Начало экскурсии обговаривается с вами

Марокко: между прошлым и будущим
Как изысканна, как шикарна была Касабланка в начале XX века! Кварталы ар-деко, умопомрачительные интерьеры отелей и игорных домов, самые модные бутики мира. Вдоль набережных фланировал цвет европейской и марокканской аристократии, дамы демонстрировали парижские шляпки, джентльмены заключали сделки. Пахло деньгами и контрабандой, утонченностью и гашишем, фартом и рухнувшими надеждами.
А рядом, в медине, шла жизнь, ритм которой веками задавался криком муэдзина. Как и сотни лет назад, занимались ремеслом, торговали, ходили в мечеть, а, выйдя, суеверствовали. По узким улочкам ослики развозили поклажу, а врачи-шарлатаны заманивали доверчивую публику. И сегодня все так же.
Но есть и еще одна Касабланка — современная. Это наполненный сумасшедшей энергетикой мегаполис, самый перспективный город арабского мира. Здесь рождаются инновационные технологии, прекрасная современная архитектура и дизайнерские пространства. Касабланка — центр стрит-арта, борьбы за права женщин и сексуальных меньшинств, в городских мечетях проходят лекции TEDx и работают экопроекты, а католические монахини обучают детей программированию.
Наша программа:
- Во время нашей экскурсии по Касабланке у вас будет возможность попутешествовать во времени и и заглянуть в разные эпохи Марокко.
- Мы начнем с посещения роскошной мечети Хассана II. Поговорим о роли религии в современном Марокко и о том, почему до сих пор эта мечеть вызывает столько споров. Поднимемся на стены старинной крепости. Здесь лучшее место, чтобы попробовать традиционные деликатесы. А заодно — поговорить об истории пиратства, торговле рабами, но и о местной кухне и о том, как отражает она национальный характер. Прогуляемся по старой, и пожалуй, самой уютной, в Марокко медине, не затронутой туристическим ажиотажем. Навестим синагогу и поговорим о том, как веками сосуществовали и помогали друг другу два таких разных народа. Пройдемся по живописнейшим кварталам ар-деко и неомавританской архитектуры. Поговорим о колониальном периоде и о его влиянии на марокканское общество. Ну и, конечно, устроим дегустацию устриц и морепродуктов на рынке.
- Закончим экскурсию за чашечкой чая у белоснежного собора Sacré Coeur рассказом о том, как Марокко удалось стать самой успешной страной континента (и не только) в сфере инноваций, экономики и социальных реформ. И о том, каково оно сегодня — быть жителем этой страны.
- Во время этого маршрута нам придется пройти 1, 5 км вдоль океана от мечети Хассана II до старой медины. Если для вас это тяжело, мы сможем взять такси (до 3 евро).
- Но мы бы очень рекомендовали вам выбрать 6-часовой маршрут. Слишком много здесь интересного, что никак не уместить в 3, 5 часа. Тогда после обеда, во время которого вы сможете передохнуть, мы отправимся дальше — к собору начала XX века с удивительными витражами, к роскошному дворцу паши и удивительному кварталу Habous. А еще — там лучший в Марокко шопинг:). Кроме того, у нас будет возможность побывать в синагоге, выпить бокал вина в известном на весь мир баре, полюбоваться на интерьеры ар-деко и заглянуть в ремесленные мастерские. И сделать еще много прекрасных вещей. И весь день в нашем распоряжении будет машина с водителем: мы заберем вас из отеля, после экскурсии отвезем обратно, вам не придется носить за собой покупки и вы будете более мобильны.