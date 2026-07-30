Мале — один из самых густонаселённых городов на планете, и жизнь здесь кипит повсюду: на рыбных рынках, в мечетях, тесных кварталах и на площадях. Большинство путешественников видят город лишь мельком — по пути в аэропорт. И напрасно! Мы приглашаем вас узнать, как устроена эта маленькая, но очень колоритная столица с большой историей.

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Описание экскурсии

Площадь Республики — главное общественное пространство города с видом на океан. Здесь проходят национальные праздники и собрания. Это лучшее место, чтобы погрузиться в атмосферу Мале.

Большая пятничная мечеть — крупнейшая на Мальдивах. Белый мрамор, золотой купол и рядом — Исламский центр. Мы расскажем, как религия определяет архитектуру, распорядок дня, одежду и государственное управление страны.

Жилые кварталы — кафе, угловые магазины, школы, дворы. Здесь видно, как островная жизнь приспосабливается к нехватке пространства и растущему населению.

Рыбный рынок — самое оживлённое место в городе. Рыбаки выгружают улов, а тунец отправляется на прилавки прямо с причала — ведь это сердце мальдивской кухни и экономики одновременно.

По пути вы узнаете о культуре, истории, городском развитии и туризме. И поймёте, как крошечная столица балансирует между традициями, экологией и давлением современного мира.

Организационные детали