Погружение в атмосферу колониальной эпохи Марокко начинается с прогулки по историческому центру Касабланки.



Восхитительные виллы в стиле ар-деко и здания нео-мавританского модернизма на площади Мухаммеда V расскажут о богатой истории города.



Приморский район с элегантными виллами и тайнами шпионского прошлого открывает секреты архитектурного наследия и культурной идентичности Касабланки.



Узнайте, как город стал неофициальной «гаванью» Голливуда и какие секретные грузы доставляли в его порты

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по Касабланке - март, сентябрь и ноябрь. В это время погода наиболее комфортная, без изнуряющей жары, а туристический поток не так велик. В апреле, мае и октябре также можно насладиться прогулками, но возможны небольшие дожди. В оставшиеся месяцы, особенно летом, может быть жарко, но при правильной подготовке и раннем старте дня экскурсия всё равно принесёт удовольствие.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.