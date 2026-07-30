Открывая Мале: обзорная экскурсия на английском языке
Мальдивы за пределами пляжей - жизнь, история и вкусы столичного острова
Мале — один из самых густонаселённых городов на планете, и жизнь здесь кипит повсюду: на рыбных рынках, в мечетях, тесных кварталах и на площадях. Большинство путешественников видят город лишь мельком — по пути в аэропорт.
И напрасно! Мы приглашаем вас узнать, как устроена эта маленькая, но очень колоритная столица с большой историей.
Описание экскурсии
Площадь Республики — главное общественное пространство города с видом на океан. Здесь проходят национальные праздники и собрания. Это лучшее место, чтобы погрузиться в атмосферу Мале.
Большая пятничная мечеть — крупнейшая на Мальдивах. Белый мрамор, золотой купол и рядом — Исламский центр. Мы расскажем, как религия определяет архитектуру, распорядок дня, одежду и государственное управление страны.
Жилые кварталы — кафе, угловые магазины, школы, дворы. Здесь видно, как островная жизнь приспосабливается к нехватке пространства и растущему населению.
Рыбный рынок — самое оживлённое место в городе. Рыбаки выгружают улов, а тунец отправляется на прилавки прямо с причала — ведь это сердце мальдивской кухни и экономики одновременно.
По пути вы узнаете о культуре, истории, городском развитии и туризме. И поймёте, как крошечная столица балансирует между традициями, экологией и давлением современного мира.
Организационные детали
Эта программа не подойдёт маломобильным путешественникам
В стоимость включена чашка кофе / чая или стакан воды. В период месяца Рамадан посещение кафе не предусмотрено
С вами будет один из англоговорящих гидов нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 14:00, во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€55
Дети до 16 лет
€30
Дети до 6 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У паромного причала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 14:00, во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рут — ваша команда гидов в Мале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я открыла для себя Мальдивы более 20 лет назад, посетив их в качестве аквалангиста в поисках мант и китовых акул. Вскоре у меня появилась компания мальдивских друзей, которые приглашали меня читать дальшеуменьшить
к себе домой на ужин, делились хедикой, кофе и орехами бетель! Моя любовь и признательность к этой стране привели к тому, что я посетила архипелаг более 30 раз. И в 2012 году открыла здесь свою туристическую фирму.
Мы тесно взаимодействуем с местными предприятиями, семьями и неправительственными организациями. Для меня большая честь называть Мальдивы своим домом. Я испытываю глубокое уважение к этой стране, её сообществам и, конечно же, к её красивой и разнообразной природе, которой я рада поделиться с вами!
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