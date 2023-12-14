Начало экскурсии обговаривается с вами

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы начнем с посещения роскошной мечети Хассана II.



Поговорим о роли религии в современном Марокко и о том, почему до сих пор эта мечеть вызывает столько споров. Поднимемся на стены старинной крепости. Здесь лучшее место, чтобы попробовать традиционные деликатесы.



Устроим дегустацию устриц и морепродуктов на рынке и закончим экскурсию за чашечкой чая у белоснежного собора Sacré Coeur. 5 1 отзыв

SNURK.TRAVEL Ваш гид в Касабланке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €390 за экскурсию Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 60 чел. 5 1 отзыв 🇷🇺 🇬🇧 🇩🇪 🇮🇹 🇪🇸 🇫🇷 3.5 часа Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Марокко: между прошлым и будущим Как изысканна, как шикарна была Касабланка в начале XX века! Кварталы ар-деко, умопомрачительные интерьеры отелей и игорных домов, самые модные бутики мира. Вдоль набережных фланировал цвет европейской и марокканской аристократии, дамы демонстрировали парижские шляпки, джентльмены заключали сделки. Пахло деньгами и контрабандой, утонченностью и гашишем, фартом и рухнувшими надеждами. А рядом, в медине, шла жизнь, ритм которой веками задавался криком муэдзина. Как и сотни лет назад, занимались ремеслом, торговали, ходили в мечеть, а, выйдя, суеверствовали. По узким улочкам ослики развозили поклажу, а врачи-шарлатаны заманивали доверчивую публику. И сегодня все так же. Но есть и еще одна Касабланка — современная. Это наполненный сумасшедшей энергетикой мегаполис, самый перспективный город арабского мира. Здесь рождаются инновационные технологии, прекрасная современная архитектура и дизайнерские пространства. Касабланка — центр стрит-арта, борьбы за права женщин и сексуальных меньшинств, в городских мечетях проходят лекции TEDx и работают экопроекты, а католические монахини обучают детей программированию. Наша программа: Во время нашей экскурсии по Касабланке у вас будет возможность попутешествовать во времени и заглянуть в разные эпохи Марокко. Мы начнем с посещения роскошной мечети Хассана II. Поговорим о роли религии в современном Марокко и о том, почему до сих пор эта мечеть вызывает столько споров. Поднимемся на стены старинной крепости. Здесь лучшее место, чтобы попробовать традиционные деликатесы. А заодно — поговорить об истории пиратства, торговле рабами, но и о местной кухне и о том, как отражает она национальный характер. Прогуляемся по старой, и пожалуй, самой уютной, в Марокко медине, не затронутой туристическим ажиотажем. Навестим синагогу и поговорим о том, как веками сосуществовали и помогали друг другу два таких разных народа. Пройдемся по живописнейшим кварталам ар-деко и неомавританской архитектуры. Поговорим о колониальном периоде и о его влиянии на марокканское общество. Ну и, конечно, устроим дегустацию устриц и морепродуктов на рынке. Закончим экскурсию за чашечкой чая у белоснежного собора Sacré Coeur рассказом о том, как Марокко удалось стать самой успешной страной континента (и не только) в сфере инноваций, экономики и социальных реформ. И о том, каково оно сегодня — быть жителем этой страны. Важная информация Во время этого маршрута нам придется пройти 1,5 км. вдоль океана от мечети Хассана II до старой медины. Если для вас это тяжело, мы сможем взять такси (до 3 евро). Важная информация Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мечеть Хасана II

Собор Sacré Coeur

Кварталы в стиле ар-деко и неомавританской архитектуры

Старая медина Касабланки Что включено Услуги гида Что не входит в цену Билеты в мечеть

Музеи

Такси в стоимость не входят и оплачиваются отдельно. Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 3.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 60 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.