27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чего только не найдешь на восточных рынках и базарах, знаменитых на весь мир! Приглашаю вас погрузиться в этот пестрый и веселый мир, где торговцы шумно зазывают прохожих к прилавкам и стараются убедить в превосходном качестве своего товара. Вам удастся попробовать восточные сладости и настоящий марроканский чай, отыскать аутентичные аксессуары для интерьера, купить товары из шелка и золотые украшения, наслаждаясь восточным колоритом.

Что вас ожидает

Благодаря Средиземноморскому климату, согревающему королевство своим солнцем практически весь год, на рынках Касабланки можно утонуть в изобилии свежих и спелых фруктов, овощей, фиников, оливок и всяких других вкусняшек.

Ну и конечно, сладости и кондитерские изделия... Кто же на Востоке сможет прожить день, не выпив стакана зеленого чая с мятой вприкуску с деликатесами из миндального ореха с медом? Вкусно, не описать! Мы обязательно с вами остановимся на чайную паузу, попробуем этот аутентичный магический напиток и узнаем способ приготовления настоящего марокканского чая.

Нельзя не забывать о сувенирных изделиях из керамики, кожи или чеканных товаров для декорации дома. Квартал Хобус, расположенный в нескольких метрах от королевского дворца в Касабланке, наполнен множеством маленьких магазинчиков, где все накупают красивые аксессуары для дома.

Узкие улочки соединяют базары в единое целое: оливковый рынок, кондитерский, гончарный. Рядом антикварные магазины, торгующие уникальными вещичками. Здесь можно недорого купить высококачественные товары из кожи и шелка или полакомиться кусочком финикового торта. Кстати, в этом квартале стоит роскошное здание Махама ду Паша – дворец правосудия и приемная по государственным делам. А дальше – церковь Нотр Дам де Лурд, монументальное сооружение с громадными цветными витражами.

Иногда кажется, что разнообразие всех товаров напоминает распродажу пиратских сокровищ. И ведь правда, Касабланка в далёкие времена действительно была колыбелью пиратов, которые выгодно разместились здесь на пути с африканского континента в Европу и в Америку.

Берег Западной Африки от Касабланки до Дакара был заселен пиратами, которые, помимо пиратских налётов, еще и подключились к работорговле. На набережной Касабланки по сей день стоят небольшие каменные столбики с кольцами — к ним крепили на цепях рабов.

Ну и напоследок... восхитительные золотые украшения, «друзья» восточных женщин. Красное, белое и желтое золото в Марокко очень высокого качества – 18 карат. После ювелирной фабрики, вдохновившись блеском, вы сможете купить себе ювелирные украшения по интересной цене.