Касабланка: между Востоком и Западом

Касабланка манит своей уникальной атмосферой, где переплетаются восточные традиции и западные веяния. Узнайте секреты города с профессиональным гидом
Касабланка - это место, где Восток встречается с Западом. Архитектура города, от мечети Хассана II до кварталов ар-деко, расскажет о французском влиянии. В Медине можно ощутить дух истории, а рыбный рынок порадует свежими деликатесами. Синагога и культурное разнообразие города покажут, как мирно сосуществуют разные веры.

Экскурсия подарит вам возможность прикоснуться к традициям и насладиться марокканским гостеприимством
5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная архитектура
  • 🏰 Исторические кварталы
  • 🍽️ Гастрономические открытия
  • 🕌 Культурное разнообразие
  • 🌊 Виды на океан
Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Мечеть Хассана II
  • Старый форт
  • Медина
  • Синагога
  • Ар-деко кварталы
  • Рыбный рынок

Описание экскурсии

Мечеть Хассана II. Она парит над океаном, словно пытается соединить воду и небо. Я расскажу, почему этот архитектурный шедевр не только восхищает, но и вызывает споры.

Старый форт. Мы поднимемся на стены форта, откуда открывается потрясающий вид на океан. Обсудим времена, когда здесь хозяйничали пираты и контрабандисты. По желанию попробуем марокканские угощения: хрустящие блинчики мсемен с мёдом и мятный чай.

Медина. Исторический квартал Касабланки, где время словно остановилось. Я покажу вам лавки, где можно купить сладости, и маленькие мастерские, где работают ремесленники. А также поделюсь историями, которые передаются из поколения в поколение.

Синагога. Вы посетите синагогу, спрятанную среди узких улочек. Узнаете, как в Касабланке веками мирно сосуществуют разные культуры и веры. И как еврейское наследие продолжает влиять на современный город.

Ар-деко и французский след. Мы погуляем по кварталам, где здания ар-деко соседствуют с неомавританскими мотивами. Полюбуемся белоснежным собором Сакре-Кёр. И представим, как по этим улицам фланировали элегантные дамы в шляпках и джентльмены заключали сделки за чашечкой кофе.

Рыбный рынок. Здесь можно попробовать свежие устрицы и другие деликатесы. Я расскажу, как морская кухня вплетается в повседневную жизнь города и почему здесь умеют наслаждаться каждым приёмом пищи.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — около 3 км
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По желанию можно посетить мечеть Хасана II — $14 за человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У собора Сакре-кёр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сара
Сара — ваша команда гидов в Касабланке
Провели экскурсии для 79 туристов
Во мне органично сплетаются русские и марокканские корни. Я работаю с дружной командой профессиональных русскоговорящих гидов. Мы проводим экскурсии так, чтобы гости могли почувствовать настоящий ритм Касабланки, её традиции и уникальную атмосферу. Мы не просто показываем достопримечательности, но и по пути пробуем мятный чай, знакомимся с искусством хны и делимся историями, которые передаются из поколения в поколение.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Anna
Anna
27 окт 2025
Гид Вера провела невероятно информативную и интересную экскурсию, обязательно хотим вернуться к Вере для других поездок!
М
Михаил
23 окт 2025
Большое спасибо Саре за экскурсию! Легко, ненавязчиво рассказала о стране, нравах, повседневной жизни. Очень рекомендуем!
Анастасия
Анастасия
9 окт 2025
Все прошло отлично, были выполнены все мои пожелания, я просила индивидуальную экскурсию на долгой пересадке! Меня встретили в аэропорту, провели со мной весь день и вернули назад в аэропорт! Очень рада, что день прошел именно так! Экскурсию проводила Сара, много интересной информации, вкусный обед, милые подарочки! Спасибо огромное, может как-нибудь еще вернусь в эту страну!
о
ольга
3 окт 2025
Прогулялись с Сарой по Касабланке.
Город удивил своей грязью на улицах в своей старой части. Давно не видела таких мусорных завалов и неухоженных кварталов - много вопросов к администрации города.
Современная часть
чистая и ухоженная. Город контрастов. Все равно советую посетить, так как интересна история и есть что посмотреть.
Сара располагает к себе с первого взгляда, она относится к туристам как к своим друзьям, всячески помогает, подсказывает и находит лучшие решения. Хорошая подача материала, продуманный маршрут, оперативное перемещение между локациями на такси.
Очень комфортно и интересно.
Спасибо, Сара)

