Касабланка манит своей уникальной атмосферой, где переплетаются восточные традиции и западные веяния. Узнайте секреты города с профессиональным гидом
Касабланка - это место, где Восток встречается с Западом. Архитектура города, от мечети Хассана II до кварталов ар-деко, расскажет о французском влиянии. В Медине можно ощутить дух истории, а рыбный рынок порадует свежими деликатесами. Синагога и культурное разнообразие города покажут, как мирно сосуществуют разные веры.
Экскурсия подарит вам возможность прикоснуться к традициям и насладиться марокканским гостеприимством
Мечеть Хассана II. Она парит над океаном, словно пытается соединить воду и небо. Я расскажу, почему этот архитектурный шедевр не только восхищает, но и вызывает споры.
Старый форт. Мы поднимемся на стены форта, откуда открывается потрясающий вид на океан. Обсудим времена, когда здесь хозяйничали пираты и контрабандисты. По желанию попробуем марокканские угощения: хрустящие блинчики мсемен с мёдом и мятный чай.
Медина. Исторический квартал Касабланки, где время словно остановилось. Я покажу вам лавки, где можно купить сладости, и маленькие мастерские, где работают ремесленники. А также поделюсь историями, которые передаются из поколения в поколение.
Синагога. Вы посетите синагогу, спрятанную среди узких улочек. Узнаете, как в Касабланке веками мирно сосуществуют разные культуры и веры. И как еврейское наследие продолжает влиять на современный город.
Ар-деко и французский след. Мы погуляем по кварталам, где здания ар-деко соседствуют с неомавританскими мотивами. Полюбуемся белоснежным собором Сакре-Кёр. И представим, как по этим улицам фланировали элегантные дамы в шляпках и джентльмены заключали сделки за чашечкой кофе.
Рыбный рынок. Здесь можно попробовать свежие устрицы и другие деликатесы. Я расскажу, как морская кухня вплетается в повседневную жизнь города и почему здесь умеют наслаждаться каждым приёмом пищи.
Организационные детали
Протяжённость маршрута — около 3 км
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
По желанию можно посетить мечеть Хасана II — $14 за человека
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сара — ваша команда гидов в Касабланке
Провели экскурсии для 79 туристов
Во мне органично сплетаются русские и марокканские корни. Я работаю с дружной командой профессиональных русскоговорящих гидов. Мы проводим экскурсии так, чтобы гости могли почувствовать настоящий ритм Касабланки, её традиции и уникальную атмосферу. Мы не просто показываем достопримечательности, но и по пути пробуем мятный чай, знакомимся с искусством хны и делимся историями, которые передаются из поколения в поколение.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
–
3
–
2
–
1
–
Фотографии от путешественников
Anna
27 окт 2025
Гид Вера провела невероятно информативную и интересную экскурсию, обязательно хотим вернуться к Вере для других поездок!
М
Михаил
23 окт 2025
Большое спасибо Саре за экскурсию! Легко, ненавязчиво рассказала о стране, нравах, повседневной жизни. Очень рекомендуем!
Анастасия
9 окт 2025
Все прошло отлично, были выполнены все мои пожелания, я просила индивидуальную экскурсию на долгой пересадке! Меня встретили в аэропорту, провели со мной весь день и вернули назад в аэропорт! Очень рада, что день прошел именно так! Экскурсию проводила Сара, много интересной информации, вкусный обед, милые подарочки! Спасибо огромное, может как-нибудь еще вернусь в эту страну!
о
ольга
3 окт 2025
Прогулялись с Сарой по Касабланке. Город удивил своей грязью на улицах в своей старой части. Давно не видела таких мусорных завалов и неухоженных кварталов - много вопросов к администрации города. Современная часть читать дальше
чистая и ухоженная. Город контрастов. Все равно советую посетить, так как интересна история и есть что посмотреть. Сара располагает к себе с первого взгляда, она относится к туристам как к своим друзьям, всячески помогает, подсказывает и находит лучшие решения. Хорошая подача материала, продуманный маршрут, оперативное перемещение между локациями на такси. Очень комфортно и интересно. Спасибо, Сара)
А
Александра
24 сен 2025
Сара-замечательный экскурсовод, идеально владеет русским языком. Была очень дружелюбна и приветлива. Стойко отвечала на все, заданные нами, миллион вопросов о Марокко на разную тематику. Сама экскурсия была насыщенная и интересная.
Ирина
24 сен 2025
Побывала на экскурсии - Касабланка: между Востоком и Западом с гидом Верой. Вера – замечательный рассказчик, с большим энтузиазмом делилась интересными фактами и даже цитировал стихи. Маршрут по городу был очень продуман, мы узнали много нового о культуре и истории города. Было комфортно и познавательно. Обязательно вернусь на другие экскурсии к этому гиду!"
Илья
16 сен 2025
Специально сделал пересадку с ночевкой, чтобы посмотреть город. Экскурсию провера Вера - мама Сары. Попадание 100%. Содержание, маршрут, коммуникация - все на высшем уровне! Рекомендую!
И
Илья
4 сен 2025
Прежде всего, надо сказать, что Сара - великолепный гид! Я уверен, что любая её экскурсия даст отличное представление о предмете её рассказа. Её эрудированность позволяет приводить конкретные факты в нужные читать дальше
моменты, а всегда уместные эпизоды из личного опыта делают экскурсию живой и занимательной. Сара чутко следит за реакцией каждого члена группы, и экскурсия остаётся и информативной, и увлекательной для всех её участников, вне зависимости от предыдущего опыта поездок или уровня подготовки. Наконец, Сара щедро делится и местными "секретами" (столь важными для туристов!) - где вкусно поесть, где что купить, как куда добираться… Словом, в высшей степени рекомендую!
А
Андрей
29 авг 2025
Сара - первоклассный экскурсовод! Мы узнали про Марокко в целом, про Касабланку в частности, а также получили ответы на все наши вопросы по стране, интересным местам, и чего стоит остерегаться. читать дальше
Сара не боится рассказывать про не самые приятные вещи о Марокко, чем очень внушает доверие, а также рассказывает и о стоящих вещах, вроде вкусных блюд или красивых мест. Сара, спасибо вам большое за экскурсию!
О
Ольга
9 авг 2025
Sarah is an amazing and very knowing guide! I just totally loved my tour with her! Fabulous and up to the mark Сара — потрясающий и очень знающий гид! Я просто в восторге от экскурсии с ней! Великолепно и на высшем уровне.
Е
Екатерина
5 авг 2025
Сара великолепна! Большое спасибо!
Т
Тати
5 авг 2025
Это была увлекательная, насыщенная, незабываемая экскурсия. Экскурсовод Сара образованная, эрудированная девушка, которая живёт в Марокко и знает все тонкости этой уникальной страны. Сара привела нас в атмосферный ресторан Марокканской кухни читать дальше
в старом городе, где нам посчастливилось попробовать основные национальные блюда Марокканской кухни и сделать отличные кадры на память. Также мы увидели самые знаковые места в этом городе, ознакомились с его архитекторой и узнали историю Королевства. Сара очень чуткая и терпеливая, она прислушивалась к нашим желаниям и никогда нас не торопила. Мы прекрасно провели время на этой экскурсии, однозначно рекомендуем к посещению!
Е
Евгения
25 июл 2025
Прекрасная экскурсия с Сарой! Было интересно всем и подросткам и взрослым! Легко и непринужденно обо всем! Спасибо большое! Нам очень понравилось!
А
АЛЕКСАНДР
17 июн 2025
Был на этой экскурсии с гидом Верой. Так получилось, что экскурсия была индивидуальной, потому что не набралась группа. Но я остался очень доволен. Вера - знающий свое дело гид. Понравилось, как интересно и точно она преподносит информацию по истории Касабланки и страны в целом. Маршрут экскурсии хорошо продуман. Рекомендую эту экскурсию с гидом Верой!
Павел
26 мая 2025
Отличная экскурсия для знакомства с городом. Гульнара прекрасный гид, ответила на все интересующие вопросы, скорректировала маршрут под наши запросы. Время пролетело незаметно.