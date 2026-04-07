4 день

Лангкави Мы летим на море

Отправляемся в аэропорт, по дороге вы еще раз успеете окунуться в жизнь этого шумного мегаполиса и увидите буйство красок этой замечательной страны. Вылет планируем не раньше 12:00, Один час в полете и нас встречает тропический остров!

Размещаемся в месте проживания — знаменитый район Ченанг с длинной береговой линией. В этот день вас ждет пляжный отдых, белый песок и ласковое Андаманское море, вечером Фаер-шоу

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