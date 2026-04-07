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Манящий остров Лангкави и Куала-Лумпур

Привет, путешественники! Я собрал этот тур так
Манящий остров Лангкави и Куала-ЛумпурФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Манящий остров Лангкави и Куала-ЛумпурФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Манящий остров Лангкави и Куала-ЛумпурФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Привет, путешественники. Я собрал этот тур так, как собрал бы для лучшего друга. Здесь нет галочек и бессмысленных переездов. Только то, от чего захватывает дух: небоскрёбы, джунгли,, мангровые леса, необитаемые пляжи и да идеальный баланс между активностями и ленивым ничегонеделанием у моря. Поехали?

  • Для кого этот тур?
  • Для тех, кто устал от всё включено и хочет настоящих эмоций.
  • Для друзей, готовых покорять 272 ступени пещер Бату и зависать на баровых улицах Куала-Лумпура.
  • Для соло-путешественников, которым важно попасть в бережную компанию, но без навязчивости.
  • всё продумал от трансфера до последнего коктейля. Вы просто прилетаете и доверяетесь моменту.

Программа тура по дням

1 день

Прилет Куала-Лумпур

Прилет утреннем рейсом, трансфер в отель с видом на Башни-близнецы Петронас, можно отдохнуть в бассейне отеля на крыше и наслаждаться потрясающими видами, отдохнув после длительного перелета.

Городской старт и Klcc

  • Klcc / Башни Петронас — символ Куала-Лумпура, 88 этажей из стекла и стали. Лучшие фото

  • Lake Symphony (фонтаны) — поющие фонтаны у подножия башен, вечером — лазерное шоу, очень зрелищно.

  • Saloma Link Bridge — пешеходный мост со светодиодной подсветкой. Идеален для закатных кадров.

  • Thean Hou Temple — Шестиярусный китайский храм на холме с красными фонарями и видом на город.

Прилет Куала-ЛумпурПрилет Куала-ЛумпурПрилет Куала-Лумпур
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Сити тур

SG Wang - Масид Индия - KG Бару - Дворец культуры - Intercontinental - KLCC - Matik - Башня KL - P Ramlee Aquaria - Парк KLCC - Комплекс ремесел - TRX (скоро) - Букит Бинтанг - Tengkat Tong Shin. SG Wang - Swiss Garden - Чайнатаун - Центральный рынок - Маленькая Индия - KL Sentral - Национальный музей - Национальный дворец - Парк птиц - Национальная мечеть - Площадь Мердека - Chow Kit - Sunway Putra - Merdeka 118

Сити турСити турСити тур
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Пещеры Бату и бутик-Бинтанг

Пещеры Бату и бутик-Бинтанг

  • Batu Caves — известняковые пещеры с 272 цветными ступенями. Главное — 42-метровая золотая статуя Муругана и храмы внутри. Берегись макак — они воруют всё что блестит.

  • Bukit Bintang — сердце шопинга и развлечений.

Пещеры Бату и бутик-БинтангПещеры Бату и бутик-БинтангПещеры Бату и бутик-Бинтанг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Лангкави Мы летим на море

Отправляемся в аэропорт, по дороге вы еще раз успеете окунуться в жизнь этого шумного мегаполиса и увидите буйство красок этой замечательной страны. Вылет планируем не раньше 12:00, Один час в полете и нас встречает тропический остров!

Размещаемся в месте проживания — знаменитый район Ченанг с длинной береговой линией. В этот день вас ждет пляжный отдых, белый песок и ласковое Андаманское море, вечером Фаер-шоу

Лангкави Мы летим на мореЛангкави Мы летим на море
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Сегодня вы покоряете небо

Небесный мост, крокодилы и закат

  • Skybridge + Skycab (канатная дорога)

  • Sky Rex

  • 3D Арт галерея

  • Oriental Village.

  • Закат на Pantai Cenang Самый популярный пляж острова, много кафе и баров.

Сегодня вы покоряете небоСегодня вы покоряете небоСегодня вы покоряете небо
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Морской день и озеро Беременной девы

Морской день — классический Island Hopping тур (4 часа)

  • Tasik Dayang Bunting (озеро Беременной девы)

  • Кормление орлов Зрелищно: хищники пикируют за едой.

  • Пляж Beras Basah Белый песок, бирюзовая вода.

  • Вечер Свободное время

Морской день и озеро Беременной девыМорской день и озеро Беременной девыМорской день и озеро Беременной девы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Релакс. Ничего не делать - тоже искусство

Главный символ острова и шопинг

  • Свободное день

Релакс. Ничего не делать - тоже искусствоРелакс. Ничего не делать - тоже искусство
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Круиз на яхте

Утром просыпаемся завтракаем не спеша, днём 15.00 отправляемся в порт и нас ждет 4 часовой круиз на яхте, с развлечениями,питание все включено, морской джакузи,DJ и шикарный закат (экскурсия по желанию)

Круиз на яхтеКруиз на яхте
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Прощай Малайзия мы обязательно вернемся

выселение из отеля, и отправляемся в аэропорт летим из Лангкави - Куала-Лумпур

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Перелет Куала-Лумпур - Лангкави - Куала-Лумпур
  • Экскурсии
  • Трансферы по программе
  • Обслуживание гидом
  • Проживание в Куала-Лумпур в отеле с видом на башни 4
  • Проживание на о. Лангкави 4
  • Завтраки в отелях
Что не входит в цену
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
  • Туристический налог в отелях
О чём нужно знать до поездки

Будет интересно и насыщено, в сочетании с прекрасным пляжем и морем

Визы

с Россий безвизовый въезд, делаем Вам курары на въезд

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Артем
Артем — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
«География души: 25 лет в туризме и 40 стран за плечами» Мой путь в индустрии путешествий начался 25 лет назад с простой истины: «чудеса не происходят, мы создаём их сами». Пройдя
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тернистый путь от рядового менеджера, который часами бронировал отели и решал логистические головоломки, до признанного автора эксклюзивных туров, я превратил свою жизнь в карту непроторенных дорог. За моей спиной — более 40 удивительных стран. Но дело не в количестве штампов в паспорте, а в умении увидеть магию там, где турист видит лишь галочку в гайде. Сегодня я не просто продаю поездки — я дарю ключи к новым мирам. Мои авторские туры — это симбиоз экспедиции и вдохновения, где каждый маршрут выверен до мельчайших деталей: от аутентичного ужина в доме местного старейшины до тайного пляжа, которого нет на картах. 25 лет опыта и 40 культур в багаже позволяют мне знать о путешествиях почти всё. И я горжусь тем, что мои клиенты возвращаются не просто с сувенирами, а с историями, которые переворачивают душу.

Тур входит в следующие категории Куала-Лумпура

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