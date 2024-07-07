Экскурсии выходного дня в Фесе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Фесе на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таинственный Фес, похититель сердец
🚶 Пешая
29 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таинственный Фес, похититель сердец: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Медину Феса, посетите мечети, медресе и дворцы. Узнайте о жизни города и его истории, прогуляйтесь по саду султана и посетите красильню Шуара
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Фес - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Фес - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Фес - город, где средневековые традиции живут и сегодня. Исследуйте его улочки, ремесленные мастерские и исторические памятники вместе с профессиональным гидом
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
от 320 за всё до 10 чел.
Колоритный город Фес
🚶 Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Колоритный город Фес
Познакомьтесь с колоритным Фесом, его культурой и традициями. Посетите знаковые места, попробуйте чай в риаде и насладитесь видом на город
Завтра в 10:00
11 июля в 10:00
150 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аза
    7 июля 2024
    Таинственный Фес, похититель сердец
    Мы влюбились в Марокко после экскурсии с Али! 5 часов на одном дыхании, невероятно интересный рассказчик и очень приятный человек. Всем советую!
  • В
    Вероника
    26 апреля 2024
    Таинственный Фес, похититель сердец
    Хорошая экскурсия по лабиринтам Феса. Узнали много нового и интересного, попробовали вкуснейший местный кофе. Время пролетело незаметно, эмоции исключительно позитивные
  • А
    Александра
    11 апреля 2024
    Таинственный Фес, похититель сердец
    Экскурсию по Фесу для нас провел мегасуперклассный гид Али, который отлично говорит по русски. Посмотрели все заявленные достопримечательности, узнали много
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    нового о культуре и истории страны. Экскурсия прошла в комфортном для нас темпе, получили огромное удовольствие и совершенно не устали. Однозначно рекомендую.

    Экскурсию по Фесу для нас провел мегасуперклассный гид Али, который отлично говорит по русски. Посмотрели всеЭкскурсию по Фесу для нас провел мегасуперклассный гид Али, который отлично говорит по русски. Посмотрели всеЭкскурсию по Фесу для нас провел мегасуперклассный гид Али, который отлично говорит по русски. Посмотрели всеЭкскурсию по Фесу для нас провел мегасуперклассный гид Али, который отлично говорит по русски. Посмотрели все

Ответы на вопросы от путешественников по Фесу в категории «На выходные»

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  1. Таинственный Фес, похититель сердец
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  3. Колоритный город Фес
Сколько стоит экскурсия по Фесу в июле 2024
Сейчас в Фесе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 320. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Фесе (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 29 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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