Погружение в атмосферу колониальной эпохи Марокко начинается с прогулки по историческому центру Касабланки.
Восхитительные виллы в стиле ар-деко и здания нео-мавританского модернизма на площади Мухаммеда V расскажут о богатой истории города.
Приморский район с элегантными виллами и тайнами шпионского прошлого открывает секреты архитектурного наследия и культурной идентичности Касабланки.
Узнайте, как город стал неофициальной «гаванью» Голливуда и какие секретные грузы доставляли в его порты
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в колониальную эпоху
- 🎥 Узнать о шпионском прошлом
- 🏠 Исследовать архитектуру ар-деко
- 🌊 Прогулка по приморскому району
- 🕵️♂️ Секреты старых пассажей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Касабланке - март, сентябрь и ноябрь. В это время погода наиболее комфортная, без изнуряющей жары, а туристический поток не так велик. В апреле, мае и октябре также можно насладиться прогулками, но возможны небольшие дожди. В оставшиеся месяцы, особенно летом, может быть жарко, но при правильной подготовке и раннем старте дня экскурсия всё равно принесёт удовольствие.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Площадь Мухаммеда V
- Бульвар Мухаммеда V
- Приморский район
- Отель Excelsior
Описание экскурсии
- Площадь Мухаммеда V — главная площадь города, спроектированная в колониальную эпоху. Мы рассмотрим здания в стиле нео-мавританского модернизма с элементами ар-деко
- Бульвар Мухаммеда V. Полюбуемся великолепными фасадами 1930-х годов с изящными балконами, геометричными линиями и утончёнными деталями
- Приморский район и виллы в стиле модерн, которые отражают дух колониальной элегантности
На прогулке я расскажу:
- Как Касабланка стала неофициальной «гаванью» Голливуда
- Как в знаменитом фильме была воссоздана атмосфера города
- Какие секретные грузы доставляли в порты Касабланки
- О тайных маршрутах сбежавших нацистов
Вы узнаете:
- Какие элементы ар-деко можно увидеть на улицах Касабланки
- Кем были владельцы и гости элегантных вилл на побережье
- И почему сейчас они в запустении
- Чем знаменит отель Excelsior
- И какие тайны скрывают старые пассажи
Организационные детали
- По желанию мы сделаем остановку в кафе или ресторане. Средний чек — €2–6 за чай или кофе и €10–30 за блюдо в зависимости от заведения
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваша команда гидов в Касабланке
Провели экскурсии для 24 туристов
Я живу в Марокко c 2000 года. Моя основная деятельность связана с искусством — я преподаю и вдохновляю людей на творчество. Но помимо этого я увлечена историей и архитектурой, особенно стилем
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
5 сен 2025
Гульнара, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Этот пост я пишу спустя три недели нашего путешествия. Сейчас я рассматриваю фотографии и вспоминаю все детали, которые Вы нам рассказывали. Например, в каком отеле останавливался Антуан
А
Анна
16 мая 2025
Замечательная прогулка, Гульнара адаптировала программу под наш запрос, все было прекрасно!
Входит в следующие категории Касабланки
