27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Марокко
  2. Экскурсии

  3. Эта необычная Касабланка!

Пройти по лучшим рынкам Касабланки и попробовать традиционные лакомства

Мария
Задать вопрос
Мария – ваш гид
Чего только не найдешь на восточных рынках и базарах, знаменитых на весь мир! Приглашаю вас погрузиться в этот пестрый и веселый мир, где торговцы шумно зазывают прохожих к прилавкам и стараются убедить в превосходном качестве своего товара.

Вам удастся попробовать восточные сладости и настоящий марроканский чай, отыскать аутентичные аксессуары для интерьера, купить товары из шелка и золотые украшения, наслаждаясь восточным колоритом.
48 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии27 отзывов
4.96
Эта необычная Касабланка!
Эта необычная Касабланка!

Что вас ожидает

Благодаря Средиземноморскому климату, согревающему королевство своим солнцем практически весь год, на рынках Касабланки можно утонуть в изобилии свежих и спелых фруктов, овощей, фиников, оливок и всяких других вкусняшек.

Ну и конечно, сладости и кондитерские изделия... Кто же на Востоке сможет прожить день, не выпив стакана зеленого чая с мятой вприкуску с деликатесами из миндального ореха с медом? Вкусно, не описать! Мы обязательно с вами остановимся на чайную паузу, попробуем этот аутентичный магический напиток и узнаем способ приготовления настоящего марокканского чая.

Нельзя не забывать о сувенирных изделиях из керамики, кожи или чеканных товаров для декорации дома. Квартал Хобус, расположенный в нескольких метрах от королевского дворца в Касабланке, наполнен множеством маленьких магазинчиков, где все накупают красивые аксессуары для дома.

Узкие улочки соединяют базары в единое целое: оливковый рынок, кондитерский, гончарный. Рядом антикварные магазины, торгующие уникальными вещичками. Здесь можно недорого купить высококачественные товары из кожи и шелка или полакомиться кусочком финикового торта. Кстати, в этом квартале стоит роскошное здание Махама ду Паша – дворец правосудия и приемная по государственным делам. А дальше – церковь Нотр Дам де Лурд, монументальное сооружение с громадными цветными витражами.

Иногда кажется, что разнообразие всех товаров напоминает распродажу пиратских сокровищ. И ведь правда, Касабланка в далёкие времена действительно была колыбелью пиратов, которые выгодно разместились здесь на пути с африканского континента в Европу и в Америку.

Берег Западной Африки от Касабланки до Дакара был заселен пиратами, которые, помимо пиратских налётов, еще и подключились к работорговле. На набережной Касабланки по сей день стоят небольшие каменные столбики с кольцами — к ним крепили на цепях рабов.

Ну и напоследок... восхитительные золотые украшения, «друзья» восточных женщин. Красное, белое и желтое золото в Марокко очень высокого качества – 18 карат. После ювелирной фабрики, вдохновившись блеском, вы сможете купить себе ювелирные украшения по интересной цене.

Эта необычная Касабланка!
Эта необычная Касабланка!
Эта необычная Касабланка!
Эта необычная Касабланка!
Эта необычная Касабланка!
Эта необычная Касабланка!
Эта необычная Касабланка!
Эта необычная Касабланка!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Мария
Мария
Я живу в Марокко вот уже 17 лет. Каждый раз, отправляясь в путешествие по нашему королевству, я открываю что-то новое — так удивительно, ведь площадь на самом деле небольшая, а регионы так отличаются друг от друга и архитектурой, и традициями, и национальной одеждой, и, конечно же, пейзажами: Средиземноморье отличается от Атлантики, горы Атласа — от пустыни. Я обожаю дизайн, архитектуру и истории разных мест, а еще путешествия и приключения.
Напишите мне

27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 ноября 2019
Добрый день. Пару слов о экскурсии. В Касабланке мало, что можно посмотреть... но Мария умудрилась организовать прекрасное путешествие по этому городу. Смело заказывайте эту экскурсию!
18 ноября 2019
Мария замечательный, позитивный человек, приятный собеседник и очень интересный рассказчик. За время экскурсии она постаралась познакомить нас не только с Касабланкой, но и дала общее представление о жизни в Марокко. С ней чувствуешь себя как в компании с близким другом. Тёплые впечатления о нашей встрече и о Касабланке навсегда останутся с нами . Спасибо большое Маше. Если когда нибудь вернёмся в Марокко обязательно захватим для неё нашей селёдочки с маринованными огурчиками.
Наталья
5 ноября 2019
Нам понравилось! Было живо, весело, информативно. Думаю, Маша может найти общий язык с любыми туристами. Она очень коммуникабельный и доброжелательный человек, буквально с первых мгновений вызывающий симпатию. Сама экскурсия была построена, на мой взгляд, очень грамотно, со своей интригой. Маша показала самые значимые и интересные места Касабланки. Кроме этого, мы получили информацию, которая помогла нам в дальнейшем. Это было отличным началом нашего Марокканского путешествия. Спасибо, Маша.
27 октября 2019
Экскурсия классная! Все что можно увидеть в Касабланке нам показали в наилучшем виде! Гид Мария это находка для туриста! Устроила нам дегустацию местных соков, свежайщих морепродуктов на местном рыбном рынке, где мы позже уже сами и отобедали. Задарила всем участникам местное вино! Но самое приятное, когда узнаешь о стране и ее культуре и традициях непосредственно от жителя этой страны! Спасибо большое Марии за прекрасно проведённый день!😊👌
8 октября 2019
Очень понравилась экскурсия! А экскурсовод заслуживает отдельной похвалы!!
Спасибо!
1 октября 2019
Это была отличная экскурсия, 4 часа пролетели незаметно, мы очень много успели узнать о Марокко. При этом Мария организовала все так, что было очень интересно и не скучно. Было в меру истории и в много полезной информации, что было важно для нас, учитывая, что это наш первый визит в Марокко. Отдельно хочется отметить, что понравилось то, что Мария не водила нас по магазинам, с целью, чтобы мы что-то там покупали, как это часто бывает в экскурсиях.
26 сентября 2019
Все супер!!! Очень понравилась экскурсия. Мария очень приятная в общении, рассказала и показала много интересного. Остались очень довольны!!!
22 сентября 2019
Была на экскурсии с Марией. Очень понравилось. Я даже не заметила, как быстро прошло 4 часа.. Касабланка - деловой город, но в нем есть знаковые места. Их стоит посмотреть, чтобы почувствовать одну из граней прошлой истории Марокко. Она как шкафчик, со множеством потайных ящиков. Мария, спасибо тебе за прекрасно проведённое время. Наталья
19 сентября 2019
Мы впервые посетили Апельсиновку. Мария кристаллик России в Марроканском королевстве. Познакомила нас с интересной и неожиданной страной, с местными обычаями и традициями с образом своей жизни и жизни детей. Она очень чуткий , добрый и внимательный человек. Хотела нам рассказать, как можно больше и влюбить нас в эту страну так, как любит ее она. Рассказывала интересно и эмоционально, приводила множество фактов. В беседе по ходу экскурсии отвечала на все наши вопросы. Часть экскурсии была посвящена рынку в старом городе, что позволило в полной мере почувствовать местный колорит. Мария, спасибо тебе большое за сувениры и подарки.
9 сентября 2019
Классная экскурсия - оптимально скомпонована по соотношению передвижения пешком и на автомобиле, что крайне важно, учитывая жаркий климат Марокко. Рассказ не скучный, а познавательный, в доступной форме. Очень много интересных фактов из современной жизни марокканцев. Мария очень жизнерадостный, оптимистичный и коммуникабельный человек. Покажет секретные места и поможет с торгом на рынке. Хорошее настроение вам обеспечено!!!
Ещё 17 отзывов

Мария проводит ещё 1 экскурсию

Искусно приготовить и вкусно поесть!Искусно приготовить и вкусно поесть!Искусно приготовить и вкусно поесть!
60 за человека
4 часа
Мастер-класс по таджину и закускам, пряный чай, разговоры о еде — любовь к палитре вкусов Марокко
Погружение в культуру еды — новый этап отношений с городом. В уютном кулинарном ателье вместе с хозяйкой вы откроете для себя оттенки запахов и вкусов Востока, приготовите горячее блюдо и закуску к нему, а между делом выпьете мятного чаю со сладостями и послушаете, как марокканцы относятся к еде. Это будет душевно, вкусно и по-настоящему аутентично!

Выбирайте и другие экскурсии в Касабланке

ГастрономическиеНа автомобилеФотосессииОбзорныеВсеПешкомНеобычные маршрутыИндивидуальные