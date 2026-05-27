Мои заказы

Прогулка по Валлетте с аудиогидом в вашем смартфоне

Послушать рыцарские сплетни и увидеть все главные достопримечательности столицы Мальты - за 2 часа
Неприступная цитадель мальтийских рыцарей, Валетта выросла на голой скале и стала идеальным городом. Вы узнаете, как это возможно.

Услышите увлекательные истории о похождениях великих магистров, священниках-заговорщиках и дебошире Караваджо.

А ещё вы побываете в локациях, где снимали «Игры престолов», и сами ненадолго перенесётесь в мир волшебных легенд.
Прогулка по Валлетте с аудиогидом в вашем смартфоне
Прогулка по Валлетте с аудиогидом в вашем смартфоне
Прогулка по Валлетте с аудиогидом в вашем смартфоне

Описание аудиогида

Что вас ожидает

На маршруте

  • Собор Святого Иоанна и церковь Кораблекрушения Святого Павла.
  • Форт Сант-Эльмо.
  • Стены и бастионы крепости.
  • Дворец Великого магистра.
  • Идеально прямые улицы Валлетты.

Вы узнаете

  • почему мальтийцам запрещали иметь сады и за что они ненавидели рыцарей.
  • как тушёный кролик превратился в акт политического протеста.
  • за что боги наказали пчёл и почему вам стоит подружиться с итальянцем.
  • где находится дворец с привидениями.
  • с какого балкона великий магистр подслушивал чужие разговоры.
  • где сейчас живут потомки госпитальеров.
  • и многое другое.

Организационные детали

Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

    • Выберите удобную дату из расписания

    Стоимость аудиогида

    Тип билетаСтоимость
    Участник€12
    Необходима полная оплата. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У фонтана Тритонов
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Антон
    Антон — Организатор в Валлетте
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2023 года
    Провёл экскурсии для 4459 туристов
    Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
    читать дальшеуменьшить

    в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

    Входит в следующие категории Валлетты

    Похожие экскурсии на «Прогулка по Валлетте с аудиогидом в вашем смартфоне»

    Знакомьтесь, Валлетта
    Пешая
    2 часа
    83 отзыва
    Индивидуальная
    до 6 чел.
    Знакомьтесь, Валлетта
    История и главные достопримечательности столицы Мальты на прогулке с профессиональным гидом
    Начало: Напротив фонтана Тритон
    2 июн в 08:00
    4 июн в 08:00
    €160 за всё до 6 чел.
    Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
    Пешая
    На пароме
    2 часа
    14 отзывов
    Индивидуальная
    до 5 чел.
    Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
    Пересечь на пароме Великую гавань, погулять по древнему Биргу и узнать о рыцарях-госпитальерах
    Начало: На набережной Валетты
    2 июн в 08:00
    4 июн в 08:00
    €160 за всё до 5 чел.
    Валлетта - город рыцарей
    Пешая
    2 часа
    15 отзывов
    Индивидуальная
    до 10 чел.
    Валлетта - город рыцарей
    Погулять по столице Мальты, шаг за шагом раскрывая разные этапы её истории
    1 июн в 12:00
    2 июн в 09:00
    €200 за всё до 10 чел.
    Мдина и Валлетта за 1 день
    На автобусе
    На микроавтобусе
    4 часа
    33 отзыва
    Индивидуальная
    до 6 чел.
    Мдина и Валлетта за 1 день
    Исследовать средневековую и современную столицы Мальты на авто-пешеходной экскурсии
    Начало: В круизном терминале или у вашего отеля
    2 июн в 09:00
    4 июн в 09:00
    €380 за всё до 6 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Валлетте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Валлетте
    от €12 за человека