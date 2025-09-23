Индивидуальная
до 10 чел.
Валлетта - город рыцарей
Погулять по столице Мальты, шаг за шагом раскрывая разные этапы её истории
Завтра в 13:00
24 сен в 13:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мдина и Валлетта за 1 день
Исследовать средневековую и современную столицы Мальты на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В круизном терминале или у вашего отеля
28 сен в 15:00
29 сен в 09:00
€380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Пересечь на пароме Великую гавань, погулять по древнему Биргу и узнать о рыцарях-госпитальерах
Начало: На набережной Валетты
28 сен в 15:00
29 сен в 08:00
€160 за всё до 5 чел.
