Начало экскурсии обговаривается с вами

Марокко: между прошлым и будущим

Как изысканна, как шикарна была Касабланка в начале XX века! Кварталы ар-деко, умопомрачительные интерьеры отелей и игорных домов, самые модные бутики мира. Вдоль набережных фланировал цвет европейской и марокканской аристократии, дамы демонстрировали парижские шляпки, джентльмены заключали сделки. Пахло деньгами и контрабандой, утонченностью и гашишем, фартом и рухнувшими надеждами.

А рядом, в медине, шла жизнь, ритм которой веками задавался криком муэдзина. Как и сотни лет назад, занимались ремеслом, торговали, ходили в мечеть, а, выйдя, суеверствовали. По узким улочкам ослики развозили поклажу, а врачи-шарлатаны заманивали доверчивую публику. И сегодня все так же.

Но есть и еще одна Касабланка — современная. Это наполненный сумасшедшей энергетикой мегаполис, самый перспективный город арабского мира. Здесь рождаются инновационные технологии, прекрасная современная архитектура и дизайнерские пространства. Касабланка — центр стрит-арта, борьбы за права женщин и сексуальных меньшинств, в городских мечетях проходят лекции TEDx и работают экопроекты, а католические монахини обучают детей программированию.

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