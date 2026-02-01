Найдено 3 экскурсии в категории « От вашего отеля » на Лангкави на русском языке, цены от €48. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На лодке 4.5 часа 37 отзывов Водная прогулка На моторной лодке по природному заповеднику Килим Прикоснуться к миру дикой природы Лангкави в комфортном формате Начало: У вашего отеля €245 за всё до 2 чел. На лодке 4 часа 2 отзыва Водная прогулка Путешествие по островам Лангкави В программе - дикая природа, потрясающие пейзажи и белоснежный песок Начало: У вашего отеля €235 за всё до 2 чел. На лодке 5 часов 3 отзыва Водная прогулка Прогулка на лодке по мангровым зарослям Килим с обедом Начало: Ваш отель $48 за человека Другие экскурсии Лангкави

