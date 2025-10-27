Касабланка - это место, где Восток встречается с Западом. Архитектура города, от мечети Хассана II до кварталов ар-деко, расскажет о французском влиянии. В Медине можно ощутить дух истории, а рыбный рынок порадует свежими деликатесами. Синагога и культурное разнообразие города покажут, как мирно сосуществуют разные веры. Экскурсия подарит вам возможность прикоснуться к традициям и насладиться марокканским гостеприимством

от €130 за 1–2 человек или €65 за человека, если вас больше

Мечеть Хассана II. Она парит над океаном, словно пытается соединить воду и небо. Я расскажу, почему этот архитектурный шедевр не только восхищает, но и вызывает споры.

Старый форт. Мы поднимемся на стены форта, откуда открывается потрясающий вид на океан. Обсудим времена, когда здесь хозяйничали пираты и контрабандисты. По желанию попробуем марокканские угощения: хрустящие блинчики мсемен с мёдом и мятный чай.

Медина. Исторический квартал Касабланки, где время словно остановилось. Я покажу вам лавки, где можно купить сладости, и маленькие мастерские, где работают ремесленники. А также поделюсь историями, которые передаются из поколения в поколение.

Синагога. Вы посетите синагогу, спрятанную среди узких улочек. Узнаете, как в Касабланке веками мирно сосуществуют разные культуры и веры. И как еврейское наследие продолжает влиять на современный город.

Ар-деко и французский след. Мы погуляем по кварталам, где здания ар-деко соседствуют с неомавританскими мотивами. Полюбуемся белоснежным собором Сакре-Кёр. И представим, как по этим улицам фланировали элегантные дамы в шляпках и джентльмены заключали сделки за чашечкой кофе.

Рыбный рынок. Здесь можно попробовать свежие устрицы и другие деликатесы. Я расскажу, как морская кухня вплетается в повседневную жизнь города и почему здесь умеют наслаждаться каждым приёмом пищи.

