Начало экскурсии обговаривается с вами

Марокко для своих. Касабланка: прогулка сквозь время

Мы начнем с посещения роскошной мечети Хассана II

Мы начнем с посещения роскошной мечети Хассана II.

Поговорим о роли религии в современном Марокко и о том, почему до сих пор эта мечеть вызывает столько споров.

Поднимемся на стены старинной крепости.

Здесь лучшее место, чтобы попробовать традиционные деликатесы.

Устроим дегустацию устриц и морепродуктов на рынке и закончим экскурсию за чашечкой чая у белоснежного собора Sacré Coeur.
Марокко для своих. Касабланка: прогулка сквозь время
Марокко для своих. Касабланка: прогулка сквозь время
Марокко для своих. Касабланка: прогулка сквозь время
Марокко для своих. Касабланка: прогулка сквозь время
Марокко для своих. Касабланка: прогулка сквозь время
Марокко для своих. Касабланка: прогулка сквозь время
Марокко для своих. Касабланка: прогулка сквозь время
Марокко для своих. Касабланка: прогулка сквозь время
Марокко: между прошлым и будущим
Как изысканна, как шикарна была Касабланка в начале XX века! Кварталы ар-деко, умопомрачительные интерьеры отелей и игорных домов, самые модные бутики мира. Вдоль набережных фланировал цвет европейской и марокканской аристократии, дамы демонстрировали парижские шляпки, джентльмены заключали сделки. Пахло деньгами и контрабандой, утонченностью и гашишем, фартом и рухнувшими надеждами.
А рядом, в медине, шла жизнь, ритм которой веками задавался криком муэдзина. Как и сотни лет назад, занимались ремеслом, торговали, ходили в мечеть, а, выйдя, суеверствовали. По узким улочкам ослики развозили поклажу, а врачи-шарлатаны заманивали доверчивую публику. И сегодня все так же.
Но есть и еще одна Касабланка — современная. Это наполненный сумасшедшей энергетикой мегаполис, самый перспективный город арабского мира. Здесь рождаются инновационные технологии, прекрасная современная архитектура и дизайнерские пространства. Касабланка — центр стрит-арта, борьбы за права женщин и сексуальных меньшинств, в городских мечетях проходят лекции TEDx и работают экопроекты, а католические монахини обучают детей программированию.

Наша программа:

  • Во время нашей экскурсии по Касабланке у вас будет возможность попутешествовать во времени и и заглянуть в разные эпохи Марокко.
  • Мы начнем с посещения роскошной мечети Хассана II. Поговорим о роли религии в современном Марокко и о том, почему до сих пор эта мечеть вызывает столько споров. Поднимемся на стены старинной крепости. Здесь лучшее место, чтобы попробовать традиционные деликатесы. А заодно — поговорить об истории пиратства, торговле рабами, но и о местной кухне и о том, как отражает она национальный характер. Прогуляемся по старой, и пожалуй, самой уютной, в Марокко медине, не затронутой туристическим ажиотажем. Навестим синагогу и поговорим о том, как веками сосуществовали и помогали друг другу два таких разных народа. Пройдемся по живописнейшим кварталам ар-деко и неомавританской архитектуры. Поговорим о колониальном периоде и о его влиянии на марокканское общество. Ну и, конечно, устроим дегустацию устриц и морепродуктов на рынке.
  • Закончим экскурсию за чашечкой чая у белоснежного собора Sacré Coeur рассказом о том, как Марокко удалось стать самой успешной страной континента (и не только) в сфере инноваций, экономики и социальных реформ. И о том, каково оно сегодня — быть жителем этой страны.
  • Во время этого маршрута нам придется пройти 1, 5 км вдоль океана от мечети Хассана II до старой медины. Если для вас это тяжело, мы сможем взять такси (до 3 евро).
  • Но мы бы очень рекомендовали вам выбрать 6-часовой маршрут. Слишком много здесь интересного, что никак не уместить в 3, 5 часа. Тогда после обеда, во время которого вы сможете передохнуть, мы отправимся дальше — к собору начала XX века с удивительными витражами, к роскошному дворцу паши и удивительному кварталу Habous. А еще — там лучший в Марокко шопинг:). Кроме того, у нас будет возможность побывать в синагоге, выпить бокал вина в известном на весь мир баре, полюбоваться на интерьеры ар-деко и заглянуть в ремесленные мастерские. И сделать еще много прекрасных вещей. И весь день в нашем распоряжении будет машина с водителем: мы заберем вас из отеля, после экскурсии отвезем обратно, вам не придется носить за собой покупки и вы будете более мобильны.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля 5 человекДля 6 человекДля 7 человек
Касабланка: прогулка сквозь время
$237
$295
$354
$413

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • В длительный маршрут на 6 часов в стоимость включен и трансфер
Что не входит
  • Билеты в мечеть
  • Музеи
  • Такси в стоимость не входят и оплачиваются отдельно.
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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