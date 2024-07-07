1 чел.
По популярности
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таинственный Фес, похититель сердец: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Медину Феса, посетите мечети, медресе и дворцы. Узнайте о жизни города и его истории, прогуляйтесь по саду султана и посетите красильню Шуара
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Фес - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Фес - город, где средневековые традиции живут и сегодня. Исследуйте его улочки, ремесленные мастерские и исторические памятники вместе с профессиональным гидом
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
от €320 за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Колоритный город Фес
Познакомьтесь с колоритным Фесом, его культурой и традициями. Посетите знаковые места, попробуйте чай в риаде и насладитесь видом на город
Завтра в 10:00
11 июля в 10:00
€150 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААза7 июля 2024Мы влюбились в Марокко после экскурсии с Али! 5 часов на одном дыхании, невероятно интересный рассказчик и очень приятный человек. Всем советую!
- ВВероника26 апреля 2024Хорошая экскурсия по лабиринтам Феса. Узнали много нового и интересного, попробовали вкуснейший местный кофе. Время пролетело незаметно, эмоции исключительно позитивные
- ААлександра11 апреля 2024Экскурсию по Фесу для нас провел мегасуперклассный гид Али, который отлично говорит по русски. Посмотрели все заявленные достопримечательности, узнали много
Ответы на вопросы от путешественников по Фесу в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Фесу в июле 2024
Сейчас в Фесе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 320. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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