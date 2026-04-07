Описание тура
Привет, путешественники. Я собрал этот тур так, как собрал бы для лучшего друга. Здесь нет галочек и бессмысленных переездов. Только то, от чего захватывает дух: небоскрёбы, джунгли,, мангровые леса, необитаемые пляжи и да идеальный баланс между активностями и ленивым ничегонеделанием у моря. Поехали?
- Для кого этот тур?
- Для тех, кто устал от всё включено и хочет настоящих эмоций.
- Для друзей, готовых покорять 272 ступени пещер Бату и зависать на баровых улицах Куала-Лумпура.
- Для соло-путешественников, которым важно попасть в бережную компанию, но без навязчивости.
- всё продумал от трансфера до последнего коктейля. Вы просто прилетаете и доверяетесь моменту.
Программа тура по дням
Прилет Куала-Лумпур
Прилет утреннем рейсом, трансфер в отель с видом на Башни-близнецы Петронас, можно отдохнуть в бассейне отеля на крыше и наслаждаться потрясающими видами, отдохнув после длительного перелета.
Городской старт и Klcc
Klcc / Башни Петронас — символ Куала-Лумпура, 88 этажей из стекла и стали. Лучшие фото
Lake Symphony (фонтаны) — поющие фонтаны у подножия башен, вечером — лазерное шоу, очень зрелищно.
Saloma Link Bridge — пешеходный мост со светодиодной подсветкой. Идеален для закатных кадров.
Thean Hou Temple — Шестиярусный китайский храм на холме с красными фонарями и видом на город.
Сити тур
SG Wang - Масид Индия - KG Бару - Дворец культуры - Intercontinental - KLCC - Matik - Башня KL - P Ramlee Aquaria - Парк KLCC - Комплекс ремесел - TRX (скоро) - Букит Бинтанг - Tengkat Tong Shin. SG Wang - Swiss Garden - Чайнатаун - Центральный рынок - Маленькая Индия - KL Sentral - Национальный музей - Национальный дворец - Парк птиц - Национальная мечеть - Площадь Мердека - Chow Kit - Sunway Putra - Merdeka 118
Пещеры Бату и бутик-Бинтанг
Пещеры Бату и бутик-Бинтанг
Batu Caves — известняковые пещеры с 272 цветными ступенями. Главное — 42-метровая золотая статуя Муругана и храмы внутри. Берегись макак — они воруют всё что блестит.
Bukit Bintang — сердце шопинга и развлечений.
Лангкави Мы летим на море
Отправляемся в аэропорт, по дороге вы еще раз успеете окунуться в жизнь этого шумного мегаполиса и увидите буйство красок этой замечательной страны. Вылет планируем не раньше 12:00, Один час в полете и нас встречает тропический остров!
Размещаемся в месте проживания — знаменитый район Ченанг с длинной береговой линией. В этот день вас ждет пляжный отдых, белый песок и ласковое Андаманское море, вечером Фаер-шоу
Сегодня вы покоряете небо
Небесный мост, крокодилы и закат
Skybridge + Skycab (канатная дорога)
Sky Rex
3D Арт галерея
Oriental Village.
Закат на Pantai Cenang Самый популярный пляж острова, много кафе и баров.
Морской день и озеро Беременной девы
Морской день — классический Island Hopping тур (4 часа)
Tasik Dayang Bunting (озеро Беременной девы)
Кормление орлов Зрелищно: хищники пикируют за едой.
Пляж Beras Basah Белый песок, бирюзовая вода.
Вечер Свободное время
Релакс. Ничего не делать - тоже искусство
Главный символ острова и шопинг
Свободное день
Круиз на яхте
Утром просыпаемся завтракаем не спеша, днём 15.00 отправляемся в порт и нас ждет 4 часовой круиз на яхте, с развлечениями,питание все включено, морской джакузи,DJ и шикарный закат (экскурсия по желанию)
Прощай Малайзия мы обязательно вернемся
выселение из отеля, и отправляемся в аэропорт летим из Лангкави - Куала-Лумпур
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Перелет Куала-Лумпур - Лангкави - Куала-Лумпур
- Экскурсии
- Трансферы по программе
- Обслуживание гидом
- Проживание в Куала-Лумпур в отеле с видом на башни 4
- Проживание на о. Лангкави 4
- Завтраки в отелях
Что не входит в цену
- Медицинская страховка
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
- Туристический налог в отелях
О чём нужно знать до поездки
Будет интересно и насыщено, в сочетании с прекрасным пляжем и морем
Визы
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