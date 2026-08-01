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30%
Серф-тур в Марокко: все включено
Вы когда-нибудь мечтали попробовать сёрфинг?
«15:30-18:00 - Шоппинг на базаре Аль-Хад»
21 сен в 10:00
14 ноя в 10:00
от 113 427 ₽
162 477 ₽ за человека
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6%
Сёрф-трип в Марокко с уютным гестхаусом (всё включено)
Сёрф-трип с проживанием в гестхаусе
«Марокканский вайб: Местная кухня, мятный чай и свежие мандарины, поездка в Райскую долину, рынок специй и марокканских товаров, и спецпоезд в состояние чилл и вдохновение»
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 49 302 ₽
52 468 ₽ за человека
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6%
Сёрф-кемп в Марокко: всё включено с проживанием в отеле
Комфортный отель с видом на океан, всё включено
«Марокканский вайб:Местная кухня, мятный чай, свежие мандарины, поездка в Райскую долину, рынок специй и спецпоезд в состояние чилл и вдохновение»
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 68 027 ₽
72 369 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Агадиру в категории «Шопинг»
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