плантаций и вершин. Увидим, как выращивается чай, и отведаем напиток. По пути запланирована остановка на обед (за доплату). Также посетим чайный дом Бо, плантации мёда и клубники, лавандовое поле и парк бабочек.

На ночь остановимся в Камероне. Ужин в ресторане отеля включён в стоимость.

Плантации, лавандовые поля и природа КамеронаПлантации, лавандовые поля и природа КамеронаПлантации, лавандовые поля и природа КамеронаПлантации, лавандовые поля и природа КамеронаПлантации, лавандовые поля и природа КамеронаПлантации, лавандовые поля и природа Камерона
5 день

Моховой лес, замок Келли и храмовые гроты

Утром, в 8:30, отправимся на прогулку в Моховой лес — места напоминают кадры из «Аватара». На высоте более 2000 метров сконцентрировалось разнообразие флоры и фауны. Увидим несколько видов мха, лишайники, грибы, экзотические цветы, лианы и необычные деревья.

Затем переезжаем в город Ипох. Посетим таинственный замок Келли и храмовые гроты Гуар. Заселение в отель в Ипохе.

Моховой лес, замок Келли и храмовые гротыМоховой лес, замок Келли и храмовые гротыМоховой лес, замок Келли и храмовые гротыМоховой лес, замок Келли и храмовые гротыМоховой лес, замок Келли и храмовые гротыМоховой лес, замок Келли и храмовые гротыМоховой лес, замок Келли и храмовые гротыМоховой лес, замок Келли и храмовые гротыМоховой лес, замок Келли и храмовые гроты
6 день

Буддийские комплексы и достопримечательности острова Пенанг

После завтрака исследуем три буддийских комплекса в пещерах, каждая из которых имеет уникальную культуру и историю. Затем нас ждёт переезд на остров Пенанг. Остановимся у самого большого буддийского храма в Малайзии, где находится семиэтажная пагода покойного короля Таиланда Рамы VI. Она состоит из тысяч гипсовых и бронзовых статуй Будды.

Во второй половине дня отправимся на высшую точку Пенанга, откуда открывается впечатляющий вид на море. Рекомендуем поужинать на горе в панорамном ресторане. Заселение в отель поздно вечером.

Буддийские комплексы и достопримечательности острова ПенангБуддийские комплексы и достопримечательности острова ПенангБуддийские комплексы и достопримечательности острова ПенангБуддийские комплексы и достопримечательности острова ПенангБуддийские комплексы и достопримечательности острова ПенангБуддийские комплексы и достопримечательности острова ПенангБуддийские комплексы и достопримечательности острова ПенангБуддийские комплексы и достопримечательности острова ПенангБуддийские комплексы и достопримечательности острова Пенанг
7 день

Колониальный и азиатский Пенанг

Весь день посвятим Пенангу. Увидим британский форт, старейшую англиканскую церковь на острове, историческую часть Джорджтауна. Рассмотрим сочетание колониальных и азиатских построек и понаблюдаем за смешением культур. После экскурсии у вас будет свободное время.

Колониальный и азиатский ПенангКолониальный и азиатский ПенангКолониальный и азиатский ПенангКолониальный и азиатский ПенангКолониальный и азиатский Пенанг
8 день

Отъезд

Трансфер в аэропорт после завтрака.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер (за одного)$1 695
1-местный номер$2 118
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед и 2 ужина
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Работа русскоязычного гида
  • Экскурсии и посещение локаций по программе
  • Сборы в национальных парках
  • Канатная дорога
Что не входит в цену
  • Билеты до Куала-Лумпура и обратно с острова Пенанг в ваш город
  • Остальное питание
  • Развлечения на курорте Гентинг (казино, развлекательный парк, торговый центр)
  • Страховка
  • Туристический налог
  • Стоимость тура зависит от выбранного размещения:
  • 2-местный номер - $1695 за одного
  • 1-местный номер - $2118
  • Обратите внимание, после подтверждения бронирования и внесения предоплаты на сайте (15%) необходимо произвести полную оплату за тур напрямую организатору
Где начинаем и завершаем?
Начало: Куала-Лумпур, аэропорт, во второй половине дня
Завершение: Остров Пенанг, трансфер в аэропорт после завтрака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Куала-Лумпура

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