А
Александра
24 сен 2025
Сара-замечательный экскурсовод, идеально владеет русским языком. Была очень дружелюбна и приветлива. Стойко отвечала на все, заданные нами, миллион вопросов о Марокко на разную тематику.
Сама экскурсия была насыщенная и интересная.
Ирина
Ирина
24 сен 2025
Побывала на экскурсии - Касабланка: между Востоком и Западом с гидом Верой. Вера – замечательный рассказчик, с большим энтузиазмом делилась интересными фактами и даже цитировал стихи. Маршрут по городу был очень продуман, мы узнали много нового о культуре и истории города. Было комфортно и познавательно. Обязательно вернусь на другие экскурсии к этому гиду!"
Илья
Илья
16 сен 2025
Специально сделал пересадку с ночевкой, чтобы посмотреть город. Экскурсию провера Вера - мама Сары. Попадание 100%. Содержание, маршрут, коммуникация - все на высшем уровне! Рекомендую!
И
Илья
4 сен 2025
Прежде всего, надо сказать, что Сара - великолепный гид! Я уверен, что любая её экскурсия даст отличное представление о предмете её рассказа. Её эрудированность позволяет приводить конкретные факты в нужные
моменты, а всегда уместные эпизоды из личного опыта делают экскурсию живой и занимательной.
Сара чутко следит за реакцией каждого члена группы, и экскурсия остаётся и информативной, и увлекательной для всех её участников, вне зависимости от предыдущего опыта поездок или уровня подготовки.
Наконец, Сара щедро делится и местными "секретами" (столь важными для туристов!) - где вкусно поесть, где что купить, как куда добираться…
Словом, в высшей степени рекомендую!

А
Андрей
29 авг 2025
Сара - первоклассный экскурсовод! Мы узнали про Марокко в целом, про Касабланку в частности, а также получили ответы на все наши вопросы по стране, интересным местам, и чего стоит остерегаться.
Сара не боится рассказывать про не самые приятные вещи о Марокко, чем очень внушает доверие, а также рассказывает и о стоящих вещах, вроде вкусных блюд или красивых мест. Сара, спасибо вам большое за экскурсию!

О
Ольга
9 авг 2025
Sarah is an amazing and very knowing guide! I just totally loved my tour with her! Fabulous and up to the mark
Сара — потрясающий и очень знающий гид! Я просто в восторге от экскурсии с ней! Великолепно и на высшем уровне.
Е
Екатерина
5 авг 2025
Сара великолепна! Большое спасибо!
Т
Тати
5 авг 2025
Это была увлекательная, насыщенная, незабываемая экскурсия. Экскурсовод Сара образованная, эрудированная девушка, которая живёт в Марокко и знает все тонкости этой уникальной страны. Сара привела нас в атмосферный ресторан Марокканской кухни
в старом городе, где нам посчастливилось попробовать основные национальные блюда Марокканской кухни и сделать отличные кадры на память. Также мы увидели самые знаковые места в этом городе, ознакомились с его архитекторой и узнали историю Королевства. Сара очень чуткая и терпеливая, она прислушивалась к нашим желаниям и никогда нас не торопила. Мы прекрасно провели время на этой экскурсии, однозначно рекомендуем к посещению!

Е
Евгения
25 июл 2025
Прекрасная экскурсия с Сарой! Было интересно всем и подросткам и взрослым! Легко и непринужденно обо всем! Спасибо большое! Нам очень понравилось!
А
АЛЕКСАНДР
17 июн 2025
Был на этой экскурсии с гидом Верой. Так получилось, что экскурсия была индивидуальной, потому что не набралась группа. Но я остался очень доволен. Вера - знающий свое дело гид. Понравилось, как интересно и точно она преподносит информацию по истории Касабланки и страны в целом. Маршрут экскурсии хорошо продуман. Рекомендую эту экскурсию с гидом Верой!
Павел
Павел
26 мая 2025
Отличная экскурсия для знакомства с городом. Гульнара прекрасный гид, ответила на все интересующие вопросы, скорректировала маршрут под наши запросы. Время пролетело незаметно.

