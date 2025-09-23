Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Валлетте на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

Пешая 2 часа 7 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Валлетта - город рыцарей Погулять по столице Мальты, шаг за шагом раскрывая разные этапы её истории €195 за всё до 10 чел. На автобусе На микроавтобусе 4 часа 28 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Мдина и Валлетта за 1 день Исследовать средневековую и современную столицы Мальты на авто-пешеходной экскурсии Начало: В круизном терминале или у вашего отеля €380 за всё до 6 чел. Пешая На пароме 2 часа 12 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу Пересечь на пароме Великую гавань, погулять по древнему Биргу и узнать о рыцарях-госпитальерах Начало: На набережной Валетты €160 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Валлетты